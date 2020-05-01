2020-04-28T07:22:01+03:00
Общество

Сталинградская битва

Хорошо ли вы ее знаете?
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Фото: Геннадий Бисенов.Фото: Геннадий Бисенов.
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В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне предлагаем волгоградцам пройтись по страницам истории нашей земли.

Хорошо ли вы знаете историю Сталинградской битвы, ее главные вехи и ее героев? Проверьте свои знания в викторине от «Ростелекома».

Фото: Волгоградский филиал ПАО"Ростелеком".

Фото: Волгоградский филиал ПАО"Ростелеком".

Дорогие друзья! Примите самые искренние поздравления с Днем Великой Победы от компании «Ростелеком» и от меня лично.

Это святой день памяти всех тех, кто ковал победу на фронтах и в тылу Великой Отечественной войны. С тех пор минуло 75 лет, сменилось уже несколько поколений. Так что наша задача - сохранить память о войне и передать ее нашим детям и внукам.

Сегодня мы применяем цифровые технологии, чтобы сделать отношения между людьми многообразнее, ярче и человечнее. Это наш профессиональный вклад в поддержание мира на земле.

От всей души желаю всем здоровья, мира, стабильности и крепкой связи с близкими и друзьями! Низкий поклон вам, ветераны.

Сергей Пулинец,

Директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»

1 Когда началась Сталинградская битва?

Фото: музей-панорама "Сталинградская битва".
Правильный ответ:17 июля 1942 года

2Кто автор этих строк о защитниках Сталинграда? «Железный ветер бил им в лицо, а они всё шли вперёд, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?»

Фото: Инна Шереметьева.
Правильный ответ:Василий Гроссман

3Чей образ запечатлел в монументе «Стоять насмерть» на Мамаевом кургане скульптор Евгений Вучетич?

Фото: Игорь Бугаев.
Правильный ответ:Василий Чуйков

4Сколько дней длилась Сталинградская битва?

Фото: музей-панорама "Сталинградская битва".
Правильный ответ:200 дней

5За какой срок Гитлер планировал взять Сталинград?

Фото: музей-панорама "Сталинградская битва".
Правильный ответ:Две недели

6Сколько зданий оставили в руинах в назидание потомкам в послевоенном Сталинграде?

Фото: Инна Шереметьева.
Правильный ответ:Три

7Какое название получила стратегическая наступательная операция советских войск по окружению и уничтожению вражеской группировки войск в районе Сталинграда?

Соединение 21-й и 62-й армии. 26 января 1943 года. Фото: музей-панорама "Сталинградская битва".
Правильный ответ:Операция «Уран»

8Будь стойким, как… Как звали героя-защитника Сталинграда, о котором идет речь? «Сталинградец! Будь стойким, как <…>. Он был рядовым связистом и часто находился там, где вражескими снарядами и минами корежило провода, где разрывающиеся бомбы выводили из строя связь – нерв Сталинградской обороны».

Фото: музей - панорама "Сталинградская битва".
Правильный ответ:Матвей Путилов

9Чей подвиг изображен на этом фрагменте панорамы «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом»?

Фото: Инна Шереметьева.
Правильный ответ:Михаил Паникаха

10168 пробоин на шинели. Кому из героев Сталинградской битвы она принадлежала? Эта шинель с малиновой окантовкой хранится в музее-панораме «Сталинградская битва». На ней 168 пулевых и осколочных пробоин. Принадлежала шинель командиру 35-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майору…

Фото: музей-панорама «Сталинградская битва».
Правильный ответ:Василию Глазкову

11Когда был издан приказ №227 «Ни шагу назад!»? («О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций»)

Город после окончания Сталинградской битвы. Фото: музей-панорама «Сталинградская битва».
Правильный ответ:28 июля 1942 года

12Что это за день? Этот день стал одним из самых трагических в истории Сталинграда. Ранним утром 14-й танковый корпус генерала фон Виттерсгейма вышел к Волге на севере города. А вечером того же дня, в 16 часов 18 минут по московскому времени, Сталинград превратился в ад.

Август 1942 года. Фото: Эммануил Евзерихин, Сталинград ТАСС.
Правильный ответ:23 августа 1942 года

13Имя какого военачальника носит эта улица? В ночь на 27 сентября 1942 года 308-я стрелковая дивизия под его командованием переправилась в Сталинград и заняла оборону в направлении главного удара на территории завода «Баррикады».

Фото: Инна Шереметьева.
Правильный ответ:Леонтий Гуртьев

14Как называлась заключительная операция Сталинградской битвы?

Фото: Геннадий Бисенов.
Правильный ответ:«Кольцо»

15Кто эта дама? Командующий 62-й армией Василий Чуйков предлагал солдатам всегда сопровождать эту «даму» и при входе в помещение пропускать ее вперед.

Бойцы 284-й стрелковой дивизии встречают 1943 год на Мамаевом Кургане. Фото: музей-панорама "Сталинградская битва".
Правильный ответ:Граната

16Что вручил Иосифу Сталину в Тегеране Уинстон Черчилль в признательность защитникам Сталинграда от имени короля и народа Англии? Подарок украшали драгоценные металлы, камни и надпись: «Гражданам Сталинграда, крепким, как сталь, от короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа».

Фото: Андрей Мирейко.
Правильный ответ:Меч

17Как звали этого героя Сталинградской битвы? Он родился в семье будущего лидера компартии Испании. В августе 1942 года в районе станции Котлубань немецкие танки прорвали оборону советских войск. На пути фашистов оказались лишь пулеметная рота, которой он командовал, и стрелковый батальон.

Фото: Геннадий Бисенов.
Правильный ответ:Рубен Ибаррури

18Как звали эту девушку? Она с 3-х лет снималась в кино. Пошла на фронт санинструктором, спасла жизнь многих бойцов. Во время боя за высоту 56,8 у хутора Паньшино девушка подняла в атаку оставшееся без командира подразделение. Была смертельно ранена, но продолжала сражаться. Ей было 20 лет.

Архивное фото.
Правильный ответ:Гуля Королева

19Этот маршал завещал похоронить его на Мамаевом кургане вместе с его бойцами, а не в Москве.

Фото: музей-панорама "Сталинградская битва".
Правильный ответ:Василий Чуйков

20Высота Лысой горы, «сестры» Мамаева кургана

Комсомольская правда о победе под Сталинградом. Фото: архив КП.
Правильный ответ:145,5 метра

21Какой военной операции не было под Сталинградом во время Великой Отечественной войны?

Уличные бои в руинах Сталинграда. Фото: музей-панорама "Сталинградская битва".
Правильный ответ:«Юпитер»

22Кто из этих военачальников командовал 64-й армией, которая вела бои на юге Сталинграда?

Знаменитые «Катюши» в наступлении под Сталинградом. Фото: музей-панорама "Сталинградская битва".
Правильный ответ:Михаил Шумилов

23Кому сдался фельдмаршал Паулюс?

Фельдмаршал Паулюс в плену - 31.01.1943 года. Фото: музей - панорама "Сталинградская битва".
Правильный ответ:Ивану Ласкину

24Командующим Донским фронтом был…

Митинг победителей. Фото: музей - панорама "Сталинградская битва".
Правильный ответ:Константин Рокоссовский

25Когда завершилась Сталинградская битва?

Знамя победы освобожденного Сталинграда. 31.01. 1943 года. Фото: музей - панорама "Сталинградская битва".
Правильный ответ:2 февраля 1943 года
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Молодец, садись, пять! Вы хорошо знакомы с историей Сталинградской битвы
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