2020-04-27T10:23:22+03:00
Общество

В Волгограде к 9 Мая отремонтируют памятник Чуйкову

Разрушенный кирпичный пьедестал решили заменить на новый [фото]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Памятник Чуйкову на улице Чуйкова сейчас на ремонте.Памятник Чуйкову на улице Чуйкова сейчас на ремонте.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Памятник дважды Герою Советского Союза маршалу Василию Чуйкову, что стоит на одноименной улице в Волгограде, встретит День Победы 2020 года в обновленном виде. Разрушившееся основание из красного кирпича власти решили не просто отремонтировать, а полностью заменить. Новую бетонную конструкцию облицевали гранитом. Пока памятник спрятан за забором. Но внутри работы уже подходят к концу. И к ним у общественника Валерия Котельникова есть вопросы.

- Успеть закончить все работы к празднику - не всегда правильное решение. К сожалению, печальный опыт ничему не учит, - считает председатель совета регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников.

В конце апреля у памятника уже новое основание, которое облицовывают гранитом. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В конце апреля у памятника уже новое основание, которое облицовывают гранитом.Фото: Екатерина СИМОХИНА

В своем обращении в региональный комитет госохраны объектов культурного наследия он отмечает, что общественные обсуждения проектной документации на ремонт памятника Чуйкова должны были завершиться 27 апреля 2020 года. Тогда как по факту в это время близятся к финалу уже сами работы. И выдача задания на ремонт и его окончание могут совпасть. При этом за соблюдением технологий и соответствием научно-проектной документации никто не следил.

Так выглядел памятник Чуйкову в феврале 2020 года. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Так выглядел памятник Чуйкову в феврале 2020 года.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Напомним, в канун 120-летнего юбилея Василия Чуйкова его дочь отметила в каком безобразном состоянии находятся его могила и памятник в Волгограде. Плиту на Мамаевом кургане, которая находится в ведении музея-заповедника «Сталинградская битва» сразу подлатали. А памятник на улице Чуйкова, который установили в 1990 году на месте штаба 62-й армии, находится на балансе города. Мэрия Волгограда планировала отремонтировать его позже. Но после скандала планы поменялись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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