2020-05-06T11:30:38+03:00
Общество

Больницы Волгоградской области для больных коронавирусом: в каких районах открыты и как доставляют пациентов

Всего в Волгограде, Волжском, Михайловке, Камышине и районах области под инфекционные и провизорные коронавирусные госпитали отдадут 30 больниц [список]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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К каждой койке для заболевших коронавирусом подвели кислород.К каждой койке для заболевших коронавирусом подвели кислород.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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К началу мая 2020 года в Волгоградской области подготовили 2300 коек для больных с подтвержденным коронавирусом и подозрением на него. Отдали под коронавирус на сегодняшний день уже почти двадцать больниц региона. И с каждым днем их становится все больше. Вслед за стационарами Волгограда и Волжского начали перепрофилировать центральные районные больницы. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном комитете здравоохранения, до конца мая переоборудуют для пациентов c COVID-19 еще 12 больниц, роддомов и диспансеров. Общее количество мест для инфицированных составит в итоге порядка четырех тысяч. Также в регионе утверждена маршрутизация пациентов, обеспечивающая условия их изолированного пребывания. Доставляют пациентов специальные скорые. Мы приводим полный список коронавирусных больниц Волгограда и области.

Уже развернуты провизорные и инфекционные госпитали под коронавирус в следующих больницах Волгоградской области. В Волгограде: областная клиническая инфекционная больница №1; областная детская клиническая инфекционная больница, ВОКБ №3, КБ №5 - взрослый стационар и роддом, КБ СМП №7 - детская хирургия, КБ №4, роддом №1, областной госпиталь ветеранов войн, больница №16, КБ №1, КБ №12, медицинский клинический центр ФМБА. В Волжском - городские больницы №2 и №3, а также городская больница №1 Камышина, Михайловская ЦРБ, Урюпинская ЦРБ им. В.Ф.Жогова.

Как отмечают в облздраве, все они соответствуют утвержденным Минздравом РФ нормативам по части оборудования, обеспечению кислородом и аппаратами ИВЛ.

До конца мая под коронавирус отдадут еще 12 больниц, роддомов и диспансеров Волгограда и области. В Волгограде: областной клинический наркологический диспансер, областной клинический кожно-венерологический диспансер, больница №22, детская больница №8, КБ №4 - хирургический корпус, областная клиническая психиатрическая больница №2, областная больница №1, роддом больницы №1, областная больница №3 – филиал на улице Советской. Также перепрофилируют под коронавирус стационары в районах Волгоградской области: Городищенская ЦРБ, Ленинская ЦРБ, Жирновская ЦРБ - родильный дом.

Кроме того, в Волгограде построило инфекционный госпиталь Минобороны РФ, а в Волжском к августу регион построит еще одну инфекционную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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