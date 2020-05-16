Мухаммад Султонов: Мы не будем в Премьер-лиге мальчиками для битья, а выйдем с гордостью за «Ротор»

Новость о том, что «Ротор» вышел в Премьер-лигу, застала игроков команды, можно сказать, врасплох. Ведь сейчас они все сидят по домам, как и большинство волгоградцев на самоизоляции. Но разве можно радоваться такому событию в одиночку? Поэтому сегодня, 16 мая, «Ротор» организовал на своей страничке в Инстаграме чемпионский прямой эфир. Роль едущего взял на себя защитник волгоградской команды Антон Пискунов. Он выводил в эфир своих коллег и задавал всем в принципе один вопрос – «Ну как настроение, готовы к борьбе в Премьер-лиге?»

Надо сказать, что настроение в команде, несмотря на месяц в самоизоляции, боевое. Игроки уже ждут не дождутся, когда смогут выйти на тренировки и на любимую «Волгоград Арену».

- Очень соскучился по команде, по болельщикам. Мне, конечно, пауза пошла на пользу – травма зажила, я набрал форму. Но не хватает командного духа тренировок, - признался Анзор Саная. – В это непростое для всех время новость о выходе в Премьер-лигу – это всплеск эмоций, который дает нам стимул и цель для дальнейшей борьбы. Уверен «Волгоград Арена» будет забиваться до отказа!

Фото СК "Ротор".

Ребята вспоминали тяжелый путь, который они прошли – ночные перелеты, игры в Астрахани (когда еще не была построена Волгоград Арена)… Но все, как один говорят – все было не зря, команда и клуб заслужили, чтобы быть в РПЛ.

Только Виталий Денисов смог вернуться в Премьер-лигу всего за две игры – ровно столько он сыграл за «Ротор», перейдя из «Локомотива».

- Я верю в «Ротор», мы сможем показать достойную игру! Главное, биться от свистка до свистка. И я уже жду «Локомотив» на Волгоград Арене, - признался Денисов.

Любимчик болельщиков Илья Ионов свое выступление в прямом эфире начал со слов благодарности фанатам:

- Эта победа – наша общая с болельщиками. Это они гнали нас вперед, давали нам силы. Мы добились этого вместе с вами, дорогие фанаты. Огромное вам спасибо!

- А я вспоминаю свой гол в Саранске. «Ротор» всегда проигрывал «Мордовии» и никак не мог им забить. Тогда, наверно, я понял, что настал переломный момент, -признается Мухаммад Султонов. - И я уверен, что мы не будем в премьер-лиге мальчиками для битья, а будем выходить с гордостью за «Ротор»!

С ним соглашаются и другие игроки.

- У нас отличный состав команды сейчас, и мы будет не бороться за выживание, а будем играть в красивый футбол! Волгоград обязательно станет футбольной столицей! – уверен Камиль Муллин.

Олег Николаев, молодой по возрасту, но «старичок» по нахождению в «Роторе», замахнулся еще дальше. Он уверен, что волгоградская команда еще вернется и в Евро-кубок.

- Для меня, как для воспитанника волгоградского футбола, возвращение команды в Премьер-лигу – очень важный этап. Следующий шаг – вернуть «Ротор» в Евро-кубок, - мечтает наш еще юный по меркам футболистов нападающий.

- Ждем всех на Волгоград Арене! Не болейте никаким коронавирусом, болейте за нас! – подытожил эфир Антон Пискунов.