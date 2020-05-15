2020-05-15T19:24:19+03:00
Досуг

Ночь музеев 2020 в Волгограде и Волжском: программа мероприятий

Волгоградская область 16 и 17 мая 2020 присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». Мероприятия пройдут онлайн [программа, онлайн-трансляция]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В этом году Ночь музеев пройдет онлайн.В этом году Ночь музеев пройдет онлайн.Фото: Александр КУЛИКОВ
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В Ночь музеев в Волгограде много лет подряд бурлила жизнь. Музеи каждый год готовили особую программу, а залы и площадки перед входом в храмы культуры заполняла оживленная публика. В этом году все будет иначе: из-за коронавируса Ночь музеев 2020 в Волгограде и Волжском пройдет в режиме онлайн 16 и 17 мая 2020. В программе мероприятий: виртуальные экскурсии и выставки, лекции и мастер-классы, концерты в сети и видеопроекция произведений художника Виктора Лосева, которую волгоградцы два дня подряд смогут увидеть на здании Главпочтамта в 20.30.

Музей Машкова в Волгограде совместно с V фестивалем «Извините, Вы не видели Лосева?» с полудня 16 мая 2020 предложит онлайн-встречи с художниками и искусствоведами, мастер-классы, и лекции. Они пройдут на площадках музея в Instagram, facebook, вКонтакте, Одноклассниках, на площадках Лосев-фест в Instagram и facebook, а также на платформе ZOOM. Среди тех, с кем смогут пообщаться волгоградцы и не только – художники Владислав Коваль, Александр Волков, Алексей Трубецков и многие другие. Светлана Аргасцева расскажет об истории улицы Мира, а Елена Огаркова проведет по ней виртуальную пешеходную экскурсию. Детей ждет мастер-класс «Сны улицы Мира», а взрослых – трэвел скетчинг и серьги с архитектурными образами. Завершится программа 16 мая в 22.00 онлайн-концертом Дмитрия Арутюнова. 17 мая 2020 программа Ночи музеев продлится с 13.00 с 19.00.

Краеведческий музей Волгограда в Ночь музеев 16 мая 2020 в 18.00 на своем сайте устроит виртуальные экскурсии с казачьим и старинным колоритом.

Музей-заповедник «Старая Сарепта» также предложит волгоградцам в Ночь музеев 16 мая 2020 с 10.00 на своем сайте и в соцсетях виртуальные экскурсии и мастер-классы, а вечером - органный онлайн-концерт Владимира Королевского.

Интерактивный музей «Россия – моя история» приглашает волгоградцев ближе к ночи – программа начнется 16 мая 2020 в 18.00. Виртуальных гостей ждет прогулка по улице Мира и мастер-классы патриотической тематики.

Музей-заповедник «Сталинградская битва» в своих соцсетях и на сайте устроит 16 мая в 16.00 и в 17.30 онлайн-открытие двух выставок в двух музеях. А позже пригласит на виртуальную экскурсию вокруг музея-панорамы на Zoom – начало 16 мая в 19.30, вход по ссылке, идентификатор конференции: 899 4164 6024, подключение свободное. Еще много интересного в течение дня будет на YouTube канале «Главный музей Волгограда», в Инстаграме, Вконтакте. А в 18.00 эксперты музея «Память» расскажут об улицах Сталинграда - Zoom, вход по ссылке, идентификатор конференции: 821 8575 3661, подключение свободное.

16 мая 2020 в группах Волжского музейно-выставочного комплекса в ВКонтакте и Instagram также будут виртуальные экскурсии, множество выставок, мастер-классы «Украшение для цветочного горшка» и китайской живописи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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