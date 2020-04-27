Любовь зла: волжанка поверила моряку-англичанину и перевела ему 6,5 тысяч долларов

Казалось бы взрослая женщина – 54 года и должна уже с осторожностью подходить к выбору мужчины, но, видимо, иностранец так был так очарователен, что волжанка потеряла голову. Женщина умудрилась из-за виртуального любовника набрать кредитов на 6,5 тысяч долларов и перевести деньги неизвестно куда.

Женщина познакомилась с иностранцем в соцсетях в марте 2020-го. Мужчина представился ей англичанином, живущим в Париже и служащим на корабле в миротворческой миссии ООН. Он осыпал женщину комплиментами и был очень обходительным.

- Переписывались на русском языке – по словам американца, он пользовался онлайн-переводчиком. Мужчина периодически пропадал на несколько дней, ссылаясь на шторм в море и, как следствие, отсутствие связи. А потом заявил, что хочет приехать к любимой в Волжский, - рассказывают«КП-Волгоград» сотрудники регионального Главка подробности истории, ссылаясь на слова потерпевшей.

Первый раз иностранец попросил у волжанки деньги на оформление документов на отпуск. Обещал все вернуть, как приедет. Волжанка взяла кредит в банке, обменяла рубли на доллары и отослала запрашиваемую сумму. Но через время мужчина вновь попросил денег – на этот раз на самолет до России. Деньги попросил перевести через платежную систему. Для усыпления бдительности женщины, аферист даже привлек друга, который заверил, что его супруга пользуется этой системой переводов регулярно. Женщина взяла еще один кредит и отослала деньги на указанное имя. И только, когда иностранный ловелас перестал выходить на связь, волжанка поняла, что ее обманули.

- В общей сложности женщина перевела мошеннику 6,5 тысяч долларов США. Сейчас полиция пытается установить личность афериста и задержать его. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество в особо крупном размере», - уточняют в ГУ МВД по Волгоградской области.

И еще раз просят волгоградок быть более бдительными при общении с незнакомцами особенно, когда последние начинают находить предлоги, чтобы занять у вас деньги! Не позволяйте мошенникам себя обмануть!