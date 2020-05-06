2020-05-06T18:28:15+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг финансирует оснащение нового цеха ГК ФАРМАСИНТЕЗ в Тюмени

ВТБ Лизинг осуществил поставку технологического оборудования на сумму 688,8 млн руб. с НДС для расширения производства и создания фармацевтических препаратов нового поколения на заводе ГК ФАРМАСИНТЕЗ в Тюмени
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Всего по проекту компания передаст оборудование на сумму 1,78 млрд руб., включая НДС. Финансирование оборудования осуществляется с привлечением займа Фонда развития промышленности по программе "Лизинговые проекты" в объеме 447,9 млн рублей.

Группа компаний ФАРМАСИНТЕЗ является крупнейшим производителем социально значимых лекарств в России и располагает производственной базой, в которую входят пять современных высокотехнологичных заводов. ВТБ Лизинг финансирует оснащение нового цеха завода в Тюмени производственными линиями для изготовления гормональных препаратов широкого спектра, а также рентгеноконтрастных препаратов. Новое производство позволит увеличить долю отечественных лекарств на российском рынке за счет замещения импортных аналогов.

Финансирование проекта осуществляется в рамках 32 контрактов, подписанных между ГК ВТБ Лизинг и ГК ФАРМАСИНТЕЗ в декабре 2018 г. Срок лизинга составляет пять лет. ВТБ Лизинг поставляет заказчику сложное технологическое оборудование, на изготовление которого требуется более года, из Европы, Китая и Индии. Условия отгрузки EXW предполагают использование при поставках оборудования комплексных логистических решений.

“Мы рады принять участие в финансировании этого значимого проекта для развития российской фармацевтической отрасли. ВТБ Лизинг стремится быть компанией номер один на рынке и готова предложить индивидуальный подход к решению задач наших клиентов, в том числе структурирование финансирования самых различных сложных проектов по обновлению, модернизации парков техники и оборудования и запуску новых программ”, - отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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