Школьники получили питание на дом

. О том, как собираются продуктовые наборы для

учащихся, рассказала директор Волгоградского комбината питания Мария Лязникова, подводя итоги работы в апреле.

Школьники Волгограда перешли на дистанционное обучение с 6 апреля.

Тогда же, по решению депутатов Волгоградской городской думы,

операторам школьного питания было поручено приступить к формированию

и выдаче продуктовых наборов взамен бесплатного школьного питания.

Волгоградский комбинат питания снабжает едой почти 100

школ в пяти районах Волгограда - Ворошиловском, Дзержинском,

Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Красноармейском. За этот месяц

сотрудники компании расфасовали, укомплектовали и выдали родителям

школьников более 250 тонн продукции.

Фото: Компания «Виво маркет».

В продуктовые наборы вошли крупы, молоко, консервы, макароны, чай,

сахар, масло, печенье и сок. Главное требование к продуктам - безопасность,

которая складывается из нескольких позиций: наличие индивидуальной

упаковки с этикеткой, длительный срок годности и отсутствие особых

условий хранения. Продукты предоставлялись в два этапа: на первую

и на вторую половину апреля.

Было сформировано 4 вида продуктовых наборов. Их состав варьировался в

зависимости от того, учится ребенок 5 или 6 дней в неделю, а также к какой

льготной категории относится конкретный учащийся. Так, бесплатное

школьное питание получают все первоклассники Волгограда, дети из

многодетных и малообеспеченных семей, дети с ограниченными

возможностями здоровья, состоящие на учете у фтизиатра, воспитанники

школ-интернатов и др. В зависимости от особенностей здоровья ребенка в

каждой отдельной льготной категории, менялся состав продуктов в наборе.

- Организация продуктового набора – это трудоемкий и затратный процесс, а

новые условия работы потребовали от компании проявления гибкости и

организованности, - рассказала директор Волгоградского комбината питания

Мария Лязникова. - Всего за 5 дней работа комбината была

перестроена под процесс фасовки и комплектации наборов, сумели

договориться с поставщиками о максимально сжатых сроках поставки

продуктов, организовать их доставку в школы и раздачу родителям в два

этапа. Чтобы справиться с объемом работ и соблюсти минимальные сроки,

комбинат перешел на круглосуточный график работы, было задействовано

более 350 сотрудников, которые трудились в несколько смен. Нашлись и

передовики производства, показавшие лучшие результаты работы. Их имена

появятся на доске почета предприятия.

Мария Лязникова также отметила, что была полностью обеспечена пищевая

безопасность продуктов c момента их поступления на производство до

передачи в руки родителям и детям. Этому способствовала централизованная

система контроля на предприятии. Кроме того, сложившаяся

эпидемиологическая ситуация требовала соблюдения всех норм

безопасности: для сотрудников были закуплены медицинские маски,

перчатки, втрое чаще проводилась обработка и дезинфекция поверхностей на

комбинате. Аналогичные меры были приняты и при раздаче наборов в

образовательных учреждениях города.

Отметим, что по итогам работы в адрес компании поступило много теплых

пожеланий и слов благодарности от родителей. В свою очередь руководитель

комбината поблагодарила директоров волгоградских школ, которым нелегко

пришлось в этот период – они работали в режиме многозадачности,

одновременно налаживая дистанционное обучение и безопасную выдачу

наборов.

Фото: Компания «Виво маркет».

Сейчас комбинат питания анализирует итоги своей работы за апрель:

собирает отзывы родителей, рассматривает возможные изменения в составе

пайков, выявляет нюансы, на которые стоит обратить внимание. Все

предложения будут переданы администрации Волгограда. Ведь именно орган

власти, а не оператор школьного питания, принимает решение о составе и

сроках выдачи продуктовых наборов. Предприятие работает в соответствии с

техническими заданиями и условиями, прописанными в муниципальных

контрактах.

В настоящее время администрация Волгограда прорабатывает механизм и

срок предоставления продовольственных наборов для школьников в мае.

Известно, что с 1 по 11 мая в Волгоградской области объявлены нерабочими

и праздничными днями, а окончание учебного года намечено на 25 или 29

мая.

- Мы понимаем важность предоставления питания школьникам, особенно в

нынешних условиях, когда поход за продуктами для многих семей связан с

большими трудностями, - отметила Мария Лязникова. - Поэтому наше

предприятие всегда готово продолжать работу и выполнять все задачи,

поставленные перед нами руководством города.