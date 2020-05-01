В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне предлагаем волгоградцам пройтись по страницам истории нашей земли.

Хорошо ли вы знаете историю Сталинградской битвы, ее главные вехи и ее героев? Проверьте свои знания в викторине от «Ростелекома».

Фото: Волгоградский филиал ПАО"Ростелеком".

Дорогие друзья! Примите самые искренние поздравления с Днем Великой Победы от компании «Ростелеком» и от меня лично.

Это святой день памяти всех тех, кто ковал победу на фронтах и в тылу Великой Отечественной войны. С тех пор минуло 75 лет, сменилось уже несколько поколений. Так что наша задача - сохранить память о войне и передать ее нашим детям и внукам.

Сегодня мы применяем цифровые технологии, чтобы сделать отношения между людьми многообразнее, ярче и человечнее. Это наш профессиональный вклад в поддержание мира на земле.

От всей души желаю всем здоровья, мира, стабильности и крепкой связи с близкими и друзьями! Низкий поклон вам, ветераны.

Сергей Пулинец,

Директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»

1 Когда началась Сталинградская битва? Фото: музей-панорама "Сталинградская битва". 22 июня 1942 года 17 июля 1942 года 23 августа 1942 года 9 мая 1942 года Правильный ответ: 17 июля 1942 года 17 июля 1942 года 2 Кто автор этих строк о защитниках Сталинграда? «Железный ветер бил им в лицо, а они всё шли вперёд, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?» Фото: Инна Шереметьева. Константин Симонов Василий Зайцев Василий Шукшин Василий Гроссман Правильный ответ: Василий Гроссман Василий Гроссман 3 Чей образ запечатлел в монументе «Стоять насмерть» на Мамаевом кургане скульптор Евгений Вучетич? Фото: Игорь Бугаев. Иосиф Сталин Василий Чуйков Георгий Жуков Михаил Паникаха Правильный ответ: Василий Чуйков Василий Чуйков 4 Сколько дней длилась Сталинградская битва? Фото: музей-панорама "Сталинградская битва". 177 дней 300 дней 200 дней 196 дней Правильный ответ: 200 дней 200 дней 5 За какой срок Гитлер планировал взять Сталинград? Фото: музей-панорама "Сталинградская битва". Два дня Две недели Один месяц Два месяца Правильный ответ: Две недели Две недели 6 Сколько зданий оставили в руинах в назидание потомкам в послевоенном Сталинграде? Фото: Инна Шереметьева. Одно Два Три Десять Правильный ответ: Три Три 7 Какое название получила стратегическая наступательная операция советских войск по окружению и уничтожению вражеской группировки войск в районе Сталинграда? Соединение 21-й и 62-й армии. 26 января 1943 года. Фото: музей-панорама "Сталинградская битва". Операция «Уран» Операция «Буран" Операция «Кольцо" Операция «Барбаросса» Правильный ответ: Операция «Уран» Операция «Уран» 8 Будь стойким, как… Как звали героя-защитника Сталинграда, о котором идет речь? «Сталинградец! Будь стойким, как <…>. Он был рядовым связистом и часто находился там, где вражескими снарядами и минами корежило провода, где разрывающиеся бомбы выводили из строя связь – нерв Сталинградской обороны». Фото: музей - панорама "Сталинградская битва". Павлик Морозов Олег Кошевой Матвей Путилов Александр Матросов Правильный ответ: Матвей Путилов Матвей Путилов 9 Чей подвиг изображен на этом фрагменте панорамы «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом»? Фото: Инна Шереметьева. Василий Зайцев Советский народ Михаил Паникаха Николай Гастелло Правильный ответ: Михаил Паникаха Михаил Паникаха 10 168 пробоин на шинели. Кому из героев Сталинградской битвы она принадлежала? Эта шинель с малиновой окантовкой хранится в музее-панораме «Сталинградская битва». На ней 168 пулевых и осколочных пробоин. Принадлежала шинель командиру 35-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майору… Фото: музей-панорама «Сталинградская битва». Андрею Еременко Николаю Ватутину Василию Глазкову Константину Рокоссовскому Правильный ответ: Василию Глазкову Василию Глазкову 11 Когда был издан приказ №227 «Ни шагу назад!»? («О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций») Город после окончания Сталинградской битвы. Фото: музей-панорама «Сталинградская битва». 22 июня 1941 года 19 июля 1942 года 28 июля 1942 года 23 августа 1942 года Правильный ответ: 28 июля 1942 года 28 июля 1942 года 12 Что это за день? Этот день стал одним из самых трагических в истории Сталинграда. Ранним утром 14-й танковый корпус генерала фон Виттерсгейма вышел к Волге на севере города. А вечером того же дня, в 16 часов 18 минут по московскому времени, Сталинград превратился в ад. Август 1942 года. Фото: Эммануил Евзерихин, Сталинград ТАСС. 23 августа 1942 года 14 сентября 1942 года 19 ноября 1942 года 31 января 1943 года Правильный ответ: 23 августа 1942 года 23 августа 1942 года 13 Имя какого военачальника носит эта улица? В ночь на 27 сентября 1942 года 308-я стрелковая дивизия под его командованием переправилась в Сталинград и заняла оборону в направлении главного удара на территории завода «Баррикады». Фото: Инна Шереметьева. Александр Василевский Михаил Шумилов Леонтий Гуртьев Василий Чуйков Правильный ответ: Леонтий Гуртьев Леонтий Гуртьев 14 Как называлась заключительная операция Сталинградской битвы? Фото: Геннадий Бисенов. «Финал» «Малый Сатурн» «Возмездие» «Кольцо» Правильный ответ: «Кольцо» «Кольцо» 15 Кто эта дама? Командующий 62-й армией Василий Чуйков предлагал солдатам всегда сопровождать эту «даму» и при входе в помещение пропускать ее вперед. Бойцы 284-й стрелковой дивизии встречают 1943 год на Мамаевом Кургане. Фото: музей-панорама "Сталинградская битва". «Катюша» Пуля Граната Водка Правильный ответ: Граната Граната 16 Что вручил Иосифу Сталину в Тегеране Уинстон Черчилль в признательность защитникам Сталинграда от имени короля и народа Англии? Подарок украшали драгоценные металлы, камни и надпись: «Гражданам Сталинграда, крепким, как сталь, от короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа». Фото: Андрей Мирейко. Кортик Меч Саблю Шпагу Правильный ответ: Меч Меч 17 Как звали этого героя Сталинградской битвы? Он родился в семье будущего лидера компартии Испании. В августе 1942 года в районе станции Котлубань немецкие танки прорвали оборону советских войск. На пути фашистов оказались лишь пулеметная рота, которой он командовал, и стрелковый батальон. Фото: Геннадий Бисенов. Максим Пассар Рубен Ибаррури Николай Гастелло Хафиз Фаттяхутдинов Правильный ответ: Рубен Ибаррури Рубен Ибаррури 18 Как звали эту девушку? Она с 3-х лет снималась в кино. Пошла на фронт санинструктором, спасла жизнь многих бойцов. Во время боя за высоту 56,8 у хутора Паньшино девушка подняла в атаку оставшееся без командира подразделение. Была смертельно ранена, но продолжала сражаться. Ей было 20 лет. Архивное фото. Ульяна Громова Любовь Шевцова Ольга Ковалева Гуля Королева Правильный ответ: Гуля Королева Гуля Королева 19 Этот маршал завещал похоронить его на Мамаевом кургане вместе с его бойцами, а не в Москве. Фото: музей-панорама "Сталинградская битва". Василий Чуйков Георгий Жуков Борис Шапошников Григорий Кулик Правильный ответ: Василий Чуйков Василий Чуйков 20 Высота Лысой горы, «сестры» Мамаева кургана Комсомольская правда о победе под Сталинградом. Фото: архив КП. 99 метров 102 метра 120 метров 145,5 метра Правильный ответ: 145,5 метра 145,5 метра 21 Какой военной операции не было под Сталинградом во время Великой Отечественной войны? Уличные бои в руинах Сталинграда. Фото: музей-панорама "Сталинградская битва". «Кольцо» «Уран» «Юпитер» «Малый Сатурн» Правильный ответ: «Юпитер» «Юпитер» 22 Кто из этих военачальников командовал 64-й армией, которая вела бои на юге Сталинграда? Знаменитые «Катюши» в наступлении под Сталинградом. Фото: музей-панорама "Сталинградская битва". Михаил Шумилов Виктор Желудев Александр Василевский Андрей Еременко Правильный ответ: Михаил Шумилов Михаил Шумилов 23 Кому сдался фельдмаршал Паулюс? Фельдмаршал Паулюс в плену - 31.01.1943 года. Фото: музей - панорама "Сталинградская битва". Ивану Людникову Николаю Ватутину Георгию Жукову Ивану Ласкину Правильный ответ: Ивану Ласкину Ивану Ласкину 24 Командующим Донским фронтом был… Митинг победителей. Фото: музей - панорама "Сталинградская битва". Николай Воронов Михаил Шумилов Константин Рокоссовский Александр Родимцев Правильный ответ: Константин Рокоссовский Константин Рокоссовский 25 Когда завершилась Сталинградская битва? Знамя победы освобожденного Сталинграда. 31.01. 1943 года. Фото: музей - панорама "Сталинградская битва". 31 января 1943 года 2 февраля 1943 года 2 сентября 1944 года 9 мая 1945 года Правильный ответ: 2 февраля 1943 года 2 февраля 1943 года ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Ну как же так? Возвращайтесь за парту, хотя бы дистанционно. Поделиться ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Сразу видно, кто в школе хорошо учился. Но кое в чем все же есть пробелы. Сходите на экскурсию в музей-панораму «Сталинградская битва», узнаете много интересного. Поделиться ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Молодец, садись, пять! Вы хорошо знакомы с историей Сталинградской битвы Поделиться

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