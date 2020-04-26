2020-04-26T19:55:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Подробности о новых заболевших коронавирусом волгоградцах: 14 человек заразились в Москве

Среди пациентов – трехлетний ребенок
Екатерина МАЛИНИНА
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Трехлетний ребенок заразился от своей мамы.Трехлетний ребенок заразился от своей мамы.
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В Волгоградской области цифры по коронавирусу продолжают расти. На 26 апреля заболели 30 человек. Это рекорд за месяц – с первого заболевшего COVID-19 волгоградца. Общее число заразившихся 242. Под наблюдением в больницах находятся 607 человек.

И снова в лидерах Волгоград. Сразу 11 горожанам поставили диагноз COVID-19. Мужчины 54 и 34 лет вернулись из Москвы. У них поднялась температура и они обратились к медикам. В итоге дважды тест на коронавирус подтвердил опасный диагноз. 50-летний волгоградец приехал из Санкт-Петербурга. Почувствовал себя плохо. Теперь он в инфекционной больнице №1 на лечении. 52-летний горожанин заразился от жены, которой до этого поставили диагноз коронавирусная инфекция. 20-летняя волгоградка вернулась с инфекцией из Москвы, и уже на родине у нее поднялась температура и потребовалась помощь родственников. А 66-летний мужчина приехал в Волгоград из Узбекистана. Возможно, именно там он заразился COVID-19. Сейчас он находится в больнице №5.

Две пенсионерки 78 и 60 лет заразились от своих знакомых, которым до этого поставили коронавирусную инфекцию. А вот где подхватили опасный вирус мужчины 56-ти, 33-х, 67-ми лет пока неизвестно. Роспотребнадзору предстоит это выяснить. С ковидными больными они не контактировали, никуда не уезжали в последние несколько месяцев.

Продолжают болеть в Николаевском районе. Мужчина 37 лет, женщины 62 лет и 30 лет заразились от тех, кому уже поставили диагноз COVID-19. А 41-летний мужчина привез опасную инфекцию из Москвы – поднялась температура и он вызвал «скорую».

Сразу трем жителям Ленинского района подтвердили коронавирусную инфекцию. 48-летняя женщина заразилась ей в Москве. 22-летняя местная жительница заразилась от заразившегося COVID-19. В больнице находится трехлетний малыш. Он получил инфекцию от своей мамы, у которой выявили коронавирус до этого.

Двое волжан 49 и 25 лет привезли COVID-19 из столицы. Обратились к врачу, когда появилась высокая температура и кашель. Также из Москвы уже зараженными приехали 44-летний мужчина из Суровикинского района, 39-летний житель Палласовского района, 28-летний молодой человек из Михаловки, 58-летний вахтовик из Серафимовического района, 56-летний заболевший из Еланского района, 55-летний житель Старополтавского района,45-летний мужчина из Киквидзенского района.

А вот мужчина из Урюпинского района, женщина в Жирновском и житель Чернышковского района (это первый заболевший в районе) заразились от своих знакомых, больных коронавирусом.

Таким образом, 14 человек привезли COVID-19 из столицы, один из Питера, еще один из Узбекистана. Люди возвращаются домой после работы. 11 заразились от знакомых с коронавирусом или в семье. У троих «происхождение болезни пока не известно.

Нет пока подробностей и еще о двух скончавшихся от коронавирусной инфекции. Общее число смертей в Волгоградской области от этого вируса достигло 7 человек.

В ближайшие дни местные власти должны решить, продлевать ли в данной ситуации режим самоизоляции или нет. Но судя по тому, что в регионе собираются вводить цифровые пропуска, волгоградцев оставят дома. Таким образом медики и чиновники стараются избежать большого количества заболевших одновременно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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