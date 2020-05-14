2020-05-14T19:55:10+03:00
Общество

По инициативе велосипедистов: мэрия Волгограда объяснила появление новой разметки на площади Павших Борцов

Водители не могут разобраться в многочисленных линиях
Екатерина МАЛИНИНА
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Многие решили, что у дорожников слишком много краски.Многие решили, что у дорожников слишком много краски.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Площадь Павших Борцов уже не первый раз становится полем «битвы» между велосипедистами, пешеходами и водителями. К прошлогодним изменениям уже привыкли, а на этой неделе появилась новая разметка. Водители ломают голову, как по ней ездить и для чего это сделано. В соцсетях, где автомобилисты активно обсуждают эту тему, версии разные: от излишек красок у мэрии, до появления неизвестного художника среди чиновников. Но все гораздо прозаичней. С инициативой изменить схему движения на главной площади города обратился «Союз велосипедистов Волгограда». Они попросили выделенные полосы для велосипедистов, которых в городе с каждым годом все больше. От проезжей части велодорожки отделили буферной зоной.

Рядом с пешеходными зонами сделали островки безопасности. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Рядом с пешеходными зонами сделали островки безопасности.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Для этого на улице Мира от улицы Володарского до улицы Ленина используется парковочная площадка, на улице Мира от улицы Островского до улицы Володарского, на транспортном кольце вокруг памятника Александру Невскому и на ул це. Володарского от улицы Мира до входа в Комсомольский сад - островки безопасности, - пояснили в мэрии.

Также сделали островки безопасности на нерегулируемых пешеходных переходах по улицах Мира и Володарского.

Увеличили ширину пешеходных переходов от Аллеи Героев к площади Павших Борцов. Причем значительно. Можно идти толпой. Как пояснили в администрации Волгограда, сделано это на перспективу. Вскоре закончатся работы по благоустройству сквера возле храма Александра Невского. Туда будут приходить горожане, чтобы отдохнуть в парке. И нужно их обезопасить.

Разметку утвердили профильные ведомства.

Многие впервые увидели подобную разметку. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Многие впервые увидели подобную разметку.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Правда, сами водители считают безопасной ту разметку, которая уже есть на дороге. По их мнению, велодорожками пользуется не так много велосипедистов, да и пешеходов там единицы, а вот машин по данному участку проезжает много. Подобная раскраска площади приведет к неразберихе, а значит, к созданию новых аварийных ситуаций. Но власти города стараются приблизить Волгоград к европейским стандартам. Начать решили с самого незатратного. А значит, автомобилистам придется немного «подвинуться» на дороге.

Пешеходные переходы сделали о-о-очень широкими. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Пешеходные переходы сделали о-о-очень широкими.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Как выглядит новая разметка на площади Павших Борцов в Волгограде.Екатерина СИМОХИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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