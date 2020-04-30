ВТБ Лизинг: восстановление рыночных цен на воздушные суда ожидается на горизонте пяти лет

Традиционно стоимость авиатранспорта снижалась на 15-20% во время спада перевозок в авиации. Больше всего текущая ситуация повлияет на цены широкофюзеляжных самолетов, востребованных на длинных международных рейсах.

Коронавирус серьезным образом повлиял на рынок авиаперевозок. С 23 марта были введены серьезные ограничения на полеты по местным воздушным линиям и частично – по внутренним. По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, пассажиропоток крупнейших аэропортов страны снизился на 95%, интенсивности мирового авиадвижения – на 80% по информации IATA.

В апреле такое снижение показателей не сильно отразилось на рыночных ценах воздушных судов по данным Flightglobal. Однако в предыдущие тяжелые периоды для авиации (пандемия атипичной пневмонии в 2002-2003 гг., финансовый кризис 2008 г.) их стоимость снижалась на 15-20%. Больше всего текущая ситуация может отразиться на широкофюзеляжных самолетах. В меньшей мере затронет узкофюзеляжные и региональные воздушные суда. Однако на горизонте пяти лет стоимость и тех, и других восстановится к значениям начала текущего года по ожиданиям ВТБ Лизинг.

«Лизинговые договора на воздушные суда заключаются сроком на 10-15 лет. За такое время авиакомпания проходит 2-3 сложных периода согласно экономическим циклам. Лизинговые компании являются долгосрочными партнерами перевозчиков, мы заинтересованы в том, чтобы они проходили их без серьезных последствий и поддерживали собственную инфраструктуру в хорошем состоянии. Поэтому мы своим клиентам готовы оказывать помощь и первыми на рынке пошли на перенос платежей для Аэрофлота и Ютейр. Думаю, что другие лизингодатели также пойдут на встречу авиакомпаниям. Но еще гораздо важнее сегодня оказать им государственную поддержку», - отметил Д. Ивантер.

В настоящий момент принято решение о выделении на поддержку отрасли 23 млрд руб. и еще 9,3 млрд руб. на компенсацию недополученных доходов авиакомпаниям. По мнению Д. Ивантера данные цифры отражают лишь потери от ситуации, полученные в первом квартале, и в дальнейшем объемы господдержки могут быть увеличены. Больше всего в поддержке сегодня нуждаются региональные авиакомпании, выполняющие социальные функции, обеспечивающие мобильность населения в регионах, где авиация является единственным доступным путем сообщения с другими частями России. Для поддержания финансовой устойчивости таких компаний и до введенных ограничений требовалось участие государства.