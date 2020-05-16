44 заразились в Волгограде: карта и подробности о новых пациентах с коронавирусом

Полтора месяца самоизоляции пока не смогли остановить коронавирус в Волгоградской области, к 16 мая 2020-го наоборот число заразившихся выросло (плюс 86 и общее число 1531). И, судя по статистике, которую «КП-Волгоград» предоставляет региональный оперативный штаб, инфекция все-таки пошла в массы. С каждым днем все меньше в регионе фиксируют завозных случаев и все больше тех, кто подхватил коронавирус уже в Волгоградской области.

Так, в числе заболевших последние сутки 9 случаев - это люди, которые прибыли в наш регион уже с коронавирусом (из Москвы и Воронежа). 45 новых пациентов подхватили инфекцию от родных-знакомых-близких и не очень людей. А еще 32 пациента – вообще не знают, где и как заразились. Они просто обратились за медпомощью, почувствовав первые признаки заболевания.

Инфографика администрации ВО.

Особенно сложной остается обстановка в областном центре – в Волгограде только за последние сутки заболели 44 человека. Это большая часть из тех, кому за этот день поставили диагноз COVID-19 (напомним, таких утром 16 мая было 86 человек). В Волжском ситуация несколько стабилизировалась – там всего два новых коронавирусных пациента.

А вот районы области меняются «лидерством» - еще пару дней назад сложная ситуация была в Николаевском районе, а на сегодняшний день там зафиксировано всего 3 новых случая. Зато сразу у восьми пациентов из Михайловки диагностировали COVID-19. Еще шесть – в Урюпинском районе. Камышин не отстает – там еще 5 коронавирусных пациентов за сутки. Четверо новых заболевших – из Среднеахтубинского района, двое – из Дубовского. И по одному случаю – в Быковском, Даниловском, Еланском, Жирновском, Киквидзенском, Котельниковском, Кумылженском, Ленинском, Светлоярском, Старополтавском и Палласовском районах.

В Октябрьском районе Волгоградской области коронавирусных больных по-прежнему нет. Это единственный район, который остается «свободным» от COVID-19.

Инфографика администрации ВО.

Возрастные критерии вируса в Волгоградской области остаются неизменными на всем протяжении пандемии: больше всего из числа заразившихся – люди в возрасте от 30 до 49 лет. За последние сутки таких пациентов - 36 человек. Еще 23 зараженных – волгоградцы в возрасте от 50 до 64 лет. 10 человек от 18 до 29 лет. Из группы риска – людей старше 65-ти лет – 12 новых пациентов. Остальные – несовершеннолетние. К счастью, детки переносят коронавирус в легкой форме, но они также болеют и могут являться переносчиками. В больницах с COVID-19 на сегодняшний день 64 ребенка. За последние сутки диагноз «коронавирусная инфекция» поставили 1 малышу дошкольного возраста, двум школьникам (до 14 лет) и двум подросткам (до 17 лет).

- Круг лиц, с которыми они контактировали, определен, изолирован и находится под медицинским наблюдением. Организовано лабораторное обследование, - традиционно повторяют в оперативном штабе.

И еще раз напоминают, что все граждане, прибывшие из эндемичных регионов РФ, обязаны соблюдать 14-дневный карантин без права покидать место проживания.