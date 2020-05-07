Открытие онлайн-автосалона «Волга-Раст» в Волгограде: как купить новый автомобиль по интернету

Никогда раньше не задумывался о покупке автомобиля по интернету. Всегда считал, что хорошая машина — это не чайник и не пылесос, стоит дорого и требует полного присутствия при сделке: ее нужно увидеть, пощупать, заглянуть под капот, погонять по трассе, оценить вид, звук, скорость, мягкость хода… Но новое время меняет старые привычки. Виртуальность становится реальнее, удобнее, доступнее и безопаснее.

В Волгограде автомобильный холдинг «Волга-Раст» открыл онлайн-сервис по продаже новых и подержанных автомобилей на выгодных условиях. И я подумал: «Почему бы не попробовать?». Тем более, что мой старый Renault Megane[1] давно пора менять на более современное авто. И я купил онлайн новый автомобиль, да ещё и в кредит, пройдя весь алгоритм выбора, оформления и покупки.

Выбор автомобиля

Сайт автомобильного холдинга «Волга-Раст» удобный, функциональный и понятный даже для неопытного пользователя ПК. Регистрироваться на нем не нужно, а если что-то вызывает вопросы, можно позвонить менеджерам в отдел продаж или заказать обратный звонок консультанта, который поможет разобраться в алгоритме заказа и удалённой покупки автомобиля.

Поскольку я уже почти шесть лет катаюсь на Megane[1] третьего поколения и испытываю вполне тёплые чувства к Renault, решил остановиться на машине того же бренда, но хэтчбек сменить на кроссовер Duster[2] последней серии.

В боковой панели сайта выбираю «Новые автомобили». К покупке предлагаются новенькие Renault, Geely, Honda, ŠKODA, Volkswagen, а рядом с именем каждого бренда мелкими цифрами указано количество машин, имеющихся в наличии.

Выбираю «Рено». Автоцентр предлагает мне полный модельный ряд последнего поколения — Logan[3], Sandero[4], Sandero[4] Stepway[5], Stepway[5] City[6], Kaptur[7], Duster[2] и новенький внедорожник Arkana[8]. Актуальная цена каждой модели сразу указана в иконке с фото машины.

Кликаю на иконку на Renault Duster[2] и сервис предлагает мне новый кроссовер в комплектациях Access[9], Life[10] и Drive[11] с разным набором опций и вариантами цены. Если вы затрудняетесь с выбором — свяжитесь с менеджером для получения консультации.

У меня вопросов нет: выбираю комплектацию Access[9] c бензиновым 1.6-движком (114 л.с.) и механической 5-ступенчатой трансмиссией и передним ведущим мостом. На странице есть детальная информация о технических характеристиках и комплекте опций и возможностей машины. Указана и актуальная цена на сегодняшний день - 741.000 рублей[14].

Фото: Волга-Раст.

Я готов к покупке, переходим ко второму этапу — оформлению кредита!

Выбор кредитных предложений и получение согласия банка

В принципе, иномарки, которые собираются на территории РФ и стоят не выше 1 миллиона рублей (с весны 2020 года — не выше 1.5 миллионов), можно приобрести в кредит по государственным программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Мне они не подходят, так как у меня уже есть авто, а детей пока нет. А вы, если все ещё без машины или отец большого семейства, имеете возможность купить новый автомобиль со скидкой в 10% (при внесении первого взноса).

Я же могу воспользоваться другой кредитной программой, которую мне интернет-автосалон «Волга-Раст» предлагает выбрать также онлайн. Для этого прямо на странице выбранного мною Renault Duster[2] Access[9] я кликаю на кнопку «Получить предложение», заполняю в всплывающем окне форму обращения и указываю контактный телефон, после чего отправляю заявку и жду, пока со мной свяжется менеджер автосалона для обсуждения выгодных предложений.

Фото: Волга-Раст.

Здесь же, на странице, можно самостоятельно рассчитать условия кредита в удобном онлайн-калькуляторе (кнопка «% Рассчитать кредит»). Есть возможность:

Кстати, процентная ставка зависит от размера первоначального взноса - чем он больше, тем ниже процент по кредиту. Здесь же можно рассчитать стоимость кредита с учётом дополнительных условий — отложенного платежа и покупки КАСКО.

Фото: Волга-Раст.

После того, как вы выбрали оптимальные условия автокредита, остаётся только заполнить форму заявки на одобрение кредитования и отправить ее в автоцентр «Волга-Раст». После этого в открывшейся форме необходимо будет указать обязательную личную информацию:

Если заполнение формы вызовет у вас вопросы, вы можете воспользоваться услугами онлайн-помощника или заказать звонок специалиста автоцентра. Ваша анкета будет сразу же отправлена в выбранный банк на рассмотрение, а решение на выдачу кредита вы получите с СМС-сообщением на указанный вами в анкете телефонный номер.

Оценка старого авто

Но это ещё не все! У нас есть 7-летний Renault Megane[1], который мы можем отдать в банковский залог под выдачу кредита (внизу страницы с выбранным для покупки кроссовером Duster[2] есть «Спецпредложения»), либо воспользоваться преимуществами программы trade in[12] – выкупа старого автомобиля в счёт покупки новой машины.

Важно! Программа trade in[12] инициирована официальным производителем и подходит автолюбителям, чьи автомобили находятся в собственности не менее 6 месяцев и оформлены на владельца. После оценки, стоимость машины засчитывается в общую сумму стоимости кредита, и позволяет существенно сэкономить на покупке нового авто.

Я намерен отдать свою Megane[1] RS[13] взамен нового кроссовера Duster[2]. Для этого мне нужно его оценить. Это можно сделать на сайте («Записаться на оценку» – «Оценить онлайн»), указав данные машины — марку, модель, год выпуска и пробег, либо записаться на оценку в дилерском центре.

После того, как вы получите точную рыночную стоимость вашего автомобиля, внесите эту цифру в графу онлайн-формы и получите выгодное предложение о быстрой продаже машины в счёт покупки нового авто или участии в программе trade in[12].

Фото: Волга-Раст.

Моя машина, например, с учётом пробега и выявленных дефектов и износа, была оценена в 375 тысяч рублей. Можно продать самостоятельно, но с возможностями и ресурсами дилерского центра «Волга-Раст», это можно сделать быстрее и с минимальными потерями времени и денег.

Бронирование автомобиля

После того как я провёл онлайн-оценку своего старого автомобиля, я забронировал новый Renault Duster[2] (форма брони — внизу страницы). Это важно, так как условия на новые автомобили в кредит в дилерском центре «Волга-Раст» выгодны, а спрос высок.

Бронировать выбранную машину следует ещё до того, как вы получите одобрение банка на выдачу автокредита (если оно не получено предварительно), чтобы ее не успел выкупить другой человек. Предварительно имеет смысл позвонить в дилерский центр и уточнить, имеется ли выбранное авто в наличии.

Фото: Волга-Раст.

После того, как вы заполните и отправите форму бронирования, машина будет зарезервирована за вами. Стоимость такой услуги — 10 тысяч рублей.

Тест-драйв

После того, как я забронировал под покупку новый кроссовер Renault Duster[2], получил согласие банка на выдачу кредита и оплатил первоначальный взнос с банковской карты, отправляюсь в салон. Да, полностью избежать визита туда не получится — договор кредитования нельзя оформить и подписать виртуально, нужно личное присутствие заемщика.

Оформление занимает минимум времени, так основные данные о себе вы предварительно предоставили в заявке на одобрение кредита. Паспорт, документы на старое авто, водительские права и прочие документы (менеджер центра уточнит и список при созвоне после бронирования авто) должны быть с собой.

После оформления бумаг и подписей (в том числе на передачу своего Renault Megane[1] в счёт стоимости нового кроссовера), переходим к тест-драйву автомобиля под руководством инструктора автосалона и проверке рабочих опций комплектации Duster[2] Access[9] в дорожных условиях.

И, наконец, последняя фаза моего онлайн-шопинга - я получаю на руки документы по кредиту и ключи на машину. В общем и целом, я взял кредит в банке и купил новенький кроссовер с зачётом в стоимость старого авто, за неполных 4 часа, практически не выходя из дома. Не уверен, что справился бы быстрее, если бы покупал машину в автосалоне оффлайн.

Что можно сказать после всего? Онлайн-покупка в кредит нового автомобиля существует и, как минимум, ничем не уступает привычной «классической» покупке авто в автосалоне!

Условия получения автокредита - адекватные, есть широкий выбор кредитных программ, возможность быстро выбрать наиболее выгодное предложение, подать заявку, получить согласие на кредитование и внести первый взнос не тратя время на посещение банка. Также удалённо и быстро можно внести первый взнос, не ждать появления нужного вам авто.

Приятно радует предложенный выбор кредитных авто, и вам точно не нужно ждать, пока нужная вам марка и модель авто появится в автосалоне. Во-первых, на момент моего обращения в автохолдинг «Волга-Раст», там было представлено 170 автомобилей — все современные комплектации 18 популярных моделей от пяти мировых автобрендов. А во-вторых, удобная услуга бронирования машины на сайте гарантирует, что авто никто не перекупит у вас, пока вы дожидаетесь одобрения на кредит от банка и оформляете бумаги.

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[1] Megane - (англ.) Меган

[2] Duster - (англ.) Дастер

[3] Logan - (англ.) Логан

[4] Sandero - (англ.) Сандеро

[5] Stepway - (англ.) Степвей

[6] City - (англ.) Сити

[7] Kaptur - (англ.) Каптур

[8] Arkana - (англ.) Аркана

[9] Access - (англ.) Акцесс

[10] Life - (англ.) Лайф

[11] Drive - (англ.) Драйв

[12] Trade In- (англ.) Трэйд ин

[13] RS - (англ.) РС

[14] Цена указана на 29.04.2020