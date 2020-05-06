Волгоград, Волжский, Фролово: география распространения коронавируса

На утро 6 мая в Волгоградской области зарегистрировано еще 69 новых заболевших коронавирусом. На этот раз в лидерах по подтвержденным диагнозам снова Волгоград. В городе миллионнике заразились COVID-19 сразу 30 человек. В Волжском также есть новые заболевшие коронавирусом - плюс четыре человека. Но сразу в трех районах Волгоградской области в минувшие сутки зафиксировали по пять заболевших – Михайловкий, Фроловский и стабильно прирастающий зараженными коронавирусной инфекцией Николаевский район. Всего число заболевших за последний день увеличилось в двух городах и 14 районах. Прирост составил 11%. «КП-Волгоград» публикует статистику и географию распространения коронавируса в регионе на 6 мая 2020 года.

По данным оперштаба, в Ленинском прибавка за сутки - 4 инфицированных, в Чернышковском районе – трое новых заболевших, по два новых пациента с «ковидом» на счету Городищенского, Калачевского, Камышинского и Старополтавского районов. И по одному новому случаю еще в пяти районах региона – Быковском, Котовском, Новоаннинском, Светлоярском и Серафимовичском.

Статистика: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 6 мая 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде после первых майских праздников уже 220 заболевших коронавирусом. Второй по числу пациентов с COVID-19 по-прежнему Николаевский район – 64 человека. Напомним, большой очаг заболевания здесь образовался в местной ЦРБ, где поступившая по скорой пациентка, сама того не подозревая, заразила медиков и соседей по больнице. Город Волжский с 46 заболевшими коронавирусом вышел на третье место в регионе, следом с небольшим отрывом идет Палласовский район – 41 подтвержденный диагноз.

Напомним, первый случай заболевания коронавирусом в Волгоградской области зафиксировали шесть недель назад. Спустя полтора месяца ежедневный прирост – более шестидесяти человек. И это, увы, не предел. Три района области - Алексеевский, Октябрьский и Ольховский пока успешно держат оборону.

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