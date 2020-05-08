2020-05-08T14:45:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса волгоградские регулировщицы работают в День Победы в масках цвета хаки

Знаменитый взвод посетит Мамаев курган и площадь Павших Борцов
Юлия Данильченко
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Волгоградский взвод девушек-регулировщиц - визитная карточка города.Волгоградский взвод девушек-регулировщиц - визитная карточка города.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Вот уже десять лет все памятные мероприятия в Волгограде проходят с участием взвода девушек-регулировщиц областного Главка. Он стал настоящей визитной карточкой волгоградской полиции. Даже президент Владимир Путин во время визита в 2018 году высоко оценил работу взвода и вообще важность его воссоздания.

Пару лет назад Владимир Путин высоко оценил работу взвода и вообще идею его воссоздания. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Пару лет назад Владимир Путин высоко оценил работу взвода и вообще идею его воссоздания.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Ни один День Победы эти годы не обходился без стройных красавиц с флажками в руках. И этот не исключение: да, из-за коронавирусной инфекции пришлось отказаться от традиционного регулирования городских перекрестков, но взвод посетит самые важные мероприятия. Все-таки годовщина.

- 9 мая девушки-регулировщицы будут на возложениях на Мамаевом кургане и на площади Павших борцов, всего в количестве 26 человек, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Умницы, красавицы, патриотки! Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Умницы, красавицы, патриотки!Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Ретро-форму военных лет дополнят два аксессуара, без которых сегодня никуда – перчатки и маска цвета хаки с символикой.

Трогательные поздравления ветеранов с 9 мая. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Трогательные поздравления ветеранов с 9 мая.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Очень трогательно поздравляют полицейские наших ветеранов: к каждому приехали домой и показали праздничный концерт прямо в кузове знаменитой «полуторки!

- Для ветеранов прозвучали песни военных лет в исполнении творческого коллектива ГУ МВД России по Волгоградской области. Сотрудники выступили в военной форме, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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