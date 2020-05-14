Спустя 24 года и с нарушениями в Волжском сдали Центр трансплантации почки и диализа

Федеральный центр трансплантации почки и диализа начали возводить в Волжском Волгоградской области еще в 1996 году, к 2018-му его с горем пополам достроили, но только в 2020-м окончательно сдали в эксплуатацию. Спустя 24 года! Обошелся он бюджету в 6,5 миллиарда рублей. При этом 5,5 миллиона рублей потратили необоснованно. К такому выводу пришли специалисты Счетной палаты РФ, которые проверили, куда и как потратили за эти годы казенные деньги.

НЕТ ДОКУМЕНТОВ, НЕТ СПРОСА

Центр трансплантации почки и диализа в Волжском – это федеральный проект, соответственно финансировался из госбюджета, и контракты заключал Минздрав. Подрядчика здесь меняли как минимум трижды. Почему как минимум, потому что достоверной информации, кому и сколько перечисляли денег в период с 1996 по 2004-й ни в Минздраве, ни в ФКУ «Дирекции единого заказчика-застройщика» («ДЕЗЗ») нет. С 2005 года генподрядчиком строительства была немецкая компания «АЙЦ Инжиниринг». 13 лет - 2005-2018 годы – финансирование Центра проводилось своевременно и в полном объеме. Но учреждение так и не построили. В 2017-м «ДЕЗЗ» расторг контракт и нашел нового подрядчика. Спустя год здание наконец-то было готово. Но ни в 2018-м, ни в 2019-м Центр так и не заработал. Причина – неукомплектованность оборудованием.

- Техническое задание 2016 года предусматривало закупку 1175 товарных позиций. В ходе строительства Центра не закуплено 224 наименования медоборудования, – сообщила по итогам проверки Директор профильного департамента Счетной палаты Светлана Меркушина.

Тогда Минздрав передал оперативное управление ФГБУ «Медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова», и только в январе 2020-го волжский Центр смог получить лицензию на осуществление медицинской деятельности. И уже Центр Шумакова будет заниматься поставкой недостающего оборудования в рамках заключенных контрактов.

ЦЕНТРОМ ЗАЙМЕТСЯ ГЕНПРОКУРАТУРА

Как показала проверка, за годы строительства на волжский Центр необоснованно потратили лишние 5,5 миллиона рублей.

Из релиза Счетной палаты РФ:

«В нарушение требований законодательства при определении начальной максимальной цены контракта вместо индексов Минстроя были применены индексы, утвержденные региональным центром ценообразования в строительстве Волгоградской области. Это привело к необоснованному завышению стоимости контракта на 5,5 млн рублей. При этом работы по завышенной стоимости приняты и оплачены ДЕЗЗом. По данному факту подготовлено обращение в Генеральную прокуратуру».

Тем временем, пока в Волжском строили такой необходимый Центр трансплантации почки и диализа, от почечной недостаточности умерли в России сотни людей. Только в Приволжском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах (по состоянию на 1 января 2017 года) в трансплантации почки нуждались 2 232 человека. Провели - всего 250 операций по пересадке, остальных поставили в лист ожидания. В 2016-м, не дождавшись пересадки, умерло в этих округах 29 пациентов, в 2017-м – уже 30 человек.

КСТАТИ

Центр трансплантации почки и диализа в Волжском включает в себя стационар на 150 коек, консультативную поликлинику на 250 посещений в смену, диагностические отделения, операционный блок, рентгенорадиологическое отделение, клинико-диагностическую лабораторию и другие необходимые вспомогательные и хозяйственные службы, а также пансионат гостиничного типа на 150 мест.

В этом Центре можно проводить до 1 тысячи операций в год. Практически полностью будет удовлетворена потребность Южного федерального округа в лечении наиболее сложных первичных и повторных больных с хронической почечной недостаточностью и проведений операций по трансплантации почки. На 50 % решится проблема по оказанию специализированной медицинской помощи больным с заболеваниями печени, поджелудочной железы, кишечника, легких и сердца методами заместительной терапии с последующим проведением трансплантации нужных органов, в том числе почки до 40 в год.