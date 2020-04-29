Компания «Капитал Медицинское страхование» оказывает помощь медицинским работникам

В настоящее время филиалы компании располагаются на территории 41 региона и обслуживают более 22 млн застрахованных.

Сейчас, в сложное для всей страны время, ООО «Капитал МС» активно включилось в кампанию против распространения новой коронавирусной инфекции.

Филиалы компании активно сотрудничают с органами управления здравоохранением на местах, с волонтерскими организациями, помогают и информируют застрахованных граждан.

Фото: ООО «Капитал МС».

В связи с нарастанием числа случаев новой коронавирусной инфекции по всей стране наибольший удар и ответственность приходятся на плечи медицинских работников. По всему миру проходят флеш-мобы в поддержку врачей.

Компания «Капитал МС» тоже не могла остаться в стороне.

В помощь тем, кто находится на передовой в борьбе с вирусом, руководством ООО «Капитал МС» были приобретены товары первой необходимости для работы с зараженными пациентами - медицинские одноразовые маски.

На территорию Волгоградской области передано 10 000 штук. По договоренности комитетом здравоохранения Волгоградской области и ТФОМС Волгоградской области решено передать маски в ГУЗ «Клиническая больница № 5» и ГУЗ «Больница № 16».

22.04.2020 состоялась передача медицинских масок в медицинские организации региона.

Надеемся, что теперь медицинские работники будут надежно защищены от проникновения вируса!

Благотворительные акции, подобные этой, ООО «Капитал МС» планирует проводить на постоянной основе, пока продолжается пандемия коронавирусной инфекции.

Фото: ООО «Капитал МС».

Мы заботимся о Вашем здоровье!

ООО «Капитал МС»

Телефон контакт-центра в Волгоградской области (8442) 55-01-65. Центральный офис Филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области: г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 30а. 8-800-100-81-02 (круглосуточно).

Наш сайт: www.kapmed.ru.