2020-05-04T14:20:12+03:00
Общество

Подробности и география распространения коронавируса в Волгоградской области: 5 завозных, 29 контактных

Среди тех, у кого 4 мая 2020 года диагностирован COVID-19 – шесть младенцев. Три района еще остаются не зараженными [география, карта распространения коронавируса]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Все больше в больницах волгоградцев, которые заразились "ковид" уже в нашем регионе.Все больше в больницах волгоградцев, которые заразились "ковид" уже в нашем регионе.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Стали известны подробности о новых заболевших коронавирусной инфекцией в Волгоградской области к 4 мая 2020 года: среди тех, у кого диагностирован COVID-19 шесть деток, которым еще не исполнилось года. При этом больше всего заболевших – в Волгограде. В трех районах Волгоградской области до сих пор коронавирус не зарегистрирован.

По данным регионального оперативного штаба, больше всего новых случаев COVID-19 выявлено у пациентов в Волгограде – 19. В Михайловке диагноз подтвердили у пятерых человек, в Новониколаевском районе – у четверых. Еще трое коронавирусных больных добавилось в Палласовском районе. По два случая загеристрировано в Жирновском и Светлоярском районах. По одному - Дубовском, Иловлинском, Камышинском, Котельниковском, Старополтавском, Урюпинском, Фроловском районах.

В Ольховском, Алексеевском и Октябрьском заболевших новым вирусом пока нет. Держатся.

Три района еще держатся без коронавируса. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Три района еще держатся без коронавируса.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Что касается возраста нововыявленных пациентов, то большей части из них - от 30 до 49 лет (15 больных). Также среди заразившихся за истекшие сутки – 10 детей: шесть – годовалых младенцев и четыре ребенка в возрасте до 14 лет. Еще 10 заболевших волгоградцев - от 50 до 64 лет, и трое – старше 65-ти лет.

Печалит и тот факт, что среди новых пациентов все больше тех, кто подхватил вирус уже в Волгоградской области. Как уточняют в оперштабе, 29 случаев – выявленные по контактам с заразившимися коронавирусной инфекцией, 5 случаев – это заразившиеся COVID-19, которые прибыли в Волгоградскую область из эндемичных территорий (Москва, Республика Дагестан). При этом у восьми пациентов источник заражения еще вообще не нашли – они сами обратились за медпомощью, когда почувствовали себя плохо.

Коронавирус стремительно набирает обороны, и это еще не предел. Инфографика ИЦК.

Коронавирус стремительно набирает обороны, и это еще не предел. Инфографика ИЦК.

Напоминаем: все граждане, которые прибывают в Волгоградскую область из других регионов, обязаны соблюдать 14-дневный карантин без права покидать место проживания. А еще эти люди обязаны информировать власти о своем прибытии с эндемичной территории.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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