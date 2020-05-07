С Днем Победы

Дорогие ветераны!

От всей души поздравляю вас со знаменательной датой -

75-летием Великой Победы!

В летописи нашего государства 9 Мая навсегда останется священной датой, днем всенародного торжества и воинской славы. Пройдя через небывалые испытания, проявив беспримерное мужество и героизм, защитники Отечества, воины-освободители показали потомкам пример истинного патриотизма и беззаветной преданности Родине. Для ныне живущих и всех последующих поколений этот подвиг навсегда останется главным нравственным уроком, великим заветом гордиться своей страной, до конца оставаться верными своему долгу. Мы помним о тех, кто шел навстречу смерти в боях, о тех, кто своим героическим трудом в тылу приближал Победу, о тех, кто поднимал страну из руин. Это день Великого Подвига.

Низкий вам поклон за то, что у нас сегодня есть возможность жить в свободной стране и думать о ее будущем, будущем наших детей.

Пусть небо будет безоблачным, а окружающие люди делают все возможное, чтобы вы были здоровы и счастливы.

С праздником!

Генеральный директор «Капитал МС»

Н. И. Гришина