2020-04-30T08:10:01+03:00
Общество

30 апреля – «День пожарной охраны»

Волгоградское областное отделение ВДПО поздравляет всех огнеборцев с профессиональным праздником
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Фото: Алексей Булатов.Фото: Алексей Булатов.
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Вот уже почти четыре столетия борьба с пожарами является одним из основных государственных дел. Несмотря на совершенствующиеся методы работы, технику, стратегию, труд пожарных остается опасным, требует высочайшего уровня мастерства и способности быстро принимать решения в экстремальных ситуациях. Ежедневно, день и ночь несут они боевую вахту, готовы по первому сигналу вступить с в схватку с самым непредсказуемым и опасным «врагом» - огнем.

Александр Кадочкин, председатель Совета Волгоградского областного отделения ВДПО. Фото: Инна Шереметьева.

Александр Кадочкин, председатель Совета Волгоградского областного отделения ВДПО. Фото: Инна Шереметьева.

«Уважаемые друзья, единомышленники! Хочу поздравить сотрудников ГУ МЧС России по Волгоградской области под руководством полковника внутренней службы Николая Любавина и коллектив комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области под руководством Юрия Наурзалиева с профессиональным праздником - Днем работников пожарной охраны.

Мужество, отвага, бесстрашие, высочайший уровень профессионализма – основные качества каждого представителя вашей профессии. Мы высоко ценим героический труд пожарного, отмечаем вашу профессиональную доблесть, чувство долга и верность присяге. В этот день мы воздаем почести и вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь в борьбе с огнем. Хочется выразить слова благодарности и уважения ветеранам службы.

Поздравляю! Здоровья и благополучия! Пускай в ваших семьях царят мир и взаимопонимание, а на работе – уверенность и порядок, «сухих рукавов»!»

С уважением, Александр Кадочкин, председатель Совета Волгоградского областного отделения ВДПО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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