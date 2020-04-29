2020-04-29T08:05:34+03:00
Экономика

Управляющий Южного филиала Газпромбанка Сергей Селютин: «Важно - соответствовать ожиданиям клиентов»

Способность адаптироваться к внешним изменениям является залогом успеха и развития
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Сергей Селютин, управляющий Южного филиала Газпромбанка. Фото:Банк ГПБ (АО).Сергей Селютин, управляющий Южного филиала Газпромбанка. Фото:Банк ГПБ (АО).
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Вряд ли кто-то возьмется оспаривать эту истину, особенно теперь, когда за короткий срок изменения коснулись практически всех сфер нашей жизни. Мы стараемся смириться с новой реальностью, живем, работаем, привыкаем к различным ограничениям и с радостью воспринимаем информацию о том, что можем получить в прежнем объеме те товары и сервисы, которыми привыкли пользоваться. О том, какие услуги доступны клиентам и насколько безопасно сейчас в офисах, рассказал управляющий Южного филиала Газпромбанка Сергей Селютин.

- В сложившейся обстановке повышенной эпидемиологической угрозы Газпромбанк принимает все возможные меры для обеспечения бесперебойной работы, качественного обслуживания своих клиентов. Мы одними из первых среди финансовых учреждений обеспечили персонал банка медицинскими масками, перчатками и термометрами, усилили меры по дезинфекции помещений. Измеряем температуру сотрудникам несколько раз в день и клиентам при входе в наш офис. Для безопасности клиентов во время ожидания в очереди просим соблюдать дистанцию не менее 1,5 м., в офисах нанесена специальная разметка. Регулярно дезинфицируем банкоматы. Те специалисты, которые могут исполнять свои служебные обязанности дистанционно, переведены на удаленную работу. Тем не менее в офисах постоянно информируем и призываем наших клиентов в данной ситуации при возможности решать все вопросы, используя безвизитные технологии. Сейчас многие операции доступны онлайн в нашем мобильном приложении и интернет-банке Газпромбнка. За последнее время мы отмечаем увеличение количества операций в приложении, в основном клиенты погашают кредиты, оплачивают счета, осуществляют денежные переводы.

- А новые продукты предлагаете клиентам?

- У нас, к примеру, появился новый вклад для физических лиц «Успех» с привлекательной процентной ставкой. Клиенты Газпромбанка могут оформить вклад онлайн в мобильном приложении, находясь в любом населенном пункте, что особенно актуально в неблагоприятной эпидемиологической обстановке.

Продуктовая линейка Газпромбанка очень широкая, и мы стараемся по всем продуктам предложить выгодные для клиентов условия, соответствующие текущей ситуации. В условиях эпидемиологической угрозы, вполне нормально чувствовать обеспокоенность в сохранении своего здоровья и здоровья своих близких. Коронавирус внес свои коррективы в наши предложения и стал причиной запуска совместного продукта Газпромбанка и страховой компании «Ренессанс Жизнь» - программы страхования «Вирус.Нет». Программа направлена на финансовую защиту и поддержку клиентов и членов их семей в случае диагностирования или госпитализации при коронавирусной инфекции. Страховой полис покрывает риски в случаях объявления пандемии, эпидемии или чрезвычайной ситуации в стране. Приобрести его можно в подарок для членов семьи, родственников и друзей.

Из новинок также хочу отметить ипотечную программу Газпромбанка в рамках государственного субсидирования «Льготная ипотека». Программа с господдержкой действует при приобретении недвижимости на первичном рынке. В качестве первоначального взноса клиент может полностью или частично использовать средства материнского капитала.

Все подробности по данной ипотечной программе, а так же другим продуктам Газпромбанка можно уточнить на сайте https://www.gazprombank.ru/

- Что делает Газпромбанк для заемщиков, попавших в непростую ситуацию в связи с пандемией?

- Для Газпромбанка важен каждый клиент, и мы стараемся находить индивидуальное решение в каждом конкретном случае, когда у клиента трудности и он обращается за помощью в банк. Тем более в сложившейся сложной экономической обстановке мы считаем логичным и правильным проявлять лояльность и поддержку. Поэтому Газпромбанк разработал ряд мер поддержки розничных клиентов-заемщиков. Мы предоставляем отсрочку платежа по потребительским кредитам, ипотеке, автокредитам, а также ипотечные каникулы по системе банка и кредитные каникулы по новому 106-ФЗ. Кроме того, мы до конца июня продлили обслуживание карт, срок действия которых истек в марте или истекает в апреле—мае этого года.

Банк готов оказывать необходимую поддержку своим корпоративным клиентам в части осуществления текущего бизнеса, продолжаем реализацию инвестиционных проектов, уже начатое финансирование…

В рамках поддержки предприятий малого и среднего бизнеса Газпромбанк запускает акцию с бесплатным расчетно-кассовым обслуживанием для новых клиентов. Предприятия и индивидуальные предприниматели любых отраслей получили возможность год бесплатно пользоваться услугами Банка. Для этого клиентам нужно до конца мая 2020 года открыть счет в Газпромбанке на пакетных условиях обслуживания.

- Газпромбанк смотрит в будущее с оптимизмом? И какие у вас лично ожидания связаны с окончанием пандемии?

- Жду, как многие, когда не будет таких ограничений в общении. Ведь у нас на юге России жизнь кипит обычно. Уверен, все вернется. И даже скорее всего мы будем больше ценить свои возможности. Вирус уйдет, но этот период не пройдет бесследно. Мы сейчас получаем новый опыт и в работе, бизнесе, и каждый человек выносит что-то полезное для себя. Как руководитель филиала одного из крупнейших банков страны хочу сказать, что за нашим оптимизмом стоит серьезный опыт трансформации, умение оперативно реагировать на внешние вызовы и, конечно, стремление соответствовать всем ожиданиям наших клиентов. Генеральная лицензия Банка России номер 354 Банк ГПБ (АО).

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