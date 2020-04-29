2020-04-29T11:15:09+03:00
Экономика

ВТБ в первом квартале нарастил продажи розничных кредитов на 8%

По итогам первого квартала 2020 года ВТБ увеличил продажи кредитных продуктов для физических лиц на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 383 млрд рублей
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Портфель розничных кредитов вырос на 3% – до 3,38 трлн рублей, продемонстрировав положительную динамику по всем основным направлениям бизнеса. Доля ВТБ на рынке кредитования составила 18,5%.

Наиболее заметный рост в сегменте потребительского кредитования в первом квартале показала ипотека. Портфель жилищных кредитов ВТБ вырос на 3,5%, до 1,74 трлн рублей, при этом объем выдач увеличился на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 190 млрд рублей. Сегодня ВТБ выдает каждую четвертую ипотеку в России. В апреле банк активно включился в работу по программе льготной ипотеки под 6,5%, проведя первые сделки еще до постановления Правительства РФ.

Портфель кредитов наличными по итогам квартала достиг 1,39 трлн рублей, увеличившись на 2,5%,кредитных карт – 124 млрд рублей (+3%), портфель автокредитов сохраняется на уровне около 120 млрд. Объем выданных потребительских (около 180 млрд рублей) и автокредитов (более 16 млрд) сопоставим с результатами первого квартала прошлого года.

По объему привлеченных средств физлиц ВТБ продолжает наращивать свою долю на рынке, в первом квартале она увеличилась на 0,3 п.п., достигнув 14,4%. Портфель с учетом инвестиционных продуктов вырос за январь-март на 7%, до 5,77 трлн рублей. Наибольший рост в классическом привлечении — более 15% — показали средства до востребования. Портфель инвестпродуктов ВТБ вырос на 19%, до 1,25 трлн рублей. За первые три месяца клиенты ВТБ открыли более 205 тысяч новых брокерских счетов, что кратно превышает результат за первый квартал прошлого года.

В первом квартале ВТБ продолжил выводить в дистанционные каналы все больше своих продуктов и сервисов. Многие из этих наработок позволили банку продолжить бесперебойное обслуживание уже в апреле, в режиме самоизоляции. Появилась возможность стать клиентом ВТБ дистанционно с помощью биометрии, получить ипотеку и автокредит полностью онлайн, оформить цифровую карту, обратиться за консультацией в чат ВТБ-Онлайн и мессенджере Viber. Доля клиентов в ВТБ-Онлайн по итогам первого квартала превысила 63%.

«Потребительская активность клиентов заметно выросла к концу первого квартала, многие заемщики стремились провести свои сделки и оформить нецелевые кредиты до введения режима самоизоляции. В результате, по отдельным сегментам в марте мы установили исторический рекорд по объему выдач, – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ВТБ продолжает обслуживание клиентов с истекшим сроком паспорта
В соответствии с рекомендациями Банка России ВТБ продолжает обслуживание розничных клиентов с паспортами, срок действия которых истек или заканчивается в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно
Портовики АО «Дальтрансуголь» работают в кризис на полную мощность в 24 млн.тн/год за счет технологии и поддержки железнодорожников
Экономический кризис, сложные погодные условия и ограниченная пропускная способность Восточного полигона не мешают терминалу Дальтрансуголь показывать рекордные результаты
ВТБ подписал кредитное соглашение по проектному финансированию строительства МФЦ «Эспланада»
Банк ВТБ и ООО «Проспект Пермь», входящий в группу компаний «Проспект», подписали кредитное соглашение по финансированию проекта МФЦ в центре Перми на общую сумму 5,14 млрд рублей сроком на 7 лет
Полный список льгот и отсрочек для россиян в связи с коронавирусом: ЖКХ, ипотека и другие кредиты
Проверьте — может быть, и вы имеете право облегчить свое финансовое бремя на время пандемии. Публикуем полный список льгот и отсрочек для россиян в связи с коронавирусом
Новости 24
Глава волгоградского облздрава: Пациентов с легким течением коронавируса будем лечить на дому
Коронавирус в Волгоградской области: сдался Нехаевский район
Волгоградцам могут запретить ходить в супермаркет без маски
Коронавирус в Волгограде: число заболевших перевалило за три сотни
Парад 9 мая 2020 в Волгограде устроит военная авиация
В Волгограде задержали мошенников, которые вымогали деньги у краснодарцев по телефону
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 29 апреля 2020: режим самоизоляции пока отменять не будут
День работников Скорой помощи отмечают по инициативе волгоградских врачей
Волгоградец заплатил долг лишь бы о нем не узнала жена
Мэрия Волгограда даст бизнесу отсрочку по аренде
Мошенники обещают волгоградским пенсионерам выплаты за коронавирус
В Волжском в мае пустят дачные автобусы
Волгоградским спасателям купили новый вездеход и уникальный катер
Экс-мэр Юрий Чехов ушел из «Деловой России»