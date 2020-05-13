2020-05-13T09:34:53+03:00
Общество

Делаем жизнь лучше

В Волгоградской области начался прием заявок на XVI конкурс социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл»
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Торжественное награждение победителей конкурса в 2019 году. Фото: ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».Торжественное награждение победителей конкурса в 2019 году. Фото: ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».
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В этом году он будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Поэтому к традиционным направлениям «Экология», «Спорт», «Духовность и культура» добавилась специальная номинация «Великий подвиг», посвященная «75-летию Победы.

Есть у этого конкурса и еще одна особенность: в связи с эпидобстановкой и карантинными ограничениями принимать заявки будут в электронном виде с мая по июль. Объявят победителей в торжественной обстановке в ноябре 2020 года.

Лучшим в деле - награды

В 2019 году на конкурс представили 584 проекта. Из них победителями стали 94, а общий объем выплаченных грантов превысил 15 миллионов рублей. Это рекорд.

- Наш проект по установке в деревне памятного знака павшим воинам-землякам победил на конкурсе 2019 года. И сейчас, когда мы празднуем 75-летие Великой Победы, я рада сказать, что с помощью «лукойловского» гранта проект практически реализован. Памятный знак установлен, территория вокруг обустроена. После отмены карантинных мер состоится торжественное открытие, на котором соберутся жители района, - отмечает глава Терновского сельского поселения Камышинского района Елена Тураева.

Главная цель конкурса - тот результат и позитивные изменения, которые появляются в регионе благодаря полученному гранту.

Поэтому лучшие из реализованных в 2019 году проектов-победителей также получат награды. Почетные дипломы и сувениры вручат после снятия ограничений. При отборе комиссия учитывала значимость проекта, его оригинальность, долгосрочный позитивный эффект, охват аудитории и перспективы развития.

Положение о конкурсе - на официальном сайте оператора конкурса в Волгоградской области ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» в разделе «Ответственность/Конкурс социальных и культурных проектов». Телефоны для справок: (8442) 55-54-32, 55-54-33.

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ВАЖНО!

МНЕНИЯ

Директор Побединского дома культуры Быковского района Наталья КАСЕЕВА:

- Сегодня возможности нашего Дома культуры намного расширились, и мы готовим новые концертные и просветительские программы. Сценические костюмы и концертное оборудование - вот что дал нам «лукойловский» грант, который послужит развитию сельской культуры.

Директор волгоградского благотворительного фонда помощи бездомным животным «Мы в ответе» Галина ДЕМЬЯНОВА:

- В этом году мы впервые хотим принять участие в конкурсе. Отношение к братьям нашим меньшим - это индикатор нравственного уровня общества, его гуманности. Наш проект будет направлен на строительство реабилитационного центра для брошенных животных. От души надеюсь, что комиссия конкурса поддержит наше доброе начинание.

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