Пандемия и кризис сильно ударили по строительной отрасли: эскроу как спасательный круг

Строительная отрасль тоже оказалась среди пострадавших. Так, по данным исследования Института развития строительной отрасли, где в роли респондентов выступили 236 компаний из 60 регионов РФ, 45% девелоперов рассказали о росте цен на стройматериалы, 50% заявили о замедлении темпов строительства, а 51% признались, что, скорее всего, не смогут сдать объекты в срок. Результаты того же опроса показывают, что в целом по России в апреле было приостановлено 44% строек.

Фото: пресс-служба микрорайона «Долина».

С серьезными проблемами столкнулись прежде всего те застройщики, которые работают по старой схеме, т.е. чьи доходы напрямую зависят от объемов продаж. Спад продаж, вызванный пандемией, привел к существенному сокращению денежных поступлений, которые должны направляться на строительство. Результат – замедление или приостановка работ. Учитывая, что таких компаний на рынке большинство, мы, вероятно, увидим новую волну долгостроев, считают некоторые эксперты.

Фото: пресс-служба микрорайона «Долина».

Особняком в текущей ситуации стоят девелоперы, работающие по эскроу-счетам. Июльская реформа правительства оказалась не просто современной и логичной, но и спасительной. Когда застройщик гарантированно получает проектное финансирование, а его проект обладает уникальными характеристиками, привлекающими покупателя, никакой кризис не страшен. Строительство продолжается, потому что есть деньги, а продажи не падают, потому что есть спрос.

В Волгоградской области один из крупнейших застройщиков, работающих по эскроу, – это компания «Родниковая долина» с проектом одноименного микрорайона. В конце прошлого года девелопер получил проектное финансирование на строительство 23 домов, в апреле этого года – еще на 20.

Несмотря на пандемию и валютный кризис, строительство в микрорайоне «Долина» не останавливалось ни на день. Единственное изменение, коснувшееся стройки, – усиление санитарных мер.

Что касается спроса, то он только вырос. Дело в том, что многие жители региона уже оценили преимущества покупки квартиры по эскроу, ведь эскроу гарантирует покупателю полную сохранность денежных средств: застройщик не получит их до момента сдачи дома, а в случае если дом не достроится или компания обанкротится, деньги обязательно вернутся дольщику. Именно поэтому интерес к недвижимости в «Долине» не снизился даже в период строгого карантина. Наоборот: за последний месяц рост продаж составил +43 % (!). Люди поняли, что покупать жилье нужно именно сейчас и только по эскроу – это самый безопасный способ.

Фото: пресс-служба микрорайона «Долина».

Еще одним фактором роста спроса стала инфраструктура района. «Долина» является одним из самых благоустроенных жилых комплексов Волгограда. Здесь уже есть два детских сада, инновационная школа «Долина знаний», супермаркеты, магазины, аптеки, фреш-маркет, фитнес-центры и многое др. В апреле начались работы по возведению современного парка площадью 4 Га, в конце года должен быть введен в эксплуатацию третий детский сад.

Фото: пресс-служба микрорайона «Долина».

Все это говорит о том, что поведение современного покупателя становится все более рациональным, прагматичным. Люди выбирают жилье тщательнее, чем когда-либо, детально изучают портфолио застройщика, ищут самый удачный момент для покупки. Для многих таким удачным моментом становится кризис. Клиенты готовы вкладывать средства не просто в квадратные метры, а в комфортную среду, в экологию, в перспективы развития ЖК, поскольку понимают, что такие вложения окупятся сторицей. На примере микрорайона «Долина» мы видим, что эта покупательская стратегия встречается все чаще, а значит, популярность проекта будет только расти.

Застройщики: ООО «Родниковая долина», ООО «Агентство недвижимости Родниковая долина». Ознакомиться с проектными декларациями можно на сайтах наш.дом.рф и www.dolinavlg.ru.