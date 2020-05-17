Режим самоизоляции по коронавирусу в Волгоградской области продлен пока по 1 июня 2020 года. Но с 20 мая возобновляют работу еще часть организаций и вводят масочный режим, а на межмуниципальные маршруты, связывающие Волгоград, Волжский, Камышин, пригород, дачные массивы, райцентры и поселки Волгоградской области выпускают дополнительный транспорт, в том числе маршрутки. Как сообщили «КП-Волгоград» в облкомдотрансе, с 14 по 31 мая 2020 года установлен особый порядок регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам.

В списке пригородных и внутриобластных спецмаршрутов появились новые направления, в том числе дачные маршруты. Например, автобус №130, следующий от кинотеатра «Юбилейный» в Волгограде на дачи Химик, автобус № 105 из Волгограда (ВГТЗ) в поселок Орловка. Увеличилось количество рейсов автобусов №123 и №146, связывающих города Волгоград и Волжский. Появились в расписании автобусы и маршрутки в Краснослободск, маршрутки в Калач-на-Дону и многие другие.

Публикуем полное расписание пригородных, дачных и межмуниципальных автобусов Волгограда, Волжского и области на май 2020 года.

Напомним, начиная с 20 мая в автобус волгоградцев не пустят без маски и перчаток.

Расписание автобусов и маршруток на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок Волгоградской области в мае 2020 (скачать расписание).

* Маршрут обслуживается автобусами среднего класса;

** Остановка без отстоя.

Справки по вопросам расписания автобусов по телефону (8442) 32-01-24.

Расписание автобусов и маршруток Волгоградской области на май 2020

Расписание автобусов и маршруток Волгоградской области на май 2020

Расписание автобусов и маршруток Волгоградской области на май 2020

Расписание автобусов и маршруток Волгоградской области на май 2020

Расписание автобусов и маршруток Волгоградской области на май 2020

Расписание автобусов и маршруток Волгоградской области на май 2020

Расписание автобусов и маршруток Волгоградской области на май 2020

Расписание автобусов и маршруток Волгоградской области на май 2020

Расписание автобусов и маршруток Волгоградской области на май 2020