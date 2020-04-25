Подробности о новых коронавирусных волгоградцах: трое детей, 13 приезжих из Москвы и один из Дагестана

Из 26 волгоградцев, которым к 25 апреля 2020 года установили диагноз COVID-19, половина – это те, кто вернулся в Волгоградскую области из Москвы, еще один подхватил коронавирус в Дагестане, остальные – по контакту с ранее заразившимися. В оперативном штабе региона рассказали подробности о нововыявленных пациентах.

И опять среди зараженных трое детей: 4 года, 10 лет и годовалый малыш. Последний проживает в Новоаннинском районе и подхватил коронавирус от своего отца, которому ранее установили такой же диагноз. Сейчас малыш находится в областной детской больнице. Там же лежат и двое выявленных детей – они из Среднеахтубинского района и также заразились после контакта с больным.

К слову, из Новоаннинского района госпитализировали в волгоградские больницы еще трех человек: двоих мужчин по 49 лет и 45-летнюю женщину. Все трое вернулись из Москвы. Мужчин лечат в первой больнице, женщину – в «пятой».

Из Среднеахтубинского района кроме детей коронавирус подтвердили у 54-летней женщины, которая заразилась от мужа, и у 35-летней жительницы (также заболела через контакт с инфицированным).

Статистика: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 25.04.2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Вообще, средний возраст новых пациентов – 30-50 лет. Но есть и совсем старики. Так, из Палласовского района в больницу №5 Волгограда с коронавирусом привезли 82-летнюю бабушку, которая заразилась от зятя. Оттуда же в эту больницу поступила и 60-летняя женщина (по контакту с заразившимся COVID-19). Еще одну контактную - 49-летнюю жительницу этого района поместили в ГБУЗ «ВОКБ №3». А вот 56-летнего мужчину, который и стал источником заражения, госпитализировали в ФГБУЗ «ВМКЦ ФМБА». Он приехал из Москвы и сам обратился за медпомощью, когда стало плохо.

Сразу трое мужчин из Фроловского района - 37-ми, 33-х, 46 лет и женщина 30-ти лет, вернувшиеся из Москвы, лечатся от COVID-19 в больнице №5. Там же лежат 84-летняя жительница Даниловского района и ее 34-летний земляк. Бабушка заразилась от родственника, мужчина поймал коронавирус в столице (у его отца, с которым он работал, тот же диагноз).

41-летний житель Волжского тоже подхватил вирус в Москве. А вот 56-летний волжанин – в контакте с зараженным. Оба госпитализированы в ГУЗ «КБ №5». Там же лечится и 36-летний житель Светлоярского района, который почувствовал недомогание после возвращения из Дагестана.

Два камышанина – 31 и 47 лет – приехали с коронавирусом со столичных заработков и отправились в больницу за медпомощью. Лечатся в больнице №3. В это же медучреждение попала и 44-летняя женщина из Жирновского района, которая контактировала с умершей от COVID-19 знакомой.

48-летняя жительница Урюпинского района тоже заразилась от приезжего. Проходит лечение в ГБУЗ «ГБ №2». И еще один случай завоза в Волгоградскую область коронавируса – 53-летний житель Быковского района вернулся из Москвы и почувствовав недомогание обратился за медпомощью. Печальный диагноз подтвердился. Госпитализирован в ГУЗ «КБ №4».

- Круг лиц, с которыми они контактировали, определен, изолирован и находится под медицинским наблюдением. Организовано лабораторное обследование, - все также уверяют «КП-Волгоград» в оперативном штабе. Напомним, что на данный момент в волгоградских больницах с подозрением на коронавирус находятся еще 554 взрослых и 26 детей. Это те, кто еще ждет результаты повторных исследований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На въездах в Волгоградскую области уже установили дополнительные пункты досмотра

Будут проверять весь транспорт, который направляется в регион (подробнее)

Коронавирус в Волгограде: число больных перевалило за двести человек

За сутки к 25 апреля 2020 года в Волгоградской области добавилось 26 заболевших (подробнее)