Вечный огонь благодарности

Волжский трубный завод, входящий в Трубную металлургическую компанию, был построен в послевоенное время, но заводчане с первых дней работы и по сегодняшний день свято чтут память о защитниках Отечества, заботятся о ветеранах и тружениках тыла.

Защитники Родины

Выдающимся человеком был первый начальник отдела кадров ВТЗ Иван Васильевич Суворов. Во время войны он служил сержантом-автоматчиком 49-й стрелковой дивизии, участвовал в боях на ныне известном Солдатском поле, а всю послевоенную жизнь посвятил сохранению памяти о погибших товарищах. Он одним из первых организовал поисковую работу. Во многом благодаря его инициативе в Волгоградской области появился мемориальный комплекс «Солдатское поле». А на территории ВТЗ - стела «Сталинградское кольцо» из осколков и снарядов, собранных на местах сражений за Сталинград.

Еще одна легенда Волжского трубного - защитница Сталинграда, зенитчица Александра Ивановна Лемякина. Она встретила войну 19-летней девчонкой, а в 1942 году попала в зенитно-артиллерийский полк № 1082 в Сталинграде. Вместе с другими девушками она опознавала фашистские самолеты и передавала их координаты наводчикам. До победного февраля 43-го зенитчица Лемякина оставалась на Сталинградском фронте, а в 1944-м была демобилизована и вернулась в родной г. Ленинск. Награждена медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», орденом Отечественной войны I cтепени, юбилейными медалями. В 1970 году она приехала в Волжский и 26 лет проработала на Волжском трубном заводе. Сегодня Александре Ивановне 97 лет, и она первая в городе Волжском получила юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».

В первые же годы работы завода, начиная с 1970-го, развернулось на ВТЗ патриотическое движение. Тогда в строю волжских трубников трудились многие герои военных лет. Жаль, что мы не властны над временем…

Сегодня ветеранов Великой Отечественной войны, работавших ранее на предприятии, осталось только трое: Александра Ивановна Лемякина, служивший в бригаде МВД Петр Кузьмич Голенко и Владимир Павлович Кисляков, который пошел на фронт в 17 лет, сразу после победы под Сталинградом.

Труженица тыла А. Ф. Зотова в годы войны работала в колхозе, копала окопы в Сталинграде. Фото: АО «Волжский трубный завод».

Не меньше военного подвига мы ценим подвиг трудовой. Заводчане хорошо знают историю Екатерины Ильиничны Курбатовой: в 14 лет она освоила мужскую профессию тракториста и всю войну трудилась в поле, обеспечивая фронт хлебом. А сколько было таких же девчонок и мальчишек, которых война в одночасье заставила повзрослеть.

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Традиции волжских трубников

На Волжском трубном заводе сложились свои патриотические традиции. 50 лет назад в рабочие бригады ВТЗ были зачислены защитники Сталинграда, молодежные коллективы трубников поддерживали дружеские отношения с участниками Сталинградской битвы. Сегодня молодые сотрудники завода продолжают ежегодно посещать места боевой славы, возлагать цветы к памятникам и могилам героев: к мемориалу на Мамаевом кургане, к Вечному огню, к памятникам маршалам Жукову и Рокоссовскому, а также к заводскому мемориалу «Сталинградское кольцо».

Фото: АО «Волжский трубный завод».

- У жителей Сталинградской земли ко Дню Победы особое отношение, - считает управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков. - Здесь наши деды и отцы вписали самую яркую страницу в летопись Великой Отечественной войны. Низкий вам поклон и огромная благодарность, дорогие ветераны, за возможность отметить этот Великий день вместе с вами! Из-за сложившейся ситуации праздник будет более личным, без шумных торжеств. Работники ВТЗ используют эту возможность, чтобы в кругу семьи вспомнить своих героев, рассказать об их подвиге детям и внукам, передав таким образом эстафету памяти. С праздником всех! Пусть Победа и память о ней будут всегда с нами - в сердцах, добрых делах и начинаниях.

Эстафета живой памяти

Наша память о войне живет в старых фотоальбомах, семейных историях, в медалях наших дедов, а теперь еще и в мобильных телефонах. Работники ВТЗ с гордостью и теплотой рассказывают о своих близких, прошедших ад войны, в корпоративном приложении «Горизонты». Вкладки «Бессмертный полк», «Наши ветераны», «Герои трудового тыла», «О войне голосами детей» и другие активно пополняются.

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Рассматривая фотографии, слушая песни военных лет, читая скупые строки воспоминаний, мы видим истории людей, написанные войной. Здесь каждый сотрудник предприятия вносит свой маленький вклад в сохранение исторического наследия нашей страны.

Так сложилось, что в настоящих условиях это стало ценной альтернативой живому общению и объединило заводчан.

Звонок ветерану

В этом году День Победы пройдет в непривычном формате: не будет парада и зрителей на трибунах, не встанет под свои знамена Бессмертный полк, не смогут собраться вместе многие семьи. Но от этого не потухнет в сердцах Вечный огонь благодарности тем, кто подарил нам мирную жизнь.

- 9 Мая неизменно остается любимым всеми, дорогим и светлым праздником и каждый год отмечается на заводе особенно торжественно, - рассказала председатель Совета ветеранов ВТЗ Валентина Пейкерт. - В этом году масштабные массовые мероприятия перенесены, но сама дата остается, и мы обязательно поздравим наших ветеранов войны, тружеников тыла, «детей военного Сталинграда». Нет никаких преград, чтобы позвонить дорогим ветеранам. Ведь наше сердечное внимание и забота - главное, в чем они сейчас нуждаются.

9 Мая работники ВТЗ достанут семейные фотоальбомы, еще раз расскажут детям и внукам о родных людях, ковавших Победу. Присоединятся к акции, выйдя на балкон с фотографиями героев, зажгут свечу. Ведь главное для всех - поддерживать огонь в своем сердце.

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Анастасия Кувшинова.

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