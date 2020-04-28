В эти дни по всей стране принимают особые меры, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. В этих непростых для всех условиях появляется и огромное количество мифов. Именно поэтому страховые представители Капитал Медицинское Страхование решили поделиться важной достоверной информацией.

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О ВИРУСЕ

Коронавирус - это респираторный вирус, да-да, всем нам знакомая ОРВИ. Просто это новый его тип, COVID-19. Источниками всех аналогичных вирусов являются дикие животные. И этот тоже не исключение - сегодня ученые считают, что он пришел к нам от летучих мышей.

Такие вирусы появляются и мутируют каждый год. А особое внимание к этому вирусу, как и повышенные меры безопасности, из-за осложнений. Самое опасное и тяжелое, как и у гриппа, - пневмония.

Факт № 1

Вирус передается всего двумя путями: воздушно-капельным и контактным. Это значит, что только одни маски не спасут от заражения: - вирус передается и через слизистые оболочки. Заразиться можно, просто потерев глаза или нос руками. Заразиться можно и через предмет, с которым контактировал больной. Например, выпили из одной кружки или через денежные купюры.

Факт № 2

Так как вирус новый и ни у кого еще нет иммунитета, - заразиться им могут практически все. Как и гриппом, который мутирует каждый год. Просто у кого-то болезнь будет протекать легко, а у кого-то симптомы будут серьезнее. В особой группе риска - пожилые люди старше 60 лет.

Те, кто уже переболел коронавирусом, могут приобрести иммунную защиту. Кстати, вы можете об этом даже не подозревать. Но на создание такого естественного барьера может уйти полтора - два года. Поэтому сейчас все карантинные меры направлены только на одно - избежать быстрого массового заражения, когда одновременно могут заболеть столько человек, что не хватит лекарств, врачей и мест в больницах.

Мы заботимся о вашем здоровье!

«Капитал МС»: мифы и правда о коронавирусе

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