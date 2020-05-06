РИЦ готов прийти на помощь

Нередко в оперативных сводках мы узнаем о том, что при возведении того или иного объекта, при расчистке территории обнаружен взрывоопасный предмет. Чаще всего речь идет о находках времен Великой Отечественной войны, которых в нашей героической земле, увы, хранится немало. А бывает и такое, что взрывоопасные предметы больше сотни лет ждали своего часа - со времен Гражданской войны! Но если смертельно опасные предметы найдены, мы знаем: они в надежных руках, а значит, будут обезврежены. Этот труд выполняют конкретные люди. Кто они?

Спасатели-профессионалы

ООО «Региональный Инженерный Центр» - единственное в своем роде в регионе. Компания специализируется на очистке территорий от взрывоопасных предметов, а также ведет комплексное сопровождение организаций в области промышленной, экологической безопасности, ГО и ЧС. Предприятие имеет право на проведение поисково-спасательных, газоспасательных работ и ликвидации чрезвычайных ситуаций – не случайно оно имеет статус профессионального аварийно-спасательного формирования. Одно из направлений деятельности РИЦ – обучение специалистов в области ГО и ЧС, охраны труда, спасателей и взрывников в учебно-методическом центре.

Фото: ООО"РИЦ".

- Это не только огромная ответственность, но и важная социальная функция для нас, - уверен генеральный директор ООО «РИЦ» Владимир Богачев. – Наша аварийно-спасательная служба – техника и персонал - всегда находится в режиме полной готовности. Сотрудники регулярно проходят обучение, повышают квалификацию и подтверждают ее, сдавая экзамены и получая аттестацию в Ростехнадзоре, МЧС и Минэнерго. Спасатели - раз в три года, взрывники сдают экзамены 1 раз в 2 года.

Богачев знает, о какой ответственности говорит: многие взрывники и спасатели – офицеры, которым по роду службы часто приходилось иметь дело с нештатными ситуациями, требующими хорошей реакции, умения мгновенно принять верное решение. Эти специалисты не только знают свое дело, но и занимаются им с честью и отвагой.

«Это мой долг» - нередко слышим мы такую, казалось бы, расхожую фразу. А есть люди, которые не говорят красивых и выразительных слов, а просто выполняют свою работу. Ежедневно, ежечасно. Без жалоб и стонов. Без выходных и праздников. В числе таких специалистов – спасатели, взрывники, дежурные, инструкторы ООО «РИЦ».

Окунуться в историю

Основная деятельность «Регионального инженерного центра» - очистка местности от взрывоопасных предметов. Приведем лишь некоторые факты. При строительстве стадиона «Арена» на 45 тысяч зрительских мест в Волгограде специалистами «РИЦ» было обнаружено 10 взрывоопасных предметов, при возведении нового здания международного аэропорта «Волгоград» - 3, при строительстве жилого микрорайона «Родниковая долина-2» - 102 (!), во время создания моста через ж/д на автодороге «Волгоград – Каменск – Шахтинский» - 11.

До начала работы на любом объекте – инструктаж, настройка оборудования и кропотливая работа по обследованию каждого сегмента земли. Предварительно участок обносится сигнальными лентами и разделяется на сектора, чтобы не пропустить ни клочка земли. Ведь цена ошибки – человеческая жизнь! Сначала сектор проходит специалист с металлоискателем широкого захвата. Обнаружив присутствие взрывоопасного предмета, он устанавливает сигнальный флажок и пускает в дело оборудование с узким охватом… При обнаружении боеприпас сначала фиксируют, а после взрывники в полной экипировке осторожно извлекают опасную находку из земли и передают на обезвреживание.

Конечно, бывают находки, представляющие собой музейную ценность – например бытовая утварь времен Великой Отечественной, штык-ножи, личные вещи бойцов. Наиболее ценные находки передают в поисковые отряды или в музей-заповедник «Сталинградская битва». Но если вдруг в месте проведения работ по обезвреживанию местности обнаруживают останки красноармейцев, в процесс сразу включаются поисковики. Впоследствии таких бойцов с воинскими почестями предают земле на мемориальных кладбищах.

Учимся и учим

«Региональный инженерный центр» – не только коллектив профессионалов, которые постоянно повышают свою квалификацию, но и кузница кадров. Здесь готовят специалистов в области промышленной безопасности, ГО и ЧС и охраны труда. Как правило, столь серьезные компетенции в компании должны иметь руководитель и два-четыре сотрудника. Такое обучение в ООО «РИЦ» проводится дистанционно, продолжительность учебного курса – 40 часов. Большая роль отводится самостоятельной работы с помощью обучающей электронной платформы, постоянно осуществляется контроль, в конце обучения «студенты» проходят испытание в виде тестов по каждой теме, а результаты фиксируются.

Еще одно направление деятельности центра - услуги по разработке документации в области промышленной и пожарной безопасности, подготовке к проверкам Ростехнадзора и МЧС России, практическая помощь по устранению выявленных нарушений. Это позволяет предприятиям справиться с возникающими проблемами в максимально сжатые сроки и без потерь.

Только цифры

- Более 200 боеприпасов различного типа и калибра обнаружили и обезвредили специалисты РИЦ в 2019 году

- 8 из них - фугасные и противотанковые авиационные бомбы

- Всего специалистами РИЦ было обнаружено более 4000 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной и Гражданской войны

- Уже с начала 2020 года обнаружено более 10 снарядов, в том числе авиабомба калибром 250 кг.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, уважаемые наши земляки, волгоградцы!

Генеральный директор ООО «Региональный Инженерный Центр» Владимир Богачев. Фото: ООО"РИЦ".

Мы живем на героической земле, много повидавшей и пережившей в своей истории. Совсем немного времени остается до знаменательной даты – дня 75-летия Великой Победы, которую завоевали для нас воины-победители, наши отцы, деды и прадеды. Благодаря этой Победе мы живем, работаем, растим и воспитываем детей. И очень хочется, чтобы у нас всегда сохранялись и чтились традиции патриотизма. Истинный патриотизм - не громкие слова, а ежедневная и напряженная работа каждого, от результатов которой зависит благополучие и будущее нашей великой Родины.

От души желаю здоровья и счастья ветеранам и их семьям, а также всем волгоградцам - достойным продолжателям славы поколений своих предшественников. Успехов в труде, во всех начинаниях, благополучия и всего самого наилучшего всем жителям нашего региона!

Несмотря на нынешнюю непростую ситуацию в России и в мире, праздник Победы есть и будет для нас самым главным. И Парад в честь 75-летия Великой Победы обязательно состоится!

А мои коллеги и я готовы и дальше делать все от нас зависящее для того, чтобы вы и ваши родные, близкие чувствовали себя в безопасности.

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