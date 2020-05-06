Музей курсантских полков, энциклопедия «Сталинградская битва» и 3D-карты уличных боев в годы войны: как в ВолГУ работают над сохранением исторической памяти

В этом году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне. Важность этого события трудно переоценить. В XXI веке мы все чаще сталкиваемся с попытками переписать историю, забыть доблестный подвиг советских солдат, поэтому для нас важно, чтобы молодое поколение помнило об этих страницах нашей истории. Сохранение исторической памяти - одно из значимых направлений культурно-просветительской и воспитательной работы Волгоградского государственного университета, при этом география проводимых мероприятий и проек тов охватывает в том числе и другие страны.

Мы беседуем с врио ректора Волгоградского государственного университета доктором экономических наук, профессором Аллой Эдуардовной Калининой.

Фото: архив ВолГУ.

- Алла Эдуардовна, изучение истории Великой Отечественной войны необходимо для всех нас, тем более на священной земле Сталинграда. К сожалению, ветераны и непосредственные свидетели событий военных лет, способные рассказать о той страшной войне, уходят из жизни. Скажите, пожалуйста, каким образом университет проводит научно-исследовательскую работу по сохранению исторической памяти как среди молодежи, так и в научном сообществе?

- Начиная с 1995 года совместно с ГБУ ВО «Волгоградпатриотцентр» и ВолГУ ежегодно проводятся детско-юношеские чтения «Сталинградская битва в истории России», участниками которых стали свыше четырех тысяч студентов, учащихся школ Волгограда и области, а с прошлого года и других регионов РФ. Традиционно на Чтениях большое внимание уделяется не только изучению истории боевых действий в ходе сражения на Волге, участию в них отдельных воинских частей, но и вкладу каждого солдата в общую Победу. Уверена, что реконструкция истории отдельной семьи, внесшей свою лепту в Победу, воспитывает гордость за свой народ, за Родину, сохраняет имена и опыт поколений.

Чтения «Сталинградская битва в истории России», активизирующие патриотическое воспитание молодежи, стали одним из инновационных научно-образовательных проектов ВолГУ, помогли определиться с выбором будущей профессии многим участникам. В этом году мы отмечаем 25-летие детско-юношеских чтений «Сталинградская битва в истории России» и планируем внедрение нового формата конференции.

Второе важное мероприятие, проводимое в стенах Волгоградского государственного университета, - 5-я Международная научная конференция «Военная история России: проблемы, поиски, решения», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной вой- не, на которую подано более 400 заявок! Высокий интерес к конференции обусловлен как высокой актуальностью темы исследования, так и разнообразной тематикой, приуроченной к юбилейным датам, связанным с военной историей России.

В программе конференции запланировано обсуждение широкого круга актуальных социальных, экономических и политических вопросов, тео- ретических и практических аспектов военного искусства различных эпох, организуется выставка «Сталинградская область в годы Великой Оте-чественной войны в документах архивных и музейных фондов», подготовленная нами совместно со специалистами Государственного архива Волгоградской области, Центром документации новейшей истории Волгоградской области, Государственным историко-мемориальным музеем-заповедником «Сталинградская битва».

- Алла Эдуардовна, соглашаясь с важностью просветительской работы, хотелось бы спросить у Вас, как в ВолГУ организуется научная деятельность по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне?

- Активная работа по изучению военных событий ведется в ВолГУ на базе института истории, международных отношений и социальных технологий, где в 2013 году создан Центр коллективного пользования «Военная история России». Сотрудниками Центра на базе архивных материалов, музейных коллекций и воспоминаний проводятся комплексные военно-исторические исследования. Одна из задач центра - формирование единого реестра печатных и электронных работ и источников по военной тематике. Учеными ВолГУ подготовлено множество значимых документальных и энциклопедических изданий, посвященных подвигам людей и малоизвестным фактам военного периода, в их числе - «Энциклопедия Сталинградская область», «Сталинград. Техника и вооружение», «Сталинград. Вспомни всех поименно».

Энциклопедия «Сталинградская битва» подготовлена учеными университета. Фото: архив ВолГУ.

В названный мною Центр входят и уникальные научно-исследовательские объединения: специализированный кабинет военной истории России и Музей курсантских полков, для которых сейчас активно создаются интернет-ресурсы. В скором времени появится информация об истории их создания и основных экспонатах, а также ролик-видеотур по Музею курсантских полков. В разделе «Персоналии» уже размещены сведения о сотрудниках и преподавателях ВолГУ, внесших вклад в победу над фашизмом в годы Великой Отечественной войны: Максиме Матвеевиче Загорулько, Николае Александровиче Байбакове, Тамаре Батырбековне Калмыковой, Вячеславе Васильевиче Малыченко.?

- Известно, что ВолГУ выиграл грант Минобр-науки России на создание лаборатории пространственного анализа данных, исторической реконструкции и моделирования. Какую работу Вы будете вести в этом подразделении?

- Мы уже начали работу над созданием интерактивной 3D-карты уличных боев в Сталинграде в 1942 - 1943 годах, исторических 3D-моделей знаковых для истории региона объектов Царицына, реконструкции крупных поселенческих археологических памятников эпохи Золотой Орды как части культурного наследия мирового значения.

- Алла Эдуардовна, какие мероприятия Волгоградский университет организует к празднованию юбилея Великой Победы?

- Отмечу, что 1 февраля 2020 года в Волгоградском государственном университете стартовал уникальный просветительский проект «Великая Победа, добытая единством», организованный Центром общественной дипломатии ВолГУ. Целью проекта является актуализация объективного освещения событий Второй мировой вой- ны и роли СССР в достижении коренного перелома в войне над фашизмом. Объединяя творческий потенциал школьников и студентов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья, вовлекая их в конкурсы, организуя серию круглых столов о наиболее значимых операциях и боях Великой Отечественной вой- ны, мы ориентировались и на иностранных студентов ВолГУ и обучающихся других высших учебных заведений города, тем самым внося свой вклад в празднование 75-летия Победы.

В книге В. Спиридонова «Пиши мне чаще» собрана малая часть писем простых воинов, солдат и офицеров с войны. Фото: архив ВолГУ.

Просветительский проект «Великая Победа, добытая единством» включает в себя два конкурса: конкурс творческих работ-эссе «Что мы знаем о Войне?» и конкурс молодых талантов «Стихи Победы». В конкурсе творческих эссе приняли участие студенты Волгоградского государственного университета, школьники г. Волгограда, а также учащиеся из других российских регионов и стран дальнего зарубежья. Особо отмечу партнерские связи с городом-побратимом Волгограда Льеж (Бельгия), школьники которого присоединились к проекту.

Большой интерес в рамках проекта вызвал конкурс молодых талантов «Стихи Победы». В рамках развития международного сотрудничества в конкурсе приняли участие иностранные студенты Волгоградского государственного медицинского университета из Индии, курсанты Волгоградской академии МВД РФ из Киргизии, студенты Волгоградского государственного аграрного университета из Узбекистана, Нигерии, Египта. Подчеркну участие в конкурсе «Стихи Победы» коллег из города-побратима Волгограда Кливленда (США), преподавателя университета Шакарян Пьетро Аннаниас, а также детей из русскоязычных эмигрантских семей, проживающих в Льеже.

В марте 2020 года на сайте Волгоградского государственного университета создан раздел «Год памяти и славы 2020» в рамках одноименного проекта Министерства нау-ки и высшего образования Российской Федерации. На странице размещена информация о проведенном в ВолГУ 27 февраля 2020 г. круглом столе «Ключевые этапы Великой Отечественной войны», материалы которого доступны в разделе «Презентации». В разделе «Конкурсы» после подведения итогов будут размещены лучшие эссе, а также видеоролики - чтение стихов Победы участниками проекта.

Отмечу, что это лишь начало, наш небольшой вклад в дань памяти о Великой Оте-чественной войне, Великой Победе, изменившей ход мировой истории.

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