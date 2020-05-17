2020-05-18T00:01:16+03:00
Общество

Расписание автобусов и маршруток Волгоградской области на май

По 31 мая 2020 года межмуниципальные автобусы и маршрутки Волгограда, Волжского и области будут ходить в режиме самоизоляции по спецмаршрутам [расписание, скачать]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
На маршруты Волгоградской области выпустили больше автобусов.На маршруты Волгоградской области выпустили больше автобусов.Фото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Режим самоизоляции по коронавирусу в Волгоградской области продлен пока по 1 июня 2020 года. Но с 20 мая возобновляют работу еще часть организаций и вводят масочный режим, а на межмуниципальные маршруты, связывающие Волгоград, Волжский, Камышин, пригород, дачные массивы, райцентры и поселки Волгоградской области выпускают дополнительный транспорт, в том числе маршрутки. Как сообщили «КП-Волгоград» в облкомдотрансе, с 14 по 31 мая 2020 года установлен особый порядок регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам.

В списке пригородных и внутриобластных спецмаршрутов появились новые направления, в том числе дачные маршруты. Например, автобус №130, следующий от кинотеатра «Юбилейный» в Волгограде на дачи Химик, автобус № 105 из Волгограда (ВГТЗ) в поселок Орловка. Увеличилось количество рейсов автобусов №123 и №146, связывающих города Волгоград и Волжский. Появились в расписании автобусы и маршрутки в Краснослободск, маршрутки в Калач-на-Дону и многие другие.

Публикуем полное расписание пригородных, дачных и межмуниципальных автобусов Волгограда, Волжского и области на май 2020 года.

Напомним, начиная с 20 мая в автобус волгоградцев не пустят без маски и перчаток.

Расписание автобусов и маршруток на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок Волгоградской области в мае 2020 (скачать расписание).

* Маршрут обслуживается автобусами среднего класса;

** Остановка без отстоя.

Справки по вопросам расписания автобусов по телефону (8442) 32-01-24.

Расписание автобусов и маршруток Волгоградской области на май 2020

Расписание автобусов и маршруток Волгоградской области на май 2020

Расписание автобусов и маршруток Волгоградской области на май 2020

Расписание автобусов и маршруток Волгоградской области на май 2020

Расписание автобусов и маршруток Волгоградской области на май 2020

Расписание автобусов и маршруток Волгоградской области на май 2020

Расписание автобусов и маршруток Волгоградской области на май 2020

Расписание автобусов и маршруток Волгоградской области на май 2020

Расписание автобусов и маршруток Волгоградской области на май 2020

Расписание автобусов и маршруток Волгоградской области на май 2020

Расписание автобусов и маршруток Волгоградской области на май 2020

Расписание автобусов и маршруток Волгоградской области на май 2020

Расписание автобусов и маршруток Волгоградской области на май 2020

Расписание автобусов и маршруток Волгоградской области на май 2020

Расписание автобусов и маршруток Волгоградской области на май 2020

Расписание автобусов и маршруток Волгоградской области на май 2020

Расписание автобусов и маршруток Волгоградской области на май 2020

Расписание автобусов и маршруток Волгоградской области на май 2020

Расписание автобусов и маршруток Волгоградской области на май 2020

Расписание автобусов и маршруток Волгоградской области на май 2020

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 18 мая: возвращение маршруток и рост числа заболевших
С 18 мая в пяти районах Волгограда отключат горячую воду
Коронавирус в Волгоград привезли из Москвы, Питера и Башкортостана
В Волгоградской области за сутки заболели 5 детей до шести лет
География COVID-19 в Волгоградской области: в Николаевском районе плюс 10 зараженных
В волгоградском ЦПКиО появился памятник легендарному инженеру Шухову
В Волгограде таксист устроил ДТП с пострадавшим
Коронавирус в Волгограде: плюс 65 зараженных за сутки
В центре Волгограда столкнулись «ВАЗ» и «Хонда»: 4-летний мальчик в больнице
Под Волгоградом расчистят семь километров русла Арчеды и обустроят парк на берегу
На юге Волгограда сгорел дом: есть пострадавший
Волгоградские волонтеры выступили против сноса конюшен "Соснового бора"
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 17 мая: возвращение маршруток и рост числа заболевших
Оперштаб Волгограда не подтвердил смерть 14-го пациента с коронавирусом
В 2020-м на замену лифтов в Волгограде потратят 537 миллионов рублей
Семь лет насиловал дочь: волгоградца отправили в колонию на 18 лет
В автобусе Волгоград-Москва полиция нашла три ящика живых раков
Коронавирус в Волгограде: плюс 86 человек за сутки
Под Волгоградом чиновника задержали за убийство кабана