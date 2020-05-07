2020-05-07T09:12:01+03:00
Общество

«Ростелеком» в честь Дня Победы проведет онлайн-турнир «Битва за Кавказ»

«Ростелеком» на Юге России организует онлайн-турнир «Битва за Кавказ» по игре World of Tanks
Поделиться:
Изменить размер текста:

Мероприятие приурочено ко Дню Победы и посвящено сражениям на Кавказе в период Великой Отечественной войны. В связи с ограничительными мерами по причине пандемии коронавируса соревнование пройдет 7 и 8 мая дистанционно, в формате онлайн. За титул победителя и звание лучших танкистов в течение двух дней будут бороться восемь экипажей из трех человек из регионов ЮФО и СКФО.

«Это первый межрегиональный турнир такого масштаба, который мы проводим в онлайн-формате. Еще одной уникальной особенностью события является участие в нем четырёх именитых игроков-легионеров и по совместительству блогеров, которые будут выступать вместе с командами участников в полуфинальных и финальных сражениях, а также их комментировать», – рассказал Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком».

Турнир будет проходить в формате 3x3 в два этапа: 7 мая в 15.00 состоятся отборочные игры, а 8 мая в 15.00 – полуфинальные и финальные бои. Видео с события будет транслироваться на YouTube-канале популярного стримера Артема КузнецоваПомидор_МСК»), который также выступит комментатором отборочных и финальных боёв. Дополнительно стрим сражений со второго дня турнира проведут на своих YouTube-каналах известные блогеры: Иван (BEOWULF422) Яворский, Олег (Straik) Романенков, Анатолий (TheAnatolich) Бараков, Владислав (NIDIN) Фёдоров.

«Мы уже не первый раз принимаем участие в турнирах “Ростелекома”, в прошлом году даже стали “серебряными призерами”. Поэтому нам вдвойне приятно, что несмотря на ограничения, вызванные коронавирусом, организаторы нашли выход и перевели игру полностью в онлайн. В принципе, киберспорт на такой формат и ориентирован, поэтому мы рассчитываем получить массу эмоций и впечатлений, пообщаться с соратниками по команде и добиться победы в честь праздника», – поделился Сергей Соломинов, капитан Астраханской команды «Mercy».

Согласно правилам, «Ростелеком» предоставит участникам возможность сражаться на максимально укомплектованных и модифицированных танках 8 уровня Т-44-100 (Р). Победители получат призы от национального цифрового провайдера и игровое «золото» от Wargaming. Более подробную информацию об этом событии можно посмотреть на игровом портале организаторов турнира.

Специально для любителей компьютерных игр «Ростелеком» предлагает специальный тарифный план «Игровой». Тариф обеспечивает максимальные скорости доступа, низкий пинг, а также уникальные игровые преимущества.

Получить дополнительную информацию о тарифном плане «Игровой», а также оставить заявку на подключение тарифа можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800, в Едином личном кабинете и на сайте компании.

Реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
День памяти Блаженной Матроны Московской 2020: история и традиции праздника
В православной традиции принято почитание десятков и даже сотен святых. Но есть среди них те, кого наш народ любит и почитает особо. 2 мая Православная Церковь отмечает день памяти святой Матронушки Московской
«Перед глазами темнело от высокой температуры, но я все равно шла к пациентам»: 10 историй медиков, умерших из-за коронавируса
«Комсомолка» рассказывает о тех, кто до последнего боролся за человеческие жизни и о том, как развивалась смертельная болезнь у них самих
Новости 24
В Волгограде похоронили главного дирижера музтеатра Вадима Венедиктова
В Волгоградскую область из Анталии привезли четырех туристов: результаты тестов пока неизвестны
Волгоградский губернатор попросил жителей не выходить из дома в День Победы
«Россети Юг» обеспечили надежную работу оборудования Волгоградского геронтологического центра
У главврача провизорного госпиталя по коронавирусу в Волгограде диагностировали пневмонию
Коронавирус в Волгоградской области» плюс 64 заболевших, 85 человек выписали из больниц
В Волгограде военный зарезал приятеля в квартире своей подруги
На юге Волгограда ремонтируют улицу Григория Засекина
«Мерседес» врезался в «КамАЗ»: две молодые волгоградки и парень погибли на месте
Экс-главе волгоградского следкома Михаилу Музраеву продлили арест до 10 июня
Над Мамаевым Курганом в Волгограде пролетел патриотический плакат со Сталиным
Под Волгоградом чиновник получал взятки от фермера
Салют 9 мая 2020 в Волгограде: когда начнется и где смотреть
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 7 мая 2020: число заболевших резко растет
ФНС поможет волгоградскому бизнесу получить субсидии