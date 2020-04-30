2020-04-30T15:23:34+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг: восстановление рыночных цен на воздушные суда ожидается на горизонте пяти лет

Рыночные цены на воздушные суда на вторичном рынке восстановятся на горизонте пяти лет, отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер в ходе онлайн-конференции «Авиационное рефинансирование и лизинг»
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Традиционно стоимость авиатранспорта снижалась на 15-20% во время спада перевозок в авиации. Больше всего текущая ситуация повлияет на цены широкофюзеляжных самолетов, востребованных на длинных международных рейсах.

Коронавирус серьезным образом повлиял на рынок авиаперевозок. С 23 марта были введены серьезные ограничения на полеты по местным воздушным линиям и частично – по внутренним. По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, пассажиропоток крупнейших аэропортов страны снизился на 95%, интенсивности мирового авиадвижения – на 80% по информации IATA.

В апреле такое снижение показателей не сильно отразилось на рыночных ценах воздушных судов по данным Flightglobal. Однако в предыдущие тяжелые периоды для авиации (пандемия атипичной пневмонии в 2002-2003 гг., финансовый кризис 2008 г.) их стоимость снижалась на 15-20%. Больше всего текущая ситуация может отразиться на широкофюзеляжных самолетах. В меньшей мере затронет узкофюзеляжные и региональные воздушные суда. Однако на горизонте пяти лет стоимость и тех, и других восстановится к значениям начала текущего года по ожиданиям ВТБ Лизинг.

«Лизинговые договора на воздушные суда заключаются сроком на 10-15 лет. За такое время авиакомпания проходит 2-3 сложных периода согласно экономическим циклам. Лизинговые компании являются долгосрочными партнерами перевозчиков, мы заинтересованы в том, чтобы они проходили их без серьезных последствий и поддерживали собственную инфраструктуру в хорошем состоянии. Поэтому мы своим клиентам готовы оказывать помощь и первыми на рынке пошли на перенос платежей для Аэрофлота и Ютейр. Думаю, что другие лизингодатели также пойдут на встречу авиакомпаниям. Но еще гораздо важнее сегодня оказать им государственную поддержку», - отметил Д. Ивантер.

В настоящий момент принято решение о выделении на поддержку отрасли 23 млрд руб. и еще 9,3 млрд руб. на компенсацию недополученных доходов авиакомпаниям. По мнению Д. Ивантера данные цифры отражают лишь потери от ситуации, полученные в первом квартале, и в дальнейшем объемы господдержки могут быть увеличены. Больше всего в поддержке сегодня нуждаются региональные авиакомпании, выполняющие социальные функции, обеспечивающие мобильность населения в регионах, где авиация является единственным доступным путем сообщения с другими частями России. Для поддержания финансовой устойчивости таких компаний и до введенных ограничений требовалось участие государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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