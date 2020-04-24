2020-04-24T11:39:35+03:00
Экономика

ВТБ в Волгоградской области выдал первый жилищный кредит под 6,5%

ВТБ реализовал первую ипотечную выдачу под 6,5% в Волгоградской области с использованием субсидии государства
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В рамках нее клиент в Волгограде приобрел квартиру стоимостью свыше 2,6 млн рублей.

ВТБ первым из российских банков заявил о начале приема заявок по новой льготной ипотечной программе со ставкой всего 6,5%. «Ипотека с господдержкой 2020» позволит до 1 ноября 2020 г. оформить кредит по льготной ставке клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита в Волгоградской области составляет 3 млн рублей. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки – до 20 лет.

«На прошлой неделе ВТБ анонсировал старт новой госпрограммы для ипотечных заемщиков под 6,5%. И уже сегодня банк первым из всех финансовых учреждений в Волгоградской области реализовали сделку на льготных условиях. Уверен, реализация данной социально важной программы позволит жителям региона выгодно и оперативно решить вопрос с приобретением долгожданного жилья», - прокомментировал Владимир Русаев, управляющий банка ВТБ в Волгоградской области.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования России. Банк первым в стране начал консультации и прием заявок на ипотеку в рамках госсубсидирования. Каждый четвертый жилищный кредит приходится на ВТБ. С начала года ипотечный портфель регионального операционного офиса достиг 15 млрд рублей (на 1 марта).

ИСТОЧНИК KP.RU

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