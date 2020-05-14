2020-05-14T22:21:55+03:00
Коронавирус Covid-19

В Волгограде медсестра переболела коронавирусом и снова вышла на работу, чтобы бороться за жизнь пациентов с COVID-19

"Комсомолка" поговорила с одним из 90 заболевших COVID-19 медиком из Волгоградской области
Екатерина МАЛИНИНА
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В реанимацию попадают люди с хроническими заболеваниями, возраст не главное.В реанимацию попадают люди с хроническими заболеваниями, возраст не главное.
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Татьяна Воронина - реанимационная медсестра. Каждый день она вместе с коллегами борется за жизнь пациентов. С некоторых пор – коронавирусных. И фраза "я вас прекрасно понимаю", сказанная больным, для нее не фигура речи. Волгоградка одна из тех, кто переболел COVID-19.

- Теперь хоть огонь, хоть в воду – ничего не страшно, - шутит Татьяна. - Мне чуть легче, чем остальным, входить в «красную зону» и носить весьма неудобный защитный костюм. Знаю, что не заражусь. Хотя еще в начале апреля совсем не думала, что жизнь так повернется.

Волгоградка работает в больнице, которая в начале эпидемии не принимала ковидных пациентов. Привозили с тяжелыми пневмониями и уже переболевших. Поэтому о защитных костюмах тогда речи не было. Нет ковида – нет амуниции.

- Мы довольно часто сдавали тест на коронавирус. И однажды мой показал наличие у меня COVID-19. Поначалу очень испугалась. Но симптомов не было. Единственное – потеряла обоняние. Не чувствовала никаких запахов, с трудом различала вкус еды.

Женщину сразу же поместили в больницу №5 в Волгограде. В палате оказалось еще три пациентки. Все бессимптомные, поступили примерно в одно время. Медики сделали так, чтобы не было перекрестной инфекции. Выходить из палаты было нельзя. Единственная причина – поход до туалета и в душ. Они в общем коридоре. Больница-то старая, не рассчитанная на эпидемию.

- Все вели себя по разному, - вспоминает Татьяна. - Кто-то был зол, хотел сбежать домой, не понимал для чего он здесь. Ведь симптомов внешних не было. Многие срывались на медиках. Но это от растерянности. Я тоже поначалу даже не верила, что заболела. Не может быть - говорила себе. Я здорова. Но через пару дней успокоилась.

Второй тест, сделанный через 10 дней, пришел уже с отрицательным результатом, как и третий. То есть болезнь ушла. Татьяна отлежала положенные 14 дней и выписалась домой на полную самоизоляцию на две недели. А потом снова вышла на работу в реанимацию.

- Смены у нас по три часа: костюмами мы обеспечены, - рассказывает о своих буднях медсестра. - Работать в них невероятно неудобно и тяжело. Работы много. В нашу больницу везут в основном тяжелых. Как поведет себя вирус в организме человека зависит от состояния организма, его иммунитета. Поэтому среди тяжелых так много людей с сахарным диабетом, с сердечно-сосудистыми, хроническими заболеваниями. И они бывают не только у людей 65+, но и у молодых, поэтому важно беречь себя. Да, врачи в особой зоне риска. Но это наша стезя, мы ее выбрали давно и должны по ней идти. Так правильно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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