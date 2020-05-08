Коронавирус в Волгограде: в реанимации 17 пациентов, 4 – на ИВЛ, у детей – легкая форма

Ситуация усложняется с каждым днем: число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Волгоградской области стремительно растет. За сухими сводками и статистикой - реальные человеческие жизни.

На сегодняшний день в реанимации под круглосуточным наблюдением врачей находятся 17 волгоградцев с подтвержденным диагнозом COVID-19. Какие у них шансы – не знает никто, но медики делают все возможное, чтобы их вылечить. Четверых пришлось подключить к ИВЛ – это крайняя, но единственно эффективная мера по борьбе с поражением легких, когда человек уже не может дышать самостоятельно. В основном это люди пожилого возраста с рядом сопутствующих заболеваний - кардиология, почки.

- На 8 мая в Волгоградской области зафиксирован 791 случай коронавирусной инфекции, в их числе 63 ребенка. Умершими - 12 человек. За последние сутки зарегистрировано 80 новых случаев. В стационарах находятся 1029 человек, в том числе 977 взрослых, 52 ребенка. Около 50% койкомест свободны. За сутки поступил 131 пациент, выбыл 91 – динамика пока отрицательная. Всего же 225 пациентов завершили лечение - рассказал на брифинге зампред областного комитета здравоохранения Николай Алимов.

Несмотря на то, что в больницах есть дети, в том числе и младенцы, у них заболевание протекает в легкой форме.