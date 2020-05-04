Подробности и география распространения коронавируса в Волгоградской области: 5 завозных, 29 контактных

Стали известны подробности о новых заболевших коронавирусной инфекцией в Волгоградской области к 4 мая 2020 года: среди тех, у кого диагностирован COVID-19 шесть деток, которым еще не исполнилось года. При этом больше всего заболевших – в Волгограде. В трех районах Волгоградской области до сих пор коронавирус не зарегистрирован.

По данным регионального оперативного штаба, больше всего новых случаев COVID-19 выявлено у пациентов в Волгограде – 19. В Михайловке диагноз подтвердили у пятерых человек, в Новониколаевском районе – у четверых. Еще трое коронавирусных больных добавилось в Палласовском районе. По два случая загеристрировано в Жирновском и Светлоярском районах. По одному - Дубовском, Иловлинском, Камышинском, Котельниковском, Старополтавском, Урюпинском, Фроловском районах.

В Ольховском, Алексеевском и Октябрьском заболевших новым вирусом пока нет. Держатся.

Три района еще держатся без коронавируса.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Что касается возраста нововыявленных пациентов, то большей части из них - от 30 до 49 лет (15 больных). Также среди заразившихся за истекшие сутки – 10 детей: шесть – годовалых младенцев и четыре ребенка в возрасте до 14 лет. Еще 10 заболевших волгоградцев - от 50 до 64 лет, и трое – старше 65-ти лет.

Печалит и тот факт, что среди новых пациентов все больше тех, кто подхватил вирус уже в Волгоградской области. Как уточняют в оперштабе, 29 случаев – выявленные по контактам с заразившимися коронавирусной инфекцией, 5 случаев – это заразившиеся COVID-19, которые прибыли в Волгоградскую область из эндемичных территорий (Москва, Республика Дагестан). При этом у восьми пациентов источник заражения еще вообще не нашли – они сами обратились за медпомощью, когда почувствовали себя плохо.

Коронавирус стремительно набирает обороны, и это еще не предел. Инфографика ИЦК.

Напоминаем: все граждане, которые прибывают в Волгоградскую область из других регионов, обязаны соблюдать 14-дневный карантин без права покидать место проживания. А еще эти люди обязаны информировать власти о своем прибытии с эндемичной территории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В больнице под Волгоградом 13 медиков заразились коронавирусом от пациентки

Женщину с кровотечением привезли на «скорой», а она скрыла, что вернулась из Москвы (подробнее)

В госпиталях Волгограда лежат 902 коронавирусных пациента, 46 - в реанимации, и это не предел

На ИВЛ сейчас находятся 13 человек, у пятерых их них подтвержден диагноз COVID-19 (подробности)

Волгоградцы с бессимптомным коронавирусом отказываются ехать в больницу

Несколько человек написали отказ от госпитализации, врачи наблюдают за ними на дому (подробнее)