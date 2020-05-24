«Папа на ИВЛ, мама с пневмонией, племянница на карантине»: в Николаевске заболела целая семья

В городе Николаевск – очаг коронавирусной инфекции. Не верящие в COVID-19 завезли инфекцию, а противники самоизоляции и масочного режима распространили заразу по району. Как итог – почти двести заболевших и две смерти. С опасным COVID-19 лицом к лицу столкнулась семья известной в Волгоградской области ведущей Марии Малаховой. Она дала онлайн-интервью, в котором рассказала о своей беде. Мария поделилась с «Комсомолкой» подробностями непростой истории.

«ОТЕЦ – НА ИВЛ»

Родители Марии, а также ее трехлетняя племянница живут в Николаевске. С момента пандемии носили маски, соблюдали самоизоляцию, но не смогли уберечься от вируса. Ситуация сложилась патовая:

- Буквально полторы недели назад моего 65-летнего папу увезли на «скорой» в Волгоград. До этого у него три дня была высокая температура, потом появилась усталость, головокружение, он упал в обморок. Случай тяжелый, сказали врачи: отцу четыре года назад сделали операцию на сердце, у него сердечная недостаточность, поэтому организм слабый, иммунитет подорван.

Как признается Мария, первое время врачи ничего не говорили. Это был очень трудный период для всей семьи: переживания от неизвестности усиливались расстоянием между родственниками. Но вскоре появились первые новости: мужчину перевели в больницу №12 в Краснооктябрьском районе.

- Папе сделали КТ и сказали, что у него двусторонняя пневмония, - вспоминает волгоградка. В первую неделю мы могли созваниваться, я узнавала, что ему ставят капельницы, кроверазжижающие, давали антибиотики и противовирусные. Говорил, все врачи ходят как космонавты в скафандрах, все закрыто, видно только глаза.

Медики успокаивали: необходиыме препараты в больнице есть, лечение идет по плану. Но на седьмой день родственник перестал отвечать на звонки, а близкие забили тревогу.

- Мы связались с лечащим врачом, он объяснил, что папа в реанимации на аппарате ИВЛ, в медикаментозной коме. Шок был неимоверный! Состояние стабильно тяжелое, я четко запомнила эту фразу. Прогнозов нам никаких не давали, - продолжает Мария.

Через несколько дней ситуация стабилизировалась. Мужчине поставили трахеостому, пока он не может говорить, но чувствует себя гораздо лучше.

- Папа пришел в сознание. Температуры нет, давление тоже нормализовалось. На данный момент это все. Врач сразу сказал: заболевание длительное, поэтому ждите.

Сотрудники больницы заботливо передают слова поддержки от родственников и по первому звонку выходят на связь.

«У МАМЫ ТОЖЕ ТЕМПЕРАТУРА»

Мама Марии, которой тоже 65 лет, после контакта с заразившимся «ковид» супругом оказалась на карантине вместе с внучкой. Оправдались худшие опасения: у пенсионерки поднялась высокая температура. Врачи оперативно взяли анализ на коронавирус, а буквально вчера госпитализировали в Волгоград с подозрением на COVID-19. Пока предварительный диагноз – правосторонняя пневмония. Из осложнений – диабет второй степени.

- Конечно, родители соблюдали самоизоляцию. Правда, папа в ночную смену работал сторожем, но ни с кем не контактировал, использовал средства индивидуальной защиты. Плюс он ездил в магазин. Возможно именно там и заразился, - предполагает Мария.

Оперативно пришлось решать вопрос с переездом в Николаевск: оставлять маленькую Иру было не с кем, ее мама выехала к дочери и тоже оказалась на обязательной 14-дневной изоляции. У девочки взяли анализы.

- Педиатр звонит два раза в день, узнает есть ли у племянницы какие-то симптомы. Слава богу, все хорошо. Сестра молодая, мы очень надеемся, что больше в семье никто не заболеет. Пока опасения за состояние папы. У мамы состояние получше, температура уже не такая высокая, - рассказала Мария. – Хочется сказать всем, кто пренебрегает правилами: берегите себя и свои семьи! В случае заражения болезнь развивается стремительно, это вопрос даже не дней, а часов. Здоровье важнее всего!

«Комсомолка» следит за развитием ситуации.