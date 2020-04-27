В Волгограде к 9 Мая отремонтируют памятник Чуйкову

Памятник дважды Герою Советского Союза маршалу Василию Чуйкову, что стоит на одноименной улице в Волгограде, встретит День Победы 2020 года в обновленном виде. Разрушившееся основание из красного кирпича власти решили не просто отремонтировать, а полностью заменить. Новую бетонную конструкцию облицевали гранитом. Пока памятник спрятан за забором. Но внутри работы уже подходят к концу. И к ним у общественника Валерия Котельникова есть вопросы.

- Успеть закончить все работы к празднику - не всегда правильное решение. К сожалению, печальный опыт ничему не учит, - считает председатель совета регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников.

В конце апреля у памятника уже новое основание, которое облицовывают гранитом.Фото: Екатерина СИМОХИНА

В своем обращении в региональный комитет госохраны объектов культурного наследия он отмечает, что общественные обсуждения проектной документации на ремонт памятника Чуйкова должны были завершиться 27 апреля 2020 года. Тогда как по факту в это время близятся к финалу уже сами работы. И выдача задания на ремонт и его окончание могут совпасть. При этом за соблюдением технологий и соответствием научно-проектной документации никто не следил.

Так выглядел памятник Чуйкову в феврале 2020 года.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Напомним, в канун 120-летнего юбилея Василия Чуйкова его дочь отметила в каком безобразном состоянии находятся его могила и памятник в Волгограде. Плиту на Мамаевом кургане, которая находится в ведении музея-заповедника «Сталинградская битва» сразу подлатали. А памятник на улице Чуйкова, который установили в 1990 году на месте штаба 62-й армии, находится на балансе города. Мэрия Волгограда планировала отремонтировать его позже. Но после скандала планы поменялись.