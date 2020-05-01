Сталинградская битва
В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне предлагаем волгоградцам пройтись по страницам истории нашей земли.
Хорошо ли вы знаете историю Сталинградской битвы, ее главные вехи и ее героев? Проверьте свои знания в викторине от «Ростелекома».
Фото: Волгоградский филиал ПАО"Ростелеком".
Дорогие друзья! Примите самые искренние поздравления с Днем Великой Победы от компании «Ростелеком» и от меня лично.
Это святой день памяти всех тех, кто ковал победу на фронтах и в тылу Великой Отечественной войны. С тех пор минуло 75 лет, сменилось уже несколько поколений. Так что наша задача - сохранить память о войне и передать ее нашим детям и внукам.
Сегодня мы применяем цифровые технологии, чтобы сделать отношения между людьми многообразнее, ярче и человечнее. Это наш профессиональный вклад в поддержание мира на земле.
От всей души желаю всем здоровья, мира, стабильности и крепкой связи с близкими и друзьями! Низкий поклон вам, ветераны.
Сергей Пулинец,
Директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»
1 Когда началась Сталинградская битва?
2Кто автор этих строк о защитниках Сталинграда? «Железный ветер бил им в лицо, а они всё шли вперёд, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?»
3Чей образ запечатлел в монументе «Стоять насмерть» на Мамаевом кургане скульптор Евгений Вучетич?
4Сколько дней длилась Сталинградская битва?
5За какой срок Гитлер планировал взять Сталинград?
6Сколько зданий оставили в руинах в назидание потомкам в послевоенном Сталинграде?
7Какое название получила стратегическая наступательная операция советских войск по окружению и уничтожению вражеской группировки войск в районе Сталинграда?
8Будь стойким, как… Как звали героя-защитника Сталинграда, о котором идет речь? «Сталинградец! Будь стойким, как <…>. Он был рядовым связистом и часто находился там, где вражескими снарядами и минами корежило провода, где разрывающиеся бомбы выводили из строя связь – нерв Сталинградской обороны».
9Чей подвиг изображен на этом фрагменте панорамы «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом»?
10168 пробоин на шинели. Кому из героев Сталинградской битвы она принадлежала? Эта шинель с малиновой окантовкой хранится в музее-панораме «Сталинградская битва». На ней 168 пулевых и осколочных пробоин. Принадлежала шинель командиру 35-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майору…
11Когда был издан приказ №227 «Ни шагу назад!»? («О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций»)
12Что это за день? Этот день стал одним из самых трагических в истории Сталинграда. Ранним утром 14-й танковый корпус генерала фон Виттерсгейма вышел к Волге на севере города. А вечером того же дня, в 16 часов 18 минут по московскому времени, Сталинград превратился в ад.
13Имя какого военачальника носит эта улица? В ночь на 27 сентября 1942 года 308-я стрелковая дивизия под его командованием переправилась в Сталинград и заняла оборону в направлении главного удара на территории завода «Баррикады».
14Как называлась заключительная операция Сталинградской битвы?
15Кто эта дама? Командующий 62-й армией Василий Чуйков предлагал солдатам всегда сопровождать эту «даму» и при входе в помещение пропускать ее вперед.
16Что вручил Иосифу Сталину в Тегеране Уинстон Черчилль в признательность защитникам Сталинграда от имени короля и народа Англии? Подарок украшали драгоценные металлы, камни и надпись: «Гражданам Сталинграда, крепким, как сталь, от короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа».
17Как звали этого героя Сталинградской битвы? Он родился в семье будущего лидера компартии Испании. В августе 1942 года в районе станции Котлубань немецкие танки прорвали оборону советских войск. На пути фашистов оказались лишь пулеметная рота, которой он командовал, и стрелковый батальон.
18Как звали эту девушку? Она с 3-х лет снималась в кино. Пошла на фронт санинструктором, спасла жизнь многих бойцов. Во время боя за высоту 56,8 у хутора Паньшино девушка подняла в атаку оставшееся без командира подразделение. Была смертельно ранена, но продолжала сражаться. Ей было 20 лет.
19Этот маршал завещал похоронить его на Мамаевом кургане вместе с его бойцами, а не в Москве.
20Высота Лысой горы, «сестры» Мамаева кургана
21Какой военной операции не было под Сталинградом во время Великой Отечественной войны?
22Кто из этих военачальников командовал 64-й армией, которая вела бои на юге Сталинграда?
23Кому сдался фельдмаршал Паулюс?
24Командующим Донским фронтом был…
25Когда завершилась Сталинградская битва?
Реклама.