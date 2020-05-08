Один успел выбежать, второй погиб под завалами: под Волгоградом на предприятии рухнул потолок

Тело 44-летнего помощника механика по работе с цементом на предприятии ОАО «Себряковцемент» нашли в ночь на 8 мая. Его насмерть прибило рухнувшим потолком. ЧП произошло в городе Михайловка Волгоградской области около 23:00.

Как оперативно сообщили сотрудники регионального ГУ МЧС, в одном из цехов в бытовом помещении внезапно обрушились потолочные перекрытия. Под завалами могли находиться люди. На место выехали пожарные расчеты и отряд федеральной противопожарной службы. Следом прибыли сотрудники следственных органов. Удалось восстановить хронологию трагедии.

Спасатели оперативно приехали на место ЧП и бросились к комнату отдыха, где находился рабочий.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Накануне, 7 мая, погибший вместе с 30-летним напарником заступили в ночную смену, которая должна была закончиться утром следующего дня. Оба работали помощниками механика. Около 22:30 часов мужчины решили взять перерыв и отправились в комнату отдыха.

- В это время в виду прослойки плиты перекрытия из-за скопления на ней клинкера из бункера произошла деформация потолка и осыпь клинкера в помещение комнаты отдыха, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Увы, спасти мужчину не удалось.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Один рабочий находился ближе к выходу и успел выбежать, а второй остался под завалами – его полностью засыпало клинкером, по этой причине и наступила смерть. Сейчас сотрудники следкома проводят проверку по факту гибели жителя Михайловки, устанавливаются все обстоятельства.