Выживут ли деревья-ампутанты: в Волгограде проверили кроны после омоложения

Сначала обрезанные до высокого пенька деревья-инвалиды появились на центральных улицах Волгограда. Теперь ампутанты красуются и во дворах. «Кому деревья помешали?», «За что их так?», «Будут ли они жить после столь варварской обрезки?», «Остановите уничтожение зеленого фонда!» - вопросам и возмущению горожан нет конца. В мэрии отметили, что кронирование вызвало широкий общественный резонанс. Заручились поддержкой разных специалистов и поехали по проспекту Жукова в Дзержинском районе, улицам 7-й Гвардейской и Чуйкова в центре. Обрезку там сделали несколько лет назад и совсем недавно. В рядах комиссии были депутат Андрей Гимбатов, специалисты Центра защиты леса и директор Волгоградзеленхоза.

Комиссия проверила уже обросшие деревья. Фото: мэрия

- С возрастом деревья, несмотря на хороший уход, теряют ценные декоративные качества, листва их становится мельче и бледнее, прирост новых ветвей уменьшается. В этих случаях омолаживающая обрезка необходима для стимуляции роста молодых побегов, создающих новую крону дерева, - поясняют свою позицию в мэрии.

Что удивительно, обрубки на деревьях и улицы с целыми рядами тополей и вязов-инвалидов не вызвали возмущения комиссии.

А так выглядят деревья на Краснознаменской, которые "ровняли" к ЧМ-2018.Фото: Екатерина СИМОХИНА

«ЭТО ЖЕ ГОРОД, А НЕ ЛЕС»

По словам руководителя Волгоградзеленхоза Павла Целковского, на улицах 7-й Гвардейской и Чуйкова глубокую обрезку не делали порядка 5 - 7 лет. Деревья все старые, им более шестидесяти лет. Свое они уже отжили. К тому же здесь высаживали молодые саженцы, а им нужно солнце, которое закрывали раскидистые «старички». Плюс к этому много было на обрезанных деревьях сухих веток.

- Мы много оставили скелетных ветвей. Это же город, а не лес. Поэтому старались делать деревья одной высоты, чтобы потом лучше формировать. А хвойные породы мы не трогали. Тополь не очень любит обрезку, но приходится это делать, поэтому обрезали только сухие ветви, - отмечает Целковский.

Главная площадь города.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Обрезанные тополя отличаются хрупкой древесиной, - заявляют специалисты Центра защиты леса. Так что обрезка нужна, чтобы обеспечить безопасность жителей, которые будут отдыхать в их тени. К тому же, внимание (!), она повысит эстетическую привлекательность зеленых зон. Правда, через несколько лет.

- Никаких сомнений, что эти насаждения восстановятся, - заявляет замдиректора филиала ФБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты леса Волгоградской области» Нина Манаенкова.

Мало того, за подчистую обрезанные деревья на всех трех улицах поставили высокую оценку.

Так выглядела улица Советская в марте, деревья обрезали в этом году.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Коллеги взвешенно подходят к каждому дереву. На двух первых участках деревья находятся в замечательном состоянии, практически уже крона полностью сформировалась, деревья омолодились. Они сейчас в стадии высокой устойчивости. В зоне рекреации совсем другие подходы, но тоже все правильно. Там уже замещающие посадки прошли, - рассказывает Нина Манаенкова.

Так выглядят деревья на Советской в середине мая.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Но простого жителя, открывающийся вид просто пугает. Ведь ни тени, ни прохлады от пенька, пусть и высокого, не дождешься. К тому же в ближайшие годы эти вязы и тополя снова обкорнают.

- Когда деревья будут отрастать, будут проводить формирование кроны. Штамб формировать, удалять поросль в нижней части кроны, - рассказывают специалисты.

Еще один образчик недавней обрезки.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Будут делать и санитарную обрезку, удалять сухие ветки, те, что лезут на провода, закрывают знаки и светофоры, то есть могут спровоцировать аварийные ситуации.

Через несколько лет ампутанты будут выглядеть так, уверяют в мэрии. Фото: мэрия

МНЕНИЕ

Наталья Куликова, доцент кафедры садоводства и защиты растений ВолГАУ:

- Омолаживающая обрезка проводится в случаях физиологического старения деревьев с целью стимулирования роста новых побегов и создания декоративного эффекта и привлекательной формы растения.

Обрезку следует проводить у деревьев, которые способны образовывать большое число побегов (липа, вяз, ива, акация и другие), с учетом их возраста и состояния.

Основная масса деревьев в Волгограде высажена достаточно давно, срок жизни у многих достигает 40 - 50 лет, а это максимальный возраст. Если возрастное дерево потенциально может спровоцировать аварийные ситуации (падение ветвей на линии электропередачи, ДТП, обрушение ветвей на пешеходную дорогу или проезжую часть), в целях обеспечения безопасности горожан допускается применять глубокое кронирование. Жизнь дерева при этом сохраняется, в течение нескольких вегетационных периодов оно сформирует новую молодую крону.