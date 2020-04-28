2020-04-28T11:38:10+03:00
Общество

«Капитал МС»: мифы и правда о коронавирусе

Как обезопасить себя и близких
Поделиться:
Изменить размер текста:

В эти дни по всей стране принимают особые меры, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. В этих непростых для всех условиях появляется и огромное количество мифов. Именно поэтому страховые представители Капитал Медицинское Страхование решили поделиться важной достоверной информацией.

.

.

О ВИРУСЕ

Коронавирус - это респираторный вирус, да-да, всем нам знакомая ОРВИ. Просто это новый его тип, COVID-19. Источниками всех аналогичных вирусов являются дикие животные. И этот тоже не исключение - сегодня ученые считают, что он пришел к нам от летучих мышей.

Такие вирусы появляются и мутируют каждый год. А особое внимание к этому вирусу, как и повышенные меры безопасности, из-за осложнений. Самое опасное и тяжелое, как и у гриппа, - пневмония.

Факт № 1

Вирус передается всего двумя путями: воздушно-капельным и контактным. Это значит, что только одни маски не спасут от заражения: - вирус передается и через слизистые оболочки. Заразиться можно, просто потерев глаза или нос руками. Заразиться можно и через предмет, с которым контактировал больной. Например, выпили из одной кружки или через денежные купюры.

Факт № 2

Так как вирус новый и ни у кого еще нет иммунитета, - заразиться им могут практически все. Как и гриппом, который мутирует каждый год. Просто у кого-то болезнь будет протекать легко, а у кого-то симптомы будут серьезнее. В особой группе риска - пожилые люди старше 60 лет.

Те, кто уже переболел коронавирусом, могут приобрести иммунную защиту. Кстати, вы можете об этом даже не подозревать. Но на создание такого естественного барьера может уйти полтора - два года. Поэтому сейчас все карантинные меры направлены только на одно - избежать быстрого массового заражения, когда одновременно могут заболеть столько человек, что не хватит лекарств, врачей и мест в больницах.

Мы заботимся о вашем здоровье!

«Капитал МС»: мифы и правда о коронавирусе

Страховые представители ООО «Капитал МС» всегда на связи с вами: 8-800-100-81-02 круглосуточно, звонок бесплатный из любого региона РФ.

Телефон контакт-центра в Волгоградской области (8442) 55-01-65.

Наш сайт: www.kapmed.ru.

.

.

Лицензия - ОС№ 3676-01 от 16.11.2018 ЦБ РФ без ограничения срока действия. Реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Посадка баклажан в марте 2021 по лунному календарю
Семена баклажанов на рассаду дачники традиционно высевают во второй половине февраля, а некоторые и того раньше. Однако эти сроки подходят не всем сортам, скороспелые лучше сеять в марте. Какие же благоприятные дни по лунному календарю для посадки баклажа
«Ростелеком» обнуляет стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников
В честь 75-летия Великой Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда, которые пользуются домашними телефонами «Ростелекома», будут переведены на тарифный план «Ветеран»
Новости 24
В Волгограде мужчина пригрозил убить продавца за невкусный фаст-фуд
Самоизоляция в Волгограде: еще 104 нарушителя режима
Еще не май: в Волгоградской области ожидают заморозки
Коронавирус в Волгограде: 297 заболевших
Андрей Бочаров о коронавирусе в Волгограде: пик заболеваемости придется на середину мая
В ЦПКиО Волгограда сделают три озера и ручеек
Волгоградские ученые получили шесть наград за изобретения
В Волжском за неделю оштрафовали сто нарушителей режима самоизоляции
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 28 апреля 2020: могут разрешить велопрогулки и пробежки
За выходные патрули составили более 200 протоколов на нарушивших самоизоляцию волгоградцев
В Волгограде следователи возбудили уголовное дело после взрыва машины на Хорошева
Под Волгоградом водитель снес лавочку с сидящей на ней девушкой
Урюпинск обогнал Волгоград по количеству заболевших коронавирусом за сутки
Часть самолетов из Волгограда отменили до конца мая
Волгоград вошел в топ-5 городов России по качеству общественного транспорта