2020-05-09T12:53:44+03:00
Общество

В Волгограде спустя 20 лет семье вернули потерянные награды отца-ветерана

Накануне 75-летия Победы медали и ордена Николая Николаева передали его дочери
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Сверток с наградами случайно нашла бабушка в вещах своего умершего брата.Сверток с наградами случайно нашла бабушка в вещах своего умершего брата.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Говорят, случайности не случайны, и надо же так, что именно накануне 75-летия Великой Победы в семью волгоградцев Александры и Владимира Николаевых вернулись награды их отца, утерянные почти 20 лет назад. Эту удивительную историю «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по региону.

Недавно в отдел полиции №8 Управления МВД России по Волгограду пришла 72-летняя бабушка – жительница Красноармейского района. Она принесла сверток с наградами и документами. И рассказала, что нашла его в вещах умершего брата. Фамилия в документах была незнакомой – оформлены они были на некоего Николая Николаева. Пенсионерка стала выяснять у родственников, как оказались эти медали у брата. Оказалось, много лет назад он купил машину и уже после покупки обнаружил сверток в бардачке. Искать хозяев почему-то не стал. Так и пролежали награды все эти годы в его квартире.

- В свертке, который бабушка принесла в полицию, были юбилейные медали, в том числе государственные, с удостоверениями к ним: «За воинскую доблесть», «Ветеран вооруженных сил», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне» и другие, а также иные документы и памятные вещи, - перечисляют в региональном Главке.

Участковый полиции проделал кропотливую работу с базами данных, чтобы отыскать владельцев наград. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Участковый полиции проделал кропотливую работу с базами данных, чтобы отыскать владельцев наград.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Разыскать героя, которому принадлежат эти награды, поручили участковому Артему Шапину. По базе данных полицейский выяснил, что их владелец, к сожалению, уже скончался. Но зато нашел родственников –дочь и зятя, которые поныне живут в Волгограде.

И вот на днях в их квартире раздался звонок – младший лейтенант полиции рассказал им о наградах и, удостоверившись, что не ошибся в родственных связях с ветераном, лично привез реликвии семье.

Все эти годы дочь ветерана со своим супругом пытались разыскать эти медали. И вдруг семейная реликвия вернулась к ним накануне 75-летия Победы. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Все эти годы дочь ветерана со своим супругом пытались разыскать эти медали. И вдруг семейная реликвия вернулась к ним накануне 75-летия Победы.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Оказалось, что все эти 20 лет Александра и Владимир Николаевы пытались разыскать награды отца, но, признаются, уже и не ожидали их когда-то увидеть снова. Говорят, Николай Иванович Николаев был человеком скромным и редко рассказывал о своем боевом пути. Знают, что он сбежал на войну еще подростком и четыре года (пока не стал совершеннолетним) служил фельдшером в Пензенской области. После Победы в Великой Отечественной войне он продолжил военную службу. Долгие годы служил в Прибалтике и странах Восточной Европы.

Теперь семья будет беречь эти медали и документы, как зеницу ока, и передавать из поколения в поколение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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