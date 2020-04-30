Как будут работать стоматологии в майские праздники 2020 в Волгограде

Майские праздники 2020 в Волгограде и области пройдут в режиме самоизоляции. Ограничения по коронавирусу продлили вплоть до 12 мая. А это значит, что все стоматологии Волгоградской области будут оказывать людям только экстренную и неотложную помощь - большинству клиник запретили работать в период пандемии коронавируса. К тому же работать в майские праздники 2020 в Волгограде, Волжском и Камышине будут только дежурные стоматологические клиники. Как сообщает «КП-Волгоград», обздрав утвердил график работы стоматологий Волгоградской области в праздничные и выходные дни с 1 по 11 мая 2020 года, а также в выходные вплоть до 7 июня 2020.

Каждый день с 1 мая по 7 июня 2020 года, включая выходные и праздничные дни в Волгограде будет работать стоматология №12 (ул. Марийская, 4). График работы: с 8.00 до 19.30. Круглосуточно принимает пациентов с зубной болью в выходные и в майские праздники и частная стоматологическая клиника «Стома-ВИД». Работает она на Еременко, 108 (тел. 8-902-380-01-01, (8442) 27-07-07).

Вылечить зубы взрослым с 1 мая по 7 июня 2020 в Волгограде смогут дежурные стоматологические поликлиники, которые будут работать по очереди с 9.00 до 15.00. Стоматология №8 (ул. Республиканская, 13) работает 1 и 16 мая. Областная стоматологическая поликлиника (ул. Коммунистическая, 31) дежурит 9 и 30 мая. Стоматология №3 на Спартановке – 4 и 24 мая. Стоматология №9 (Козловская, 25) работает 5 и 31 мая 2020 года. Поликлиника №11 (ул. Писемского, 32) будет открыта 2 мая, филиал в переулке Краснодонском – 7 июня 2020. Стоматология №7 на Красном дежурит по графику 10 мая и 6 июня. Стоматология №10 на Тулака – 11 и 17 мая 2020.

Жители Волжского с зубной болью с 1 мая по 7 июня 2020 могут обращаться в городскую стоматологическую поликлинику. В майские праздники и в выходные она работает с 9.00 до 15.00. По такому же дежурному графику будет принимать пациентов Камышинская стоматология №1, поликлиники Елани, Жирновска, Котово, Михайловки и Фролово.

С проблемами челюстно-лицевой хирургии в выходные и майские праздники с 1 мая по 7 июня 2020 в Волгограде примут областной больницы №1, в Волжском – в больнице имени Фишера.