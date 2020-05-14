2020-05-14T12:02:48+03:00
Общество

Спустя 24 года и с нарушениями в Волжском сдали Центр трансплантации почки и диализа

Счетная палата при проверке обнаружила завышение контрактной сметы на 5,5 миллиона рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Сотни пациентов не дождались открытия этого Центра, они скончались без операций по пересадке почки. Фото из архива КП.Сотни пациентов не дождались открытия этого Центра, они скончались без операций по пересадке почки. Фото из архива КП.
Изменить размер текста:

Федеральный центр трансплантации почки и диализа начали возводить в Волжском Волгоградской области еще в 1996 году, к 2018-му его с горем пополам достроили, но только в 2020-м окончательно сдали в эксплуатацию. Спустя 24 года! Обошелся он бюджету в 6,5 миллиарда рублей. При этом 5,5 миллиона рублей потратили необоснованно. К такому выводу пришли специалисты Счетной палаты РФ, которые проверили, куда и как потратили за эти годы казенные деньги.

НЕТ ДОКУМЕНТОВ, НЕТ СПРОСА

Центр трансплантации почки и диализа в Волжском – это федеральный проект, соответственно финансировался из госбюджета, и контракты заключал Минздрав. Подрядчика здесь меняли как минимум трижды. Почему как минимум, потому что достоверной информации, кому и сколько перечисляли денег в период с 1996 по 2004-й ни в Минздраве, ни в ФКУ «Дирекции единого заказчика-застройщика» («ДЕЗЗ») нет. С 2005 года генподрядчиком строительства была немецкая компания «АЙЦ Инжиниринг». 13 лет - 2005-2018 годы – финансирование Центра проводилось своевременно и в полном объеме. Но учреждение так и не построили. В 2017-м «ДЕЗЗ» расторг контракт и нашел нового подрядчика. Спустя год здание наконец-то было готово. Но ни в 2018-м, ни в 2019-м Центр так и не заработал. Причина – неукомплектованность оборудованием.

- Техническое задание 2016 года предусматривало закупку 1175 товарных позиций. В ходе строительства Центра не закуплено 224 наименования медоборудования, – сообщила по итогам проверки Директор профильного департамента Счетной палаты Светлана Меркушина.

Тогда Минздрав передал оперативное управление ФГБУ «Медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова», и только в январе 2020-го волжский Центр смог получить лицензию на осуществление медицинской деятельности. И уже Центр Шумакова будет заниматься поставкой недостающего оборудования в рамках заключенных контрактов.

ЦЕНТРОМ ЗАЙМЕТСЯ ГЕНПРОКУРАТУРА

Как показала проверка, за годы строительства на волжский Центр необоснованно потратили лишние 5,5 миллиона рублей.

Из релиза Счетной палаты РФ:

«В нарушение требований законодательства при определении начальной максимальной цены контракта вместо индексов Минстроя были применены индексы, утвержденные региональным центром ценообразования в строительстве Волгоградской области. Это привело к необоснованному завышению стоимости контракта на 5,5 млн рублей. При этом работы по завышенной стоимости приняты и оплачены ДЕЗЗом. По данному факту подготовлено обращение в Генеральную прокуратуру».

Тем временем, пока в Волжском строили такой необходимый Центр трансплантации почки и диализа, от почечной недостаточности умерли в России сотни людей. Только в Приволжском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах (по состоянию на 1 января 2017 года) в трансплантации почки нуждались 2 232 человека. Провели - всего 250 операций по пересадке, остальных поставили в лист ожидания. В 2016-м, не дождавшись пересадки, умерло в этих округах 29 пациентов, в 2017-м – уже 30 человек.

КСТАТИ

Центр трансплантации почки и диализа в Волжском включает в себя стационар на 150 коек, консультативную поликлинику на 250 посещений в смену, диагностические отделения, операционный блок, рентгенорадиологическое отделение, клинико-диагностическую лабораторию и другие необходимые вспомогательные и хозяйственные службы, а также пансионат гостиничного типа на 150 мест.

В этом Центре можно проводить до 1 тысячи операций в год. Практически полностью будет удовлетворена потребность Южного федерального округа в лечении наиболее сложных первичных и повторных больных с хронической почечной недостаточностью и проведений операций по трансплантации почки. На 50 % решится проблема по оказанию специализированной медицинской помощи больным с заболеваниями печени, поджелудочной железы, кишечника, легких и сердца методами заместительной терапии с последующим проведением трансплантации нужных органов, в том числе почки до 40 в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В реанимациях Волгограда с пневмониями и коронавирусом лежат 55 пациентов
В Волгоградской области коронавирус уже подхватили 90 медиков
В Волгограде из-за заболевшего коронавирусом сотрудника ввели карантин в отделении ПФР
На набережной Волгограда облицовывают гранитом четыре новых фонтана
Отдали деньги детям: в Урюпинске бутлегерам заменили тюремный срок штрафом
В Волгограде начали строить новую железную дорогу
Коронавирус в Волгоградской области: еще 96 человек за сутки
Где получить бесплатные маски пенсионерам в Волгограде: адреса
Волгоградэнергосбыт: долги останутся долгами
Проехал на красный: в центре Волгограда опять ДТП на злосчастном перекрестке
Еще 65 волгоградцев нарушили самоизоляцию и нарвались на патрули
Из Волгограда открывают прямые авиарейсы в Новосибирск
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 14 мая: в регионе поставлен очередной антирекорд по заболевшим
Антимонопольщики не допустили необоснованного повышения цены на зерно