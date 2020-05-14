Актер Никита Павленко рассказал о своих лихих 90-х в Волгограде и о новой роли в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!»

«Природа настолько очистилась, что вернулась в 90-е», - шутят волгоградцы в соцсетях под фотографией, где на крыше пятиэтажки в центре Волгограда кто-то написал «Мир! Дружба! Жвачка!». На самом деле речь идет о сериале с таким названием, который действительно рассказывает историю взросления подростков в 90-е годы. Этот сериал стартует на канале ТНТ 18 мая. И к Волгограду он имеет самое прямое отношение: не только потому, что здесь происходили похожие истории, а и потому, что в этой комедийной драме снялся наш волгоградец – актер Никита Павленко.

nickitapavlenko В новом сериале "Мир! Дружба! Жвачка!" - о лихих 90-х - засветился и волгоградец Никита Павленко

Снял сериал режиссер Илья Аксенов. Автор и продюсер – Антон Щукин. О своем новом «детище» так и говорят «40-летние сняли сериал про себя, какими мы были тогда – в 90-е». В центре событий три 14-летних друга - Санька (сыграл Егор Губарев), Вовка (Егор Абрамов), Илюша (Федор Рощин) и примкнувшая к ним Женька (Валентина Ляпина). Они крутятся в водовороте совершенно непрогнозируемых и насыщенных событий: здесь и разборки с местной бандой, и грохот выстрелов, и томление чувств и первые поцелуи, и клятва на крови, и случайно разбитая машина, за которую срочно надо заплатить. Выкрутиться из этого тупика ребятам помогает дядя Саньки – ветеран Афгана Алик. Его товарища и сыграл Никита Павленко.

nickitapavlenko Актер из Волгограда Никита Павленко (крайний слева) снялся в новом сериале "Мир! Дружба! Жвачка!"

Никита в 90-е как раз жил в Волгограде. Застал все «прелести» того времени.

- Для меня как для человека, который занимается творчеством, 90-е — это некая эпоха Возрождения в период глобальной разрухи, которая была в России. Но Возрождение нашей страны никак не касается (скорее это про США и страны Европы). У нас не снимали кино, делали примитивную музыку, зрители почти не посещали театры, художники рисовали карикатуры на власть. В России 90-е — время какого-то Армагеддона искусства, который лично мне дает вдохновение до сих пор, - цитируют актера сотрудники телеканала ТНТ, где и состоится премьера этого терапевтически-ностальгического сериала.

Самоизоляция — лучшее время для просмотра сериалов. Так что включайте ТНТ и погружайтесь в лихие 90-е - с 18 мая в 23.00.

Трейлер сериала "Мир! Дружба! Жвачка!".

ДОСЬЕ «КП»

Никита Павленко родился в Волгограде 1 января 1992 года. Родился в семье обычных рабочих, жил на Красном, и его детство тесно связано с дворовой шпаной. Чтобы уберечь от плохой компании, родители отдали мальчишку на бокс. Но в 12 лет Никита получил травму плеча, на этом спортивная карьера волгоградца закончилась. Зато появилось другое увлечение – театр. Мальчишка стал посещать театральную студию и так загорелся сценой, что экстерном закончил 11-й класс и поступил в Школу-студию МХАТ. Правда, проучился в МХАТе он всего год, в 2010 переводится и получает диплом Московского государственного института культуры и искусств.

Впервые засветился на большом экране в 2010 году – Никита сыграл эпизодическую роль в сериале «Черкизона. Одноразовые люди». Потом были роли второго плана в мелодраме «Серьезные отношения» и комедии «Выпускной».

Знаковым для Никиты стал 2015-й, когда его утвердили на роль Цыпы в сериале «Закон каменных джунглей». С тех пор актера засыпали предложениями. Так пришел успех и тысячи поклонниц.

О личной жизни говорить не любит. Известно лишь то, что Никита не женат.

Фильмография

2013 – «Серьезные отношения»

2014 – «Выпускной»

2015-2017 – «Закон каменных джунглей»

2016 – «Пятница

2016 – «Эластико»

2017 – «Родное сердце»

2017 – «Бедная девочка»

2017 - "Спящие",

2018 - "На край света", «Вне игры»

2019 - "Анна" (реж. Люк Бессон)