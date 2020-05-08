2020-05-08T11:36:48+03:00
Общество

«Ростелеком» на Юге будет строить и обслуживать сети Теlе2

«Ростелеком» и Tele2 заключили контракт на строительство, модернизацию и техническое обслуживание базовых станций сотового оператора
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Сервисная часть соглашения распространяется на регионы ЮФО, входящие в зону ответственности южного макрорегионального филиала компании.

Строительство базовых станций специалисты «Ростелекома» проведут в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской области. В рамках сотрудничества с Tele2 в течение 2020 года национальный цифровой провайдер планирует построить 131 км волоконно-оптической инфраструктуры, 4 базовые станции и модернизировать более 80 подобных объектов.

«Мы давно сотрудничаем с Тele2 на постоянной основе. Еще до интеграции ее в группу компаний “Ростелекома” наши специалисты реализовали множество проектов по обслуживанию сети этого оператора связи на Юге. Подписанное соглашение стало логичным продолжением развития этих отношений. Уверен, что мы не остановимся на достигнутом и готовы расширять сотрудничество, тем более, что у нас в рамках направления B2O есть множество решений и сервисов, которые мы готовы предложить. В их числе предоставление услуг по проекту ADAS, строительство, обслуживание и эксплуатация оптической сети, развитие различных инфраструктурных сервисов и многое другое», – рассказал Павел Шалюгин, директор по работе с операторами связи МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» в рамках собственной деятельности развивает направление B2O (работа на рынке межоператорских услуг) с 2017 года. Национальный цифровой провайдер строит и обслуживает сети и базовые станции, предоставляет в аренду собственную инфраструктуру и трафик, разрабатывает сервисы для конечных клиентов своих партнеров. В этом направлении компания сотрудничает как с операторами «большой четверки», так и с другими федеральными и региональными игроками рынка вне зависимости от их масштаба и охвата территорий.

«Развитие качественной и доступной связи в крупных городах, где постоянно растет интернет-трафик, и в небольших отдаленных населенных пунктах южных регионов остается для нас приоритетной задачей. Особое внимание Tele2 уделяет курортной зоне Черноморского побережья, куда приезжают миллионы отдыхающих со всех уголков России. Tele2 видит в лице “Ростелекома” финансово-устойчивого партнера по эксплуатации и строительству мобильной сети. Совместный проект позволяет нам достигать высоких показателей качества предоставляемых услуг и развивать собственные сервисы с учетом широких цифровых возможностей. Соглашение предусматривает активное развитие сети 4G в регионах присутствия компании на Юге. Мы анализируем работу сетевой инфраструктуры с помощью специальных возможностей big data и планируем модернизацию в соответствии c меняющимися потребностями клиентов», – отметил Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» Tele2.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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