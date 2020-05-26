Ни копейки не вернем: родители волгоградских школьников через суд возвращают деньги за несостоявшиеся выпускные

В разгар пандемии сотни волгоградских выпускников остались без традиционного бала. А многие и без уплаченных за банкеты денег. «Комсомолка» пообщалась с теми, кто пострадал от нечестных организаторов выпускных и узнала, как родителям вернуть свои деньги.

ДЕНЬГИ НЕ ВЕРНЕМ

В мае 2019 года родители старшеклассников одной из школ Волгограда заблаговременно спланировали выпускной вечер: все-таки важное событие. Решили отметить в популярном банкетном зале в Ворошиловском районе. Даже предоплату внесли – 30 тысяч рублей, и дату выбрали – 28 июня. Но пандемия внесла коррективы в жизнь всех, включая выпускников. Как только в России объявили особый режим, стало очевидно: отметить долгожданный бал, скорее всего, не получится. Что будет летом, точно никто не знает, поэтому решили не «дарить» деньги за не оказанную услугу.

- Я обратилась за помощью к юристу. Сначала решили написать претензию на возврат средств. Сделали это 3 апреля, то есть пару месяцев назад, - рассказала «КП-Волгоград» мама одного из учеников Анна Орлова*.

Конечно, случай не уникальный: многие волгоградские кафе и рестораны, гостиницы с банкетными залами получили авансы за выпускные, а теперь вынуждены их возвращать или переносить торжества на более поздние сроки. В этом никто не виноват, особенно дети. Но в организации не пошли на встречу.

- На претензию в указанные сроки нам не ответили, деньги не вернули, мы решили обратиться в суд, - продолжает Татьяна. – А родители спрашивают, когда вернут аванс. В классе всего 16 учеников, то есть скидывались почти по 2 тысячи.

В середине мая подали иск в мировой участок Тракторозаводского района, где указали, что «неоднократно обращались к ответчику лично и по телефону с требованием возвратить средства, однако ответчик отказался». А дальше последовало откровенное хамство.

- После того, как мы подали иск, нам поступило предложение вернуть уплаченную сумму и сверху 5 тысяч – за услуги юриста. Но юрист стоит дороже, плюс услуги нотариуса, неустойка, моральный ущерб и по закону штраф за отказ. Но и на эти условия руководство не согласилось. Хотя, поверьте, мы очень хотим заключить мировое соглашение. Но раз они сами довели до суда – пусть за это платят, - говорит собеседница «КП-Волгоград». - Буквально на днях еще раз пытались договориться. Ответили, что готовы судиться до последнего, а если проиграют, то закроются, лишь бы не возвращать эти 30 тысяч родителям. Что средств на счету организации нет и прочее.

ЗАКОН НА СТОРОНЕ РОДИТЕЛЕЙ

Хотят или не хотят возвращать – дело личное, но есть закон. И он на стороне родителей. В гражданском кодексе черным по белому написано, что любой человек может отказаться от услуги до момента ее оказания. Хоть за полчаса. А тут никаких ресурсов сотрудники гостиницы не потратили. Неужели все так плохо, что лучше суды, чем вернуть чужое?

- Отказ от проведения банкета в честь выпускного связан не с блажью, а с объективными причинами, - комментирует юрист Максим ОСИПКИН. – 30 тысяч рублей суд взыщет в соответствии с законом. Согласно ГК РФ и Закону «О защите прав потребителей», человек имеет право отказаться исполнения договора возмездного оказания услуг в любое время, если он фактически оплатил понесенные исполнителем расходы. Но расходов не было. Также принципиальным считаю момент поведения со стороны организации: никакие манипуляции и запугивания недопустимы. Это смешно, что из-за 30 тысяч закроется целая гостиница, филиалы которой есть по всей стране!

Советы юриста: не отчаиваться, писать досудебные претензии, а если их игнорируют - идти в суд. Служитель Фемиды рассудит в пользу тех, кто не воспользовался услугой - выпускников и их родителей.

ВЫПУСКНЫЕ ПЕРЕНОСЯТ НА ИЮЛЬ

«Комсомолка» связалась с одной популярной в Волгограде гостиницей в Ворошиловском районе. С ситуацией отмененных выпускных столкнулись и там.

- Да, сейчас таких случаев очень много. Выпускные планируются только с внесением предоплаты. То есть если решают торжество не проводить вообще – нужно вернуть средства. Мы не отказываем, это незаконно. Но чаще родители переносят даты на июль и август. Все еще надеются, что в этот период удастся устроить детям праздник, - рассказала администратор Ирина.

*личные данные героини публикации изменены