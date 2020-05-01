Школьники получили питание на дом
. О том, как собираются продуктовые наборы для
учащихся, рассказала директор Волгоградского комбината питания Мария Лязникова, подводя итоги работы в апреле.
Школьники Волгограда перешли на дистанционное обучение с 6 апреля.
Тогда же, по решению депутатов Волгоградской городской думы,
операторам школьного питания было поручено приступить к формированию
и выдаче продуктовых наборов взамен бесплатного школьного питания.
Волгоградский комбинат питания снабжает едой почти 100
школ в пяти районах Волгограда - Ворошиловском, Дзержинском,
Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Красноармейском. За этот месяц
сотрудники компании расфасовали, укомплектовали и выдали родителям
школьников более 250 тонн продукции.
Фото: Компания «Виво маркет».
В продуктовые наборы вошли крупы, молоко, консервы, макароны, чай,
сахар, масло, печенье и сок. Главное требование к продуктам - безопасность,
которая складывается из нескольких позиций: наличие индивидуальной
упаковки с этикеткой, длительный срок годности и отсутствие особых
условий хранения. Продукты предоставлялись в два этапа: на первую
и на вторую половину апреля.
Было сформировано 4 вида продуктовых наборов. Их состав варьировался в
зависимости от того, учится ребенок 5 или 6 дней в неделю, а также к какой
льготной категории относится конкретный учащийся. Так, бесплатное
школьное питание получают все первоклассники Волгограда, дети из
многодетных и малообеспеченных семей, дети с ограниченными
возможностями здоровья, состоящие на учете у фтизиатра, воспитанники
школ-интернатов и др. В зависимости от особенностей здоровья ребенка в
каждой отдельной льготной категории, менялся состав продуктов в наборе.
- Организация продуктового набора – это трудоемкий и затратный процесс, а
новые условия работы потребовали от компании проявления гибкости и
организованности, - рассказала директор Волгоградского комбината питания
Мария Лязникова. - Всего за 5 дней работа комбината была
перестроена под процесс фасовки и комплектации наборов, сумели
договориться с поставщиками о максимально сжатых сроках поставки
продуктов, организовать их доставку в школы и раздачу родителям в два
этапа. Чтобы справиться с объемом работ и соблюсти минимальные сроки,
комбинат перешел на круглосуточный график работы, было задействовано
более 350 сотрудников, которые трудились в несколько смен. Нашлись и
передовики производства, показавшие лучшие результаты работы. Их имена
появятся на доске почета предприятия.
Мария Лязникова также отметила, что была полностью обеспечена пищевая
безопасность продуктов c момента их поступления на производство до
передачи в руки родителям и детям. Этому способствовала централизованная
система контроля на предприятии. Кроме того, сложившаяся
эпидемиологическая ситуация требовала соблюдения всех норм
безопасности: для сотрудников были закуплены медицинские маски,
перчатки, втрое чаще проводилась обработка и дезинфекция поверхностей на
комбинате. Аналогичные меры были приняты и при раздаче наборов в
образовательных учреждениях города.
Отметим, что по итогам работы в адрес компании поступило много теплых
пожеланий и слов благодарности от родителей. В свою очередь руководитель
комбината поблагодарила директоров волгоградских школ, которым нелегко
пришлось в этот период – они работали в режиме многозадачности,
одновременно налаживая дистанционное обучение и безопасную выдачу
наборов.
Фото: Компания «Виво маркет».
Сейчас комбинат питания анализирует итоги своей работы за апрель:
собирает отзывы родителей, рассматривает возможные изменения в составе
пайков, выявляет нюансы, на которые стоит обратить внимание. Все
предложения будут переданы администрации Волгограда. Ведь именно орган
власти, а не оператор школьного питания, принимает решение о составе и
сроках выдачи продуктовых наборов. Предприятие работает в соответствии с
техническими заданиями и условиями, прописанными в муниципальных
контрактах.
В настоящее время администрация Волгограда прорабатывает механизм и
срок предоставления продовольственных наборов для школьников в мае.
Известно, что с 1 по 11 мая в Волгоградской области объявлены нерабочими
и праздничными днями, а окончание учебного года намечено на 25 или 29
мая.
- Мы понимаем важность предоставления питания школьникам, особенно в
нынешних условиях, когда поход за продуктами для многих семей связан с
большими трудностями, - отметила Мария Лязникова. - Поэтому наше
предприятие всегда готово продолжать работу и выполнять все задачи,
поставленные перед нами руководством города.
ИСТОЧНИК KP.RU