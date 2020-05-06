Священная дата 9 Мая - навсегда в сердце каждого, кто знает, какой ценой достался мир, кто превыше всего ставит честь и свободу Родины

От имени коллектива нефтяников, от себя лично поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!

В этот день каждый из нас особенно сильно ощущает великую силу народного единства, которое всегда играло решающую роль в защите интересов нашей Родины. С глубочайшим уважением и благодарностью мы чествуем тех, кто отстоял независимость и будущее нашей страны, стал гордостью и славой Отечества.

Много лет в РИТЭКе существует добрая и очень важная традиция: в преддверии Дня Победы навещать ветеранов и тружеников тыла, чтобы вручить им цветы и подарки. В этом году сложная эпидемиологическая обстановка внесла коррективы в празднование знаменательной даты, однако без внимания пожилые люди не останутся. Ветеранам перечислены денежные средства, доставлены продуктовые наборы и карточки аптечных сетей. Связь поколений для нас - не просто слова. Преемственность, профессиональная и духовная, - это образ жизни, принцип согласованной работы на результат.

С особыми чувствами этот день встречают в городе-герое Волгограде, который в дни празднования становится Сталинградом. На этой священной земле произошел переломный для всего мира момент, и именно отсюда начался путь к Победе.

Жить и работать здесь - великая честь и большая ответственность. Мы воодушевлены тем победным сталинградским духом, который нам передали отцы, деды и прадеды. И сегодня наша святая обязанность - справляться со всеми вызовами времени. Уверен, вместе мы преодолеем трудности, добьемся успеха и процветания, откроем новые возможности для наших детей и внуков.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! За свободу и независимость Родины. За ваш послевоенный труд, за все, что вы сделали для будущего. Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучной и мирной жизни!

С Днем Победы!