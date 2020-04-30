Территориальный управляющий Волгоградского кластера Билайн Олег Клянчин: «Инвестиции в развитие сети сокращать не собираемся»

О том, что изменилось для жителей региона после завершения первого этапа программы модернизации сети 4G оператора, рассказал территориальный управляющий Волгоградского кластера ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) Олег Клянчин.

- В начале года Билайн запустил крупную программу по модернизации инфраструктуры в Волгоградской области. Каковы первые результаты?

- Сейчас мы уже закончили первый этап программы модернизации сети 4G. Проект стартовал в марте 2020 года и будет продолжаться до конца года, идем по графику. Упор делается на развитие сети 4G, обеспечивающей скоростной мобильный интернет. Еще в конце прошлого года сеть 4G Билайн появилась в 34-х населенных пунктах региона (Старой Полтавке, Голубинской, Троицком, Приморске, Красном Яре, Ромашках и др.) В этом году новые базовые станции 4G построили в Волгограде, Урюпинске, Палласовском, Иловлинском, Еланском, Октябрьском районах. Мы провели оптимизацию частотного диапазона и настроек сети 4G. Это позволило увеличить емкость сети и скорость мобильного интернета.

- В связи с непростой экономической ситуацией сохранится ли объем инвестиции в региональную инфраструктуру?

- Инвестиции сокращать не планируем: они в 2020 году будут больше, чем за предыдущие два года. Волгоградская область – важный для нас регион.

- За последний месяц выросло семейное потребление интернета. Насколько выросла нагрузка на сеть?

- С конца марта мы зафиксировали рост нагрузки примерно на 30%, причем это касалось как фиксированного домашнего, так и мобильного интернета. Наши технические специалисты контролируют показатели в режиме онлайн, и, если в том или ином направлении фиксируется повышение нагрузки, делают все, чтобы она распределялась равномерно. Последние две недели мы видим, что трафик стабилизировался на определенном уровне, наша сеть с повышенной нагрузкой справляется.

- Многие компании переводят сотрудников на удаленку, Билайн еще 4 года назад запустил проект по дистанционной работе. Что, на ваш взгляд, должно быть сделано для успешной работы в хоум-офисе?

- Да, мы запустили проект BeeFREE еще в 2016 году, и сегодня в условиях борьбы с коронавирусом более 90% наших сотрудников работает удаленно. Билайн накопил большой опыт и решил поделиться им с другими компаниями. Наш продукт для корпоративных пользователей так и называется – BeeFREE. Он включает целый комплекс решений, в том числе связанных с расширением интернет-каналов, созданием виртуальных мест сотрудников, подключением облачной АТС и других сервисов. Волгоградские предприятия уже заинтересовались пакетом BeeFREE. В частности, мы помогаем компаниям улучшить связь для сотрудников, работающих дома. Например, одно из доступных и быстрых решений – служебные сим карты с безлимитным интернетом, когда телефон используется в режиме модема.

- Как можно в сегодняшних условиях сэкономить на связи?

- С начала года в регионе мы видим рост числа подключений к домашнему интернету и высокий интерес к конвергентным тарифам, когда абонент платит только за мобильную связь, а домашний интернет и ТВ предоставляется бесплатно. В Волгоградской области уже 64% клиентов выбрали такие тарифы, это дает семье реальную экономию на услугах связи – от 20%, при этом можно не беспокоиться о том, что интернет или голосовая связь вдруг «закончатся».

- Как вы помогаете своим абонентам в условиях самоизоляции?

- У нас действует целый пакет инициатив по поддержки клиентов, в том числе, возможность получения услуг мобильной связи даже при отрицательном балансе (достаточно подключить бесплатный сервис «Всегда на связи»). Мы запустили новое мобильное приложения «Куб!» со ссылками на популярные государственные услуги и сайты органов госвласти. Установить и использовать его может абонент любого оператора, а для наших клиентов трафик в приложении не тарифицируется.

Обучение, работа, покупки, занятия фитнесом – почти все наши привычные занятия сегодня перешли в онлайн. Люди стали чаще звонить, учат своих пожилых родственников пользоваться мессенджерами, платить онлайн за услуги ЖКХ (потребление трафика в мессенджерах на одного пользователя выросло на 63%). Ценность общения сейчас важна как никогда, и мы готовы делать все, чтобы наши клиенты с помощью цифровых сервисов могли по максимуму реализовывать все свои потребности.