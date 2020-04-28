«Выполним все санитарные меры по СOVID-19»: волгоградские маршрутчики просят разрешить им работать

Общественный транспорт сейчас работает по спецмаршрутам и спецрасписанию. На дороги выехали только автобусы. А вот маршрутки не выпустили. Видимо, по мнению властей, «Газели», «Мерседесы» и «Форды» не смогут обеспечить безопасность пассажиров в ситуации с распространением COVID-19. Сохраняли молчание перевозчики почти месяц. Но видимо «держаться нету больше сил». Они составили петицию в адрес губернатора, мэра, депутатов с просьбой разрешить им выехать на маршрут.

Водители и владельцы маршрутов оказались в непростой ситуации. Денег на зарплату сотрудников у перевозчиков нет. Водители в 90 процентах случаев не могут найти новую работу.

- Мы просим разрешить выезд по тем маршрутам, по которым курсируют автобусы. Тем самым снизим на них нагрузку. Ведь в переполненном автобусе гораздо легче подхватить вирус, чем в той же маршрутке. Мы обязуемся соблюдать все требования Роспотребнадзора по обработке салона, по контролю за здоровьем водителя. Если маршрутки снова будут перевозить пассажиров, ситуация по COVID-19 не станет хуже. Наоборот, шанс заразиться в общественном транспорте будет ниже, - говорит Сергей Князев, водитель маршрута №70А.

Возможно, руководство области и оперативный штаб прислушаются к обращению водителей. В ближайшее время власти должны решить продлевать ли режим самоизоляции. Многие ждут послабления. Маршрутчики верят, что они могут коснуться и их.

Маршрутчики просят разрешить им работу.