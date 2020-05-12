Дело особой секретности: в Волгограде расследуют похищение человека следователем

Ближайшие два месяца проведет в СИЗО начальник следственного отдела по Краснооктябрьскому району Волгограда Абакар Абдуллаев. Под арестом до 9 июля 2020 года и двое его подельников, которые в органах следствия не работают. Такое решение принял Центральный суд города. Подозревают следователя и его приятелей в вымогательстве и похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Дело расследуют в обстановке строгой секретности.

Известно, что преступление совершено в апреле 2020 года. В деле на сегодня трое подозреваемых и двое потерпевших. По неофициальным данным, вымогали волгоградцы сумму в семь миллионов рублей. Задержали Абдуллаева дома в День Победы. Вышли на него сотрудники регионального УФСБ России. Имена других фигурантов дела пока не раскрывают.

Заниматься этой историей будет первый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СК России, который и возбудил уголовное дело. Сотрудникам предстоит выяснить роль каждого из троих задержанных.

- Свою причастность к инкриминируемым преступлениям сотрудник СК Абакар Абдуллаев отрицает, - сообщили «КП-Волгоград» в Центральном районном суде.

Капитан юстиции Абакар Абдуллаев в последнее время руководил следственным отделом по Краснооктябрьскому району города Волгограда. Ранее он занимал руководящую должность в Иловлинском МрСО СУ СКР по Волгоградской области. Делал карьеру, имел ведомственные награды. В конце 2018 года сдал квалификационный экзамен на должность судьи. Позже, летом 2019-го квалификационная коллегия судей региона рассматривала его в качестве кандидата на должность, но предпочтение отдали другому.