Для волгоградцев устроили ретро-парад по улицам города и концерты во дворах

В Волгограде продолжается празднование Дня Победы. В этом году он проходит в особом режиме. Из-за коронавирусной инфекции многие мероприятия поменяли формат. Все для того, чтобы волгоградцы не рисковали своим здоровьем. С утра 9 мая стартовали акции "Победа в каждый дом" и "Поем всем двором". Десятки ретро-автомобилей выстроились на площади Павших борцов.

Десятки машины выстроились утром 9 мая на площади Павших борцовФото: Екатерина СИМОХИНА

Машины, которые были в ходу в дни войны и послевоенное время, украсили флагами, цветами и даже портретами героев сталинградцев. "Победами", "Москвичами", "ЗИЛами", "полуторками" управляли водители в военной форме тех лет.

Автомобили украсили советскими флагами.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Перед стартом над площадью неожиданно появился кукурузник. Ан-2 был раскрашен в цвета российского флага. Он выпустил в небо "салют" из листовок с текстом песни "День Победы". Они плавно приземлились на площадь. Часть из них тут же разобрали на память участники акции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/777996" frameborder="0"></iframe> Самолет и ретро-автомобили на параде в Волгограде.Екатерина СИМОХИНА

К параду присоединились легендарные "Волги", "Победы" и "Москвичи".Фото: Екатерина СИМОХИНА

Что снаружи, что изнутри эти авто - настоящий шик.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Листовки оказались сюрпризом даже для участников акции.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Стройной колонной машины сделали почетный круг по площади и разъехались по разным концам города. Сопровождали движение песни военных лет и всем знакомый голос Юрия Левитана.

Нашлись для парада даже матросы.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Одна из военных колонн отправилась на улицу Советскую к знаменитому дому Павлова. Они устроили для жителей окрестных домов концерт с военными песнями. Знакомые каждому жителю страны песни звучали из колонок. А "День Победы" для волгоградцев спели вживую.

Все участники парада были в военной одежде советского образца.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Артисты надеялись, что смотреть представление горожане будут со своих балконов. Но удержаться волгоградцы не смогли – высыпали на улицы. Предупреждение полиции на них не подействовало. Но стражи порядка решили не портить праздник, просто попросили соблюдать безопасную дистанцию.

Люди высыпали на улицу, чтобы посмотреть концерт.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Организаторы, администрация города Волгограда, обещает, что машины побывают во всех районах города. Большой концерт также устроят в Дзержинском районе во дворах домов по улице 8-й Воздушной Армии, 31, 29 и 29А

Балконы на улице Советской украсили к празднику.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Многие волгоградцы дисциплинированно остались дома. И встречали праздник во всем домашнем.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Кого-то концерт под окном даже разбудил.Фото: Екатерина СИМОХИНА