Ремонт Volkswagen - в официальном сервисном центре или в альтернативном сервисе

Верь в меня, я – «автомастер!»: как не попасть в руки к непрофессионалу.

- Весной Николай обратил внимание, что на его Volkswagen Polo[1] начали стучать поршни при холодном пуске двигателя. От греха подальше решил проверить и заехал на диагностику в рекомендованную гаражную мастерскую в соседнем кооперативе. Вечером позвонил мастер и «обрадовал»: в 3 и 4 цилиндрах масло, и нужно менять поршни, кольца, шатуны и вкладыши, иначе «ляжет» двигатель. Пока Николай пробовал проконсультироваться с другими специалистами, мастер уже разобрал мотор и выставил владельцу список запчастей и стоимость работы — 70.000 рублей. После долгих споров, пришлось заплатить половину цены, чтобы двигатель снова собрали, и ехать в официальный сервисный центр на диагностику, где зазоры немного подкорректировали и объяснили, что стук исчезает при прогреве двигателя, и это не поломка. Следов масла в цилиндрах не обнаружено.

- Дмитрий обратился к знакомому мастеру за ремонтом двигателя Volkswagen Golf[2], после того как автомобиль получила гидроудар, на скорости пересекая глубокую лужу. Вода залила цилиндры, мотор заглох, и пришлось тащить авто в гараж эвакуатором. Мастер коротко осмотрел движок и предложил заменить его, запросив за работу 65.000 рублей. Дмитрий отказался и обратился в сервисный центр, где после глубокой диагностики, двигатель починили, настроили и отрегулировали. Вместе с работой, комплектующими, свечами и техническими жидкостями ремонт обошелся в 25.000 рублей с годовой гарантией.

- Проблемы с трансмиссией на Volkswagen Jetta[3] беспокоили Максима уже несколько месяцев: затрудненное переключение автомата, падение мощности на трех передачах, посторонние шумы при переключении. Автомобиль к тому моменту была уже не на гарантии, и, чтобы сэкономить на фирменном сервисе, обратился к альтернативным специалистам. Мастера потратили на диагностику около часа и предложили заменить модуль управления АКП, а если не поможет, то придется перебирать или менять саму коробку. Стоимость замены с работой — 100.000 рублей. Аналогичная диагностика в сервисном центре показала, что с коробкой все в порядке, но в АКПП мало масла, и его качество — ниже среднего. Заменили масло, устранили мелкую утечку в системе охлаждения и установили новые фильтры. В результате — 10 тысяч рублей за все.

- Елене подержанный, но еще вполне рабочий Volkswagen Passat[4] достался в наследство от деда, и, чтобы привести его в порядок, нужно было провести диагностику и устранить несколько вмятин на заднем крыле, отрегулировать углы установки колес и заменить пару деталей в системе выхлопа. Решила сэкономить — вместо официального сервиса обратилась к мастерам из соседней мастерской. После осмотра мастера насчитали еще несколько дефектов на кузове, предложили заменить печку, задние амортизаторы, перебрать систему охлаждения и электрику. В результате небольшое техническое обслуживание превратилось в недешевый ремонт — 30.000 рублей без стоимости запчастей. Ни прайсов, ни документов, естественно, у этих мастеров не было. К счастью, Елена додумалась обратиться за консультацией в сервисный центр, где удивились таким расценкам, а при проведении диагностики выяснили, что половина «неисправностей» вообще не существует.

Это — реальные истории автовладельцев, получивших неприятный опыт общения с альтернативным сервисом, который по расхожему мнению «не уступает официальным СТО, но намного дешевле». На самом деле, подобные заблуждения и предубеждения часто вынуждают владельцев авто переплачивать за невнятное качество ремонта при полном отсутствии гарантий.

Большинство кустарных автосервисов не располагает настоящими специалистами, не имеет современного диагностического оборудования и своих запчастей, не ведет никакого документооборота. Многие сложные поломки «кустари» просто не берутся ремонтировать из-за отсутствия технических возможностей и нежелания терять время. Зато на каждом шагу вам предложат замену дорогостоящего узла, дополнительные и ненужный ремонт исправных механизмов, замену фирменных деталей на неоригинальные комплектующие, взятые «с потолка» цены.

Конечно, не всякий альтернативный ремонт — это обязательно плохо. Случаев, когда автолюбители успешно решили проблемы ремонта и остались довольны — немало. Но даже в добропорядочном сервисе вы можете столкнуться с такими проблемами:

- очередь на ремонт из-за отсутствия места в мастерской (очередь может длиться до нескольких месяцев);

- поверхностная диагностика из-за отсутствия стендового оборудования;

- отказ в ремонте из-за отсутствия нужного оборудования;

- ограниченные возможности и узкая специализация из-за небольшого штата специалистов с требуемым опытом;

- несоблюдение установленных автопроизводителем протоколов техобслуживания и ремонта;

- отсутствие запчастей (придется покупать их самостоятельно).

То есть, обращаться к «самодеятельному мастеру» имеет смысл в нескольких случаях: если требуется минимальный и недорогой ремонт, если у вас — старый отечественный автомобиль или бюджетная иномарка, если мастера готовы решить вашу проблему быстро.

Во всех остальных случаях старайтесь избегать кустарный ремонт, так как попытка сэкономить может стоить вам слишком дорого. А если у вас — сложный и относительно новый автомобиль Volkswagen, для обслуживания и ремонта которого требуется строгое соблюдение технологий и рекомендаций производителя, обязательная глубокая диагностика и использование только оригинальных запчастей, то заниматься автомобилем должны только опытные профессионалы сертифицированного сервисного центра.

Официальный дилер Volkswagen «Волга-Раст».

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Официальный дилер Volkswagen «Волга-Раст» - профессиональный дилерский сервис Volkswagen в Волгограде, который занимается техническим гарантийным и послегарантийным обслуживанием и всеми видами ремонта полного модельного ряда автомобилей немецкого бренда.

Фото: Волга-Раст.

Сервисный центр сертифицирован, аккредитован автопроизводителем, располагает всем необходимым для обслуживания Volkswagen Polo[1], Jetta[3], Passat[4], Tiguan[5], Teramont[6] и Touareg[7] в соответствии с техническими протоколами, и выполняет:

- гарантийное и послегарантийное обслуживание автомобилей с предварительной диагностикой технического состояния авто, подвески, ведущих систем, заменой технических жидкостей и расходных материалов;

- кузовной ремонт после ДТП и механических повреждений;

- диагностику состояния и ремонт передней и задней подвески;

- ремонт двигателей с распределенным впрыском и турбинами с учетом заводских требований;

- ремонт тормозов с заменой дисков и колодок;

- ремонт электрики;

- шиномонтаж с балансировкой колес и заменой покрышек;

- установку дополнительного оборудования — противоугонной сигнализации, парктроников, систем защиты и т.п.;

- обновление программного обеспечения для электроники авто.

Работы выполняются подготовленными и регулярно проходящими аттестацию специалистами с использованием специализированного ремонтного инструмента. Техобслуживание и ремонт начинается с обязательной диагностики на фирменных стендах, отвечающих техническим требованиям автопроизводителя. Результаты диагностики выдаются клиентам в виде подробного отчета.

Систематическое ТО подтверждается документами и отметками в сервисной книге. То есть, официальный сервис берет ваш автомобиль на полный контроль и автоматически отслеживает сроки, объемы и перечень регламентного обслуживания.

Ремонт производится после оценки результатов диагностики и выбора эффективной тактики устранения неисправностей. Далее составляется и утверждается смета затрат, проводится отбор необходимых для замены комплектующих. Работы выполняются в присутствии автовладельца.

Сервисные возможности

Сервисный центр Volkswagen заинтересован в расширении базы постоянных клиентов в Волгограде и в выборе автомобилистами профессионального обслуживания вместо «альтернативного сервиса». Все владельцы автомобилей Volkswagen могут рассчитывать на:

- экономию времени при прохождении ТО и ремонта благодаря предварительной записи на сервис;

- контроль специалистами центра сроков и порядка прохождения технического обслуживания каждого автомобиля;

- получение на руки детальных карт диагностики технического состояния автомобиля;

- доставку вашего автомобиля в сервис, если он не на ходу (программа «Гарантия мобильности»);

- бесплатную автомойку;

- услуги оценки автомобиля;

- предоставление необходимых документов (наряд-заказы, акты выполненных работ и приемки автомобиля, квитанция об оплате);

- официальную гарантию на работы и оригинальные запасные части.

Вы также можете воспользоваться специальными сервисными программами центра — подменный автомобиль на время ремонта, автомобиля предоплаченные сервисные контракты на ТО и выгода на обслуживание автомобиля после завершения гарантийного срока.

Записаться на сервис и уточнить необходимую информацию можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону: +7 (8442) 781-333.

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