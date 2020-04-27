2020-04-27T12:57:08+03:00
Экономика

ВТБ подписал кредитное соглашение по проектному финансированию строительства МФЦ «Эспланада»

Банк ВТБ и ООО «Проспект Пермь», входящий в группу компаний «Проспект», подписали кредитное соглашение по финансированию проекта МФЦ в центре Перми на общую сумму 5,14 млрд рублей сроком на 7 лет
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Средства будут направлены на реализацию первого этапа строительства МФЦ, который откроется для посетителей уже в конце 2021 года.

Роман Антощенков, заместитель руководителя Дирекции «Недвижимость, строительство и девелопмент» Департамента по работе с клиентами рыночных отраслей, сказал: «ВТБ активно работает с застройщиками по всей стране, и мы уверены, что наша экспертиза по финансированию крупных строительных объектов позволит эффективно осуществить первый этап строительства в указанные сроки. Мы рады принять участие в таком важном для Пермского края проекте, который станет крупнейшим в регионе, позволит развить инфраструктуру города и создать новые рабочие места».

В мае 2019 года между ООО «Проспект Пермь» и «Агентством инвестиционного развития» Пермского края было подписано Инвестиционное соглашение о реализации приоритетного проекта Пермского Края. Общий объем инвестиций в проект со стороны инициатора («ООО Проспект Пермь») составит более 8,6 млрд руб. По предварительной оценке проект создаст 2300 новых рабочих мест и включает в себя развитие дорожной инфраструктуры центра Перми с общим объемом финансирования более 200 млн руб.

Для справки:

В рамках реализации проекта к 2024 запланировано завершение строительства современного комплекса площадью 164,8 кв. м, в состав которого войдут гостиничный комплекс, выставочные пространства, многозальный кинотеатр, большая зона развлечений, разнообразные операторы общественного питания, а также торговая галерея международных и федеральных брендов. Для удобства посетителей будет функционировать подземная парковка на 1200 мест. На сегодняшний день 25 % площадей первой очереди МФЦ сдано в аренду международным и федеральным брендам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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