Компания «Капитал Медицинское Страхование» помогает медицинским работникам

Филиал ООО «Капитал МС» в Волгоградской области сотрудничает с комитетом здравоохранения Волгоградской области, ТФОМС Волгоградской области, с волонтерскими организациями. Страховые представители помогают застрахованным гражданам и информируют их.

В связи с нарастанием числа случаев новой коронавирусной инфекции по всей стране наибольший удар и ответственность приходятся на плечи медицинских работников. По всему миру проходят флешмобы в поддержку врачей.

Компания «Капитал МС» тоже не могла остаться в стороне.

В помощь тем, кто находится на передовой в борьбе с вирусом, руководством ООО «Капитал МС» были приобретены товары первой необходимости для работы с зараженными пациентами - медицинские одноразовые маски.

На территорию Волгоградской области передано 10 000 штук. По договоренности с комитетом здравоохранения Волгоградской области и ТФОМС Волгоградской области будет принято решение по передаче масок в медицинские организации региона.

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